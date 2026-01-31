Сюрпризы "Суперстара. Битвы сезонов": Кудрявцева будет разрываться между Глызиным и Челобановым, а экс-любимец Пугачевой расслабится

31 января стартует шоу "Суперстар. Битва сезонов". А накануне канал НТВ провел онлайн-презентацию проекта, куда пригласил как представителей жюри, так и участников. А их состав действительно впечатляющий.

В чем особенность нового сезона шоу "Суперстар"

Так, в новом сезоне за главный приз сразятся победители и звезды прежних сезонов: Сергей Челобанов, Алексей Глызин, Шура, Виктор Салтыков, Ольга Зарубина, Ирина Шведова, Анастасия Макаревич, Жан Милимеров, Ксения Георгиади, Влад Сташевский. Это действительно будет битва титанов.

Правила проекта практически не меняются. Ведущие те же – Вадим Такменев и Наташа Королева. В жюри знакомые все лица: Ирина Понаровская, Сергей Соседов, Лера Кудрявцева и Стас Пьеха, которого периодически будет подменять Кирилл Туриченко. Если строгий звездный судья оценивает выступление участников на два балла, то в студии загорается огонь, если на один, то искры, а ноль баллов – это пшик!

Однако в новом сезоне появилось нововведение. Начиная с четвертого выпуска, каждый представитель жюри сможет только один раз нажать на зеленую кнопку. Это означает, что его так захлестнули эмоции, что руки сами потянулись к ней.

Иными словами, Сергей Соседов или другой представитель жюри испытал творческий экстаз. Я бы даже употребила более эротичное слово для такого случая. Этот жест жюри добавит в копилку участника целых четыре балла. В общем, как поет группа "Технология" : "Нажми на кнопку – получишь результат".

Кого выберет Лера Кудрявцева

Ну а сама презентация условно делилась на две части. В первой на авансцену вышли представители жюри. Они отвечали на вопросы зрителей, поясняли, кто такой скуф, что такое кринж и вайб, и изображали друг друга.

Например, один из вопросов звучал так: "Готовы ли вы поддержать смелость участника, если риск был вознагражден результатом?", на что Ирина Понаровская ответила следующим образом: "Риск – это всегда либо, либо. И если он выстрелил, то надо поддержать".

Леру Кудрявцеву спросили, как она будет разрываться между двумя своими фаворитами: Алексеем Глызиным и Сергеем Челобановым. Лера ответила, что она девочка, и у нее, конечно, свои симпатии. Ну а если придется делать выбор между двумя артистами, то она будет смотреть на репертуар и на само выступление. В общем-то, все логично.

Но интереснее всего, конечно, было наблюдать за тем, как представители жюри изображали друг друга. Причем перед ними поставили задачу не просто спародировать коллегу, но и представить его в неожиданной роли, например, в качестве пассажира в переполненной маршрутке или продавца горячей кукурузы. На мой взгляд, лучше всех с этой задачей справился Стас Пьеха, который сыграл Сергея Соседова- экстрасенса, которому карты отказываются что-либо показывать.

Сергей Челобанов: "Перед сольным концертом я просто молчу, а здесь, на проекте, заставляю себя расслабиться"

А вот во второй части звезды отвечали на вопросы зрителей и исполняли кусочки из песен друг друга.