«Зайцев, жги! История шоумена» и другие фильмы, в которых сыграл Александр Овечкин

В 2021 году вышла документальная лента «Отец», где обладатель Кубка Стэнли, нападающий «Вашингтона» принял участие в качестве одного из главных героев. Проект Сэма Литовчина наглядно показывал, какую роль в воспитании выдающихся сыновей-спортсменов сыграли отцы. Фильм состоит из трех частей, трех глав - про бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, кикбоксера Бату Хасикова и хоккеиста Овечкина. В картине снялся и сам Саша, и его папа Михаил Овечкин - бывший футболист московского «Динамо», приведший ребенка на лед в 8 лет, а потом настоявший на том, чтобы сын не бросил спорт.

- Каждый из друзей советовал отдать сына в свой вид спорта, - вспоминал отец чемпиона. - Я его в детстве и на плавание водил, и на водное поло в бассейн на «Динамо». Вода есть вода! А потом Саня увидел хоккей - и все. «Динамо» играло, с кем - не помню. Младший сын играл около телевизора. Я переключал программы, увидел хоккей, решил узнать счет. Выяснил, собирался вновь куда-то щелкнуть, и тут Сашка вдруг показывает: нет-нет, оставь! С этого все и началось. И пошло-поехало. Он с клюшками и шайбами спал. Дома ходил в коньках. Одну стенку вообще разбил, бросал все время.

Михаил Викторович всегда был рядом, посвятил ребенку вторую молодость, всегда поддерживал и обеспечивал его, возил на тренировки к 7 утра и ставил бросок. Застал и победу в Кубке Стэнли, и три золота чемпионатов мира, а вот суперрекорд Саши - нет. В 2023 году Овечкин-старший ушел из жизни.

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