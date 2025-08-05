Женщины Ивана Краско: одна Наталья забрала квартиру, другая была на 60 лет моложе
Иван Краско и Наталья Шевель. Фото: Олег Золото / "Комсомольская правда"
Личная жизнь Ивана Ивановича била ключом. Но почему семья не ухаживает за ним и он остался без московской недвижимости? Почему он расстался со своей студенткой Натальей Шевель?
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Актер Иван Краско находится в тяжелом состоянии. 1 августа его доставили в реанимацию.
По словам его директора Вячеслава Смородинова, сейчас сыновья артиста не справляются с уходом за ним, нужна помощь врачей. Он практически ничего не видит и не слышит.
Вячеслав Смородинов пытался определить Ивана Ивановича в Дом ветеранов сцены, но его туда не взяли. У актера нет никакой недвижимости, только дача под Петербургом. А такие клиенты в подобных учреждениях не нужны.
Как же получилось, что у известного актера нет своего дома? И это притом что он не одинокий человек, несколько раз был женат.
Жены Екатерина и Кира
Первый брак Ивана Краско с Екатериной Ивановой продлился недолго — всего четыре года. Несмотря на рождение дочери Галины, они развелись.
Впоследствии актер вступил в более продолжительный союз с учительницей Кирой Петровой, которая родила ему сына Андрея и дочь Юлию. К сожалению, в 90-х годах женщина ушла в мир иной.
Брак с Натальей Вяль
В 70 лет Иван Краско решился на третий брак с художником по костюмам Натальей Вяль. Их союз продлился десять лет. Сама Наталья признавалась, что любила не Ивана Ивановича, а другого человека, с которым рассталась. Но она очень хотела детей. Поэтому и согласилась на предложение Краско пойти под венец. В этом браке на свет появились два сына — Иван и Федор.
Кроме того, Иван Иванович оформил на жену свою московскую квартиру. Но Вяль отметила, что муж не бездомный. Он тоже прописан в собственном жилье… Как говорится, и на этом спасибо.
После завершения романтической истории с Натальей Шевель Иван Иванович вновь предложил другой Наталье выйти за него замуж, но она отказалась. И привела очень аргументированную причину своего отказа…
"У меня нет никаких мотиваций. Квартира, в которой я живу, и так моя и детей. Наследства у Ивана Ивановича никакого нет. То есть ради этого мне выходить за него замуж не нужно", — признавалась Наталья в интервью "Комсомольской правде".
Иван Краско с женами Натальей Шевель и Натальей Вяль. Фото: Иван Леви / "Комсомольская правда"
Женитьба на Наталье Шевель
Кстати, о Наталье Шевель, союз с которой наделал много шуму в прессе. Она была моложе Ивана Ивановича на 60 лет.
Супруги познакомились в Институте гуманитарного образования, где преподавал Краско. Для Натальи этот брак стал вторым, а для Ивана Ивановича — третьим.
До церемонии бракосочетания Life практически напрямую спрашивал у Натальи Шевель, была ли у них интимная близость. Однако Наталья дала очень странный расплывчатый ответ на этот вопрос. Хотя по нему и так можно было многое понять.
"Что такое секс? Секс — это отношения между двумя полами, отношения полов.
Поцелуй или прикосновения — это уже секс. Целовал ли Иван Иванович меня? Конечно, целовал.
Обнимал ли он меня? Конечно, обнимал. Значит, секс произошел", — философствовала Наталья в интервью порталу Life.
Скорее всего, девушка любила своего пожилого супруга как отца. И было за что!
Иван Краско и Наталья Шевель женятся. Фото: Тимур Ханов / "Комсомольская правда"
Наталья отзывалась об Иване Ивановиче как о благородном джентльмене, черты которого, по ее мнению, редкость в современном обществе. Он открывал ей дверь, подавал руку, читал стихи, следил за тем, чтобы у нее были деньги на проезд. Но при этом с гением жить непросто, считала Шевель.
Согласно официальной версии, причиной развода Ивана Краско и Натальи Шевель стало желание артиста снова стать отцом, которое Наталья не разделяла. Однако Шевель утверждала, что они расстались, потому что на самом деле актер любил Наталью Вяль. А на ней женился, чтобы досадить бывшей жене.
В одном из интервью артист говорил, что сохранил с Натальей Шевель хорошие отношения после развода. Одно время она жила у родственников в Израиле, а потом они снова встретились в Санкт-Петербурге и тепло пообщались. Фамилию Краско Наталья также сохранила.
Слухи о внебрачном ребенке
Также в Интернете обсуждали, что у актера якобы случился роман с некой массажисткой Юлией Кичемасовой. И у нее даже ребенок от него, рожденный не без помощи ЭКО-процедур. Однако впоследствии выяснилось, что отцом девочки является другой мужчина.
Причем истина открылась на федеральном ток-шоу, куда пришли все участники этой мелодрамы. В Сети предполагалось, что Иван Иванович придумал эту историю и согласился на участие в этой программе ради денег. Говорят, на крупных передачах хорошо платят.
А сейчас выяснилось, что ухаживать за Иваном Ивановичем некому...