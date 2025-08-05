Женщины Ивана Краско: одна Наталья забрала квартиру, другая была на 60 лет моложе

Актер Иван Краско находится в тяжелом состоянии. 1 августа его доставили в реанимацию.

По словам его директора Вячеслава Смородинова, сейчас сыновья артиста не справляются с уходом за ним, нужна помощь врачей. Он практически ничего не видит и не слышит.

Вячеслав Смородинов пытался определить Ивана Ивановича в Дом ветеранов сцены, но его туда не взяли. У актера нет никакой недвижимости, только дача под Петербургом. А такие клиенты в подобных учреждениях не нужны.

Как же получилось, что у известного актера нет своего дома? И это притом что он не одинокий человек, несколько раз был женат.

Жены Екатерина и Кира

Первый брак Ивана Краско с Екатериной Ивановой продлился недолго — всего четыре года. Несмотря на рождение дочери Галины, они развелись.

Впоследствии актер вступил в более продолжительный союз с учительницей Кирой Петровой, которая родила ему сына Андрея и дочь Юлию. К сожалению, в 90-х годах женщина ушла в мир иной.

Брак с Натальей Вяль

В 70 лет Иван Краско решился на третий брак с художником по костюмам Натальей Вяль. Их союз продлился десять лет. Сама Наталья признавалась, что любила не Ивана Ивановича, а другого человека, с которым рассталась. Но она очень хотела детей. Поэтому и согласилась на предложение Краско пойти под венец. В этом браке на свет появились два сына — Иван и Федор.

Кроме того, Иван Иванович оформил на жену свою московскую квартиру. Но Вяль отметила, что муж не бездомный. Он тоже прописан в собственном жилье… Как говорится, и на этом спасибо.

После завершения романтической истории с Натальей Шевель Иван Иванович вновь предложил другой Наталье выйти за него замуж, но она отказалась. И привела очень аргументированную причину своего отказа…