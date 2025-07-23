В Сети пристыдили Надежду Сысоеву после 'Мастера игры': "Наденька, если верх так оголять, то низ в пол"

В недавнем выпуске шоу "Мастер игры" произошла инициация двух темных. Теперь помимо Тимура Батрутдинова, на темной стороне играют юмористка Надежда Сысоева и актер Денис Власенко. И если Надежда приняла свою новую роль с радостью, то Денис колебался.

Однако у него не оставалось выбора. По новым условиям, участник проекта не может отказаться быть темным, поскольку иначе он должен покинуть реалити. И Денису Власенко пришлось пойти на это.

Меж тем многие пользователи Сети считают, что Денису не подходит эта роль. То ли дело Евгений Ершов – он плел интриги, как настоящий виртуоз игры. Кто-то считает, что идеальным темным был и Борис Дергачев. А новые участники, выступающие на темной стороне, как говорится, не фонтан!

Снова досталось и Надежде Сысоевой. Ее хейтили в проекте "Выжить в Дубае", где она ревновала Анну Седокову к своему тогдашнему избраннику Саше Стоуну, и продолжают делать это и сейчас.

Хотя Надя ведет себя вполне достойно, тихо и спокойно. Вот только пытается понравиться ведущему шоу- актеру Юрию Колокольникову. И для этого выбирает немного откровенные наряды, демонстрирующие аппетитные формы…

Но, по собственному признанию Надежды, она является поклонницей артиста. Разве можно осуждать женщину за влюбленность?

В общем, давайте посмотрим, о чем говорят пользователи Сети.

channel37293279

"Интересные и раздражающие ушли, остались одни амебы, я даже не могу придумать комментарий".

channel37890153

"Денис, конечно, как монах. Все Господи, Господи. Прям реально видно, что тяжело ему".

channel37890153

"Надя, Надя – актриса. Слезы эти, не хочу быть негативным персонажем, все еще думает, как бы обелиться после первого реалити своего. Когда пришла да и после инициациии радовалась, как Ершов, а сейчас решила овечку из себя строить. Реально, если бы она и Ершов были, это был бы трындец, но интересно".

Мария

"Какой плохой актер из Сысоевой".

zink_d

"Мне нравится ход рассуждений Власенко. Его повысили, сделав темным. И если раньше он был особо не заметен, то сейчас появилась возможность продемонстрировать и логику, и умение вести переговоры. Речь правильная, тон не повышает. Умничка".