В Сети пристыдили Надежду Сысоеву после 'Мастера игры': "Наденька, если верх так оголять, то низ в пол"

В недавнем выпуске шоу "Мастер игры" произошла инициация двух темных. Теперь помимо Тимура Батрутдинова, на темной стороне играют юмористка Надежда Сысоева и актер Денис Власенко. И если Надежда приняла свою новую роль с радостью, то Денис колебался.
Однако у него не оставалось выбора. По новым условиям, участник проекта не может отказаться быть темным, поскольку иначе он должен покинуть реалити. И Денису Власенко пришлось пойти на это.
Меж тем многие пользователи Сети считают, что Денису не подходит эта роль. То ли дело Евгений Ершов – он плел интриги, как настоящий виртуоз игры. Кто-то считает, что идеальным темным был и Борис Дергачев. А новые участники, выступающие на темной стороне, как говорится, не фонтан!
Снова досталось и Надежде Сысоевой. Ее хейтили в проекте "Выжить в Дубае", где она ревновала Анну Седокову к своему тогдашнему избраннику Саше Стоуну, и продолжают делать это и сейчас.
Хотя Надя ведет себя вполне достойно, тихо и спокойно. Вот только пытается понравиться ведущему шоу- актеру Юрию Колокольникову. И для этого выбирает немного откровенные наряды, демонстрирующие аппетитные формы…
Но, по собственному признанию Надежды, она является поклонницей артиста. Разве можно осуждать женщину за влюбленность?
В общем, давайте посмотрим, о чем говорят пользователи Сети.
channel37293279
"Интересные и раздражающие ушли, остались одни амебы, я даже не могу придумать комментарий".
channel37890153
"Денис, конечно, как монах. Все Господи, Господи. Прям реально видно, что тяжело ему".
channel37890153
"Надя, Надя – актриса. Слезы эти, не хочу быть негативным персонажем, все еще думает, как бы обелиться после первого реалити своего. Когда пришла да и после инициациии радовалась, как Ершов, а сейчас решила овечку из себя строить. Реально, если бы она и Ершов были, это был бы трындец, но интересно".
Мария
"Какой плохой актер из Сысоевой".
zink_d
"Мне нравится ход рассуждений Власенко. Его повысили, сделав темным. И если раньше он был особо не заметен, то сейчас появилась возможность продемонстрировать и логику, и умение вести переговоры. Речь правильная, тон не повышает. Умничка".
Надежда Сысоева и Денис Власенко в шоу "Мастер игры". Фото: телеканал ТНТ
Яна
"Борис был лучшим темным! Это факт! Его никто здесь не переплюнет".
Nata Noskova
"Наденька, если верх так оголять, то низ в пол".
Андрей Михайлов
"Самый достойный, здесь, пожалуй, только Ларионов, болею за него".
Алена
"Так забавно наблюдать, как Надя пытается понравиться ведущему".
Евгений Ершов. Фото: Global Look Press
Катя
"Сначала все обвиняют, что Ершов слил темного, устраивают ему вендетту, а сами сейчас друг на друга валят. Смешно! А убрали самого талантливого темного – Женю".
My majesty
"Без Жени вообще скукота!"
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