Юрий Лоза: "Лариса Долина не должна завтра встать за бесплатным супом"

Квартирный вопрос, связанный с имуществом Ларисы Долиной, решен в пользу Полины Лурье. Такое решение 16 декабря вынес Верховный суд.
Дело о квартире Ларисы Долиной получило широкую огласку. Певицу обманули мошенники, и она согласилась продать свою московскую квартиру в Хамовниках. Артистка полагала, что участвует в фиктивной сделке в рамках оперативной разработки.
Хамовнический суд аннулировал договор купли-продажи, восстановив права Долиной на жилье. И в итоге покупательница квартиры Полина Лурье осталась и без денег, и без недвижимости.
Решение первой инстанции было поддержано апелляцией и кассационным судом. А вот Верховный суд постановил отдать квартиру Полине Лурье.
Что вы думаете об этом решении суда? — на этот вопрос Teleprogramma.org попросила ответить певца Юрия Лозу.
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
Юрий Лоза: "Я не думаю, что это последние деньги, которые потеряла Лариса Долина"
"Ведь не Полина же отдала деньги мошенникам, а Лариса Долина. И она должна отвечать за свои поступки, как и любой человек. Я не думаю, что за мои промахи должен отвечать кто-то другой. Я бы никогда не повесил свои проблемы на кого-либо, — отметил артист.
— Просто я так воспитан. Если я пролетел, я отдаю деньги. Если попал во что-то, это же моя проблема. Почему кто-то должен отвечать за мои же ошибки? Только я.
Я тоже попадал на деньги. Мы все попадали. Ну что делать? Вот так случилось!
Я не думаю, что это последние деньги, которые потеряла Лариса Долина. У нее остались контракты, наверняка какие-то поклонники, которых стало меньше, друзья, покровители, связи. Я думаю, что Лариса Долина не должна завтра встать за бесплатным супом, — ведь правда?"
Юрий Лоза. Фото: Владимир Веленгурин / "Комсомольская правда"
Юрий Лоза: "Люди бы поняли, что и богатые тоже плачут"
— А как вы считаете, если бы Лариса Долина повела себя по-другому, отношение к ней общества было бы тоже иным?
— Абсолютно точно. Понимаете, она была бы такой же, как все. Все пострадавшие стали бы ее друзьями. Люди бы поняли, что и богатые тоже плачут. Не зря же сняли сериал с таким названием. У богатых также бывают проблемы, их тоже обманывают.
Имидж Ларисы Долиной был бы совсем другой. Ее бы жалели, и все было бы здорово. А сейчас люди, оказавшиеся в такой ситуации, подумали: "Почему мы попали в нее? А она вдруг нет? Хотя сделала то же самое".
