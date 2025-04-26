«Зайцев, жги! История шоумена» и другие фильмы, в которых сыграл Александр Овечкин

Воспитанник московского «Динамо» и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал главным снайпером в истории (на настоящий момент) Национальной хоккейной лиги, забив на американских и канадских ледовых аренах более 895 шайб! И это за полгода до сорокалетия! Недаром носит прозвище The Great (Великий) за океаном. Неизвестно, кто и когда теперь опередит Сашу и опередит ли. Это уже не важно: ведь он навсегда вписал русские имя и фамилию в историю мирового хоккея и Зал славы НХЛ. «Телепрограмма» до сих пор аплодирует и одновременно напоминает, где еще можно посмотреть на Овечкина: в документальных и художественных фильмах.
«Отец» 18+
Фото: кадр из фильма
В 2021 году вышла документальная лента «Отец», где обладатель Кубка Стэнли, нападающий «Вашингтона» принял участие в качестве одного из главных героев. Проект Сэма Литовчина наглядно показывал, какую роль в воспитании выдающихся сыновей-спортсменов сыграли отцы. Фильм состоит из трех частей, трех глав - про бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, кикбоксера Бату Хасикова и хоккеиста Овечкина. В картине снялся и сам Саша, и его папа Михаил Овечкин - бывший футболист московского «Динамо», приведший ребенка на лед в 8 лет, а потом настоявший на том, чтобы сын не бросил спорт.
- Каждый из друзей советовал отдать сына в свой вид спорта, - вспоминал отец чемпиона. - Я его в детстве и на плавание водил, и на водное поло в бассейн на «Динамо». Вода есть вода! А потом Саня увидел хоккей - и все. «Динамо» играло, с кем - не помню. Младший сын играл около телевизора. Я переключал программы, увидел хоккей, решил узнать счет. Выяснил, собирался вновь куда-то щелкнуть, и тут Сашка вдруг показывает: нет-нет, оставь! С этого все и началось. И пошло-поехало. Он с клюшками и шайбами спал. Дома ходил в коньках. Одну стенку вообще разбил, бросал все время.
Михаил Викторович всегда был рядом, посвятил ребенку вторую молодость, всегда поддерживал и обеспечивал его, возил на тренировки к 7 утра и ставил бросок. Застал и победу в Кубке Стэнли, и три золота чемпионатов мира, а вот суперрекорд Саши - нет. В 2023 году Овечкин-старший ушел из жизни.
«Зайцев, жги! История шоумена» 16+
Партнером спортсмена по съемочной площадке стал Валерий Закутский. Фото: кадр из фильма
И Анна Котова. Фото: кадр из фильма
Первым проектом Овечкина могла стать, что логично, легендарная «Молодежка» 16+ - хоккеиста сезон за сезоном зазывали в подростковую спортивную мелодраму, но у игрока раз за разом не получалось (однажды он все же оказался на съемках как ВИП-гость). В итоге дебют Александра случился в несмешной комедии «Зайцев, жги! История шоумена» (2010), где была занята целая плеяда звезд - в диапазоне от Марины Александровой, Юлии Снигирь и Марины Голуб до Сергея Бурунова, Льва Лещенко и Михаила Ефремова. У Александра было микроскопическое камео. Очевидно, напрашивалось и развитие. Но предложений не поступало.
«Евгенич» 16+
Фото: канал «Пятница»
В том же 2021 году вышла еще одна работа Александра в кадре. На этот раз - в игровом фильме: музыкальной комедии Сергея Жукова «Евгенич», где лидер группы «Руки Вверх!» исполнил роль заросшего музыкального продюсера, оторвавшегося от реальности и вернувшегося в шоубиз после 30-летней паузы. В наше время Евгенич сидит в подвале и пишет хиты, а в гости к нему приходят различные звезды. В том числе и Овечкин.
- Мы давно дружим с Сергеем Жуковым, и я с большим удовольствием принял приглашение сняться в его сериале, - объяснял спортсмен. - Вдвойне приятно, что он сочинил для меня песню про спорт. Все знают, что я особо неравнодушен к теме популяризации спорта и хоккея в России, поэтому мне приятно, что удалось об этом спеть. Спеть, конечно, не в режиме арии, а зачитать рэп. Да-да, играющий в США хоккеист получает от Евгенича заказанный «хит», чтобы люди спортом начали заниматься, услышав его, и декламирует: «Займитесь спортом скорее, люди. Страна здоровой и сильной будет. Берите клюшки и шайбы тоже. Здоровье в жизни всего дороже».
«Российский хоккей. Сила внутри» 18+
Фото: кадр из фильма
В 2023 году вышла документалка про наш хоккей, где тоже не обошлось без Овечкина. В проекте «Российский хоккей. Сила внутри» он в беседе с ведущей Юлией Бордовских вспоминает муки, с которыми досталась победа на ЧМ-2008 по хоккею в Канаде, где наши парни с величайшим трудом одолели местную звездную команду, вырвав победу в овертайме. На третий период сборная России выходила, проигрывая 2 - 4. А затем перевернула игру и выиграла в овертайме. Несмотря на активные расспросы, Саша не стал произносить вслух слова, звучавшие перед последним периодом. Лишь признал, что в раздевалке не обошлось без «нормальной русской речи» со стороны главного тренера Вячеслава Быкова и лидеров команды. В той исторической игре Овечкин ассистировал Илье Ковальчуку, забившему победную шайбу.
«Минута тишины» 16+
Фото: кадр из фильма
В текущем году на Первом канале показали полноценный сериал с участием Александра Великого - детектив «Минута тишины» Ильи Шеховцова. По сюжету предприниматель Валерий Королев (Евгений Цыганов) приезжает в вымышленную ближневосточную страну Наристан, где после землетрясения частично теряет память. За ним начинают охоту спецслужбы. В пятой серии коммерсант тренируется на катке с Овечкиным, своим хорошим товарищем. Александр подкидывает товарищу шайбы, общается с ним и подбадривает друга.
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