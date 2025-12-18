Юрий Лоза: "Лариса Долина не должна завтра встать за бесплатным супом"

Квартирный вопрос, связанный с имуществом Ларисы Долиной, решен в пользу Полины Лурье. Такое решение 16 декабря вынес Верховный суд.

Дело о квартире Ларисы Долиной получило широкую огласку. Певицу обманули мошенники, и она согласилась продать свою московскую квартиру в Хамовниках. Артистка полагала, что участвует в фиктивной сделке в рамках оперативной разработки.

Хамовнический суд аннулировал договор купли-продажи, восстановив права Долиной на жилье. И в итоге покупательница квартиры Полина Лурье осталась и без денег, и без недвижимости.

Решение первой инстанции было поддержано апелляцией и кассационным судом. А вот Верховный суд постановил отдать квартиру Полине Лурье.

Что вы думаете об этом решении суда? — на этот вопрос Teleprogramma.org попросила ответить певца Юрия Лозу.