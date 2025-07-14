Владислав Лисовец после новостей о последней стадии рака: ходит в театр, встречается с Ириной Хакамадой

17 февраля по всем СМИ разлетелась новость, что стилист Владислав Лисовец неизлечимо болен. По сведениям прессы, у Владислава обнаружили рак последней стадии.
Журналисты писали, что борьбу с тяжелой болезнью Лисовец ведет уже на протяжении года. Но пока счет складывается не в его пользу.
Когда появились новости о раке Владислава Лисовца
Как живет знаменитый стилист сегодня? Судя по всему, он не собирается плакаться в публичную жилетку. Впрочем, обо всем по порядку.
После появления страшной новости Владислав дождался, когда шумиха поутихнет, и вышел на связь с подписчиками. Он признался, что слухи о его приближающейся смерти сильно преувеличены. Но в целом он привык к таким новостям о себе. Подобные слухи уже возникали в ковидные времена, и он готов к любым поворотам.
Однако наличие рака Влад отрицать не стал. Он отметил, что проблема действительно есть, но не все так криминально. Да и вообще Лисовец, по собственному признанию, болеет с детства. И у него была самая большая карточка в детской поликлинике.
Тогда Владислав Лисовец подчеркнул важность заботы о здоровье. По его мнению, стоит прислушиваться к организму, регулярно проходить обследования и не стесняться обращаться к врачам. Он рекомендовал сдавать анализы крови, делать колоноскопию, КТ, МРТ и проверять онкомаркеры, особенно если в семье были случаи заболеваний.
Стилист отметил высокий уровень медицины в России, подчеркнув, что врачи сделают все возможное для выздоровления пациентов. Но на медиков надейся, а сам не плошай. Важно и самому не запускать болезни.
Владислав Лисовец. Фото: Global Look Press
Лисовец поблагодарил поклонников за интерес, поддержку и переживания, отметив, что ему приятно ощущать заботу. Он пожелал всем здоровья как физического, так и душевного, и призвал избегать негатива.
"Помните, что каждое доброе слово и выражение любви продлевают вам и вашим близким жизнь. Существует даже "лечение словом". Я продолжаю!" — заключил стилист.
Также Владислав признался, что особенно тяжелым февральский день выдался для его мамы Татьяны. Кстати, в юности у Влада Лисовца были напряженные отношения с матерью.
Она хотела, чтобы он окончил хореографическое училище. Однако в 1987 году Лисовец бросил учебу и заявил, что хочет стать парикмахером широкого профиля. Время показало, что будущий стилист был прав. И теперь у него все хорошо в отношениях с мамой.
Кто усомнился в его словах
После публикации того поста Владислав Лисовец стал получать слова поддержки от коллег по цеху и простых людей. Однако журналист Отар Кушанашвили усомнился в его словах.
"Влад, говорить на эту тему, не показывая бумаг, доказывающих, что ты болен, и таким образом выцыганивать у людей сантименты, это нехорошо. Если мои худшие подозрения в том, что это придумано, подтвердятся, ты станешь нерукопожатным персонажем", — заявил Отар.
Кушанашвили полагал, что Лисовец выглядит слишком бодро для заболевшего в терминальной стадии. Журналист напомнил, что, рассказывая о своем раке, говорил с огромным трудом. А вот у Владислава — другая история.
Владислав Лисовец. Фото: Global Look Press
Чем занимается Владислав Лисовец сейчас
Что же происходит с Владиславом сегодня?
В соцсетях у Влада Лисовца нет никаких намеков на тяжелые болезни. Хотя он и может проходить какие-то процедуры, не ставя в известность общественность.
Но на фото и видео стилист выглядит очень хорошо. Недавно вот снялся в коротких джинсовых шортах, показав хорошую спортивную форму. Многие посты Владислава заполнены рекламой, новостями о его салонах красоты "Парикмахерская контора", советами по созданию стиля, кадрами его будней.
Да и в четырех стенах Лисовец не сидит. Кстати, на 12 июля была запланирована его лекция в парке "Музеон" — в рамках женского фестиваля спорта.
А недавно Владислав посетил выставку живописи и встретился там со своей подругой Ириной Хакамадой. Также он захаживал в театр "Сатирикон" на спектакль Константина Райкина "Р".
Кроме того, Владислав Лисовец много гуляет по городу и советует следовать его примеру и всем остальным.
Если стилист и что-то скрывает, то делает это очень хорошо. Как настоящий мужчина, не привыкший жаловаться на обстоятельства.
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