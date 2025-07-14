Владислав Лисовец после новостей о последней стадии рака: ходит в театр, встречается с Ириной Хакамадой

17 февраля по всем СМИ разлетелась новость, что стилист Владислав Лисовец неизлечимо болен. По сведениям прессы, у Владислава обнаружили рак последней стадии.

Журналисты писали, что борьбу с тяжелой болезнью Лисовец ведет уже на протяжении года. Но пока счет складывается не в его пользу.

Когда появились новости о раке Владислава Лисовца

Как живет знаменитый стилист сегодня? Судя по всему, он не собирается плакаться в публичную жилетку. Впрочем, обо всем по порядку.

После появления страшной новости Владислав дождался, когда шумиха поутихнет, и вышел на связь с подписчиками. Он признался, что слухи о его приближающейся смерти сильно преувеличены. Но в целом он привык к таким новостям о себе. Подобные слухи уже возникали в ковидные времена, и он готов к любым поворотам.

Однако наличие рака Влад отрицать не стал. Он отметил, что проблема действительно есть, но не все так криминально. Да и вообще Лисовец, по собственному признанию, болеет с детства. И у него была самая большая карточка в детской поликлинике.

Тогда Владислав Лисовец подчеркнул важность заботы о здоровье. По его мнению, стоит прислушиваться к организму, регулярно проходить обследования и не стесняться обращаться к врачам. Он рекомендовал сдавать анализы крови, делать колоноскопию, КТ, МРТ и проверять онкомаркеры, особенно если в семье были случаи заболеваний.

Стилист отметил высокий уровень медицины в России, подчеркнув, что врачи сделают все возможное для выздоровления пациентов. Но на медиков надейся, а сам не плошай. Важно и самому не запускать болезни.