Звезда 'Мастера игры' Марго Овсянникова: "Меня обливали помоями, выбрасывали в бассейн, не разговаривали"

Певица Марго (Маргарита Овсянникова) - открытие реалити-шоу "Мастер игры" на ТНТ. Яркая, дерзкая и смелая, она стала такой потому, что сталкивалась с буллингом на протяжении всей жизни.

На съемках "Мастера игры" артистка пыталась сорвать маски со многих участников. Она не сразу нашла общий язык с Авророй Кибой, но потом подружилась с ней. А еще Марго раскрыла правду об отношениях Григория Лепса и его невесты.

Все это - в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org.

"Уходя, я очень долго плакала"

— В первом выпуске программы "Мастер игры" вы сказали о себе: "Звезда № 1 и профессиональный стрелок". Про стрелка — это метафора, или вы профессионально умеете обращаться с оружием?

— Я, действительно, профессиональный стрелок. У меня КМС по стрельбе из пистолета с коллиматорным прицелом. Меня приглашали в сборную России, но мне пришлось отказаться из-за насыщенного графика на сцене.

Далее я занималась стендовой стрельбой: это стрельба из двуствольного ружья по тарелкам, пока у меня там третий разряд.

— Откуда у вас уверенность, что вы звезда № 1? Это говорил вам ваш продюсер Филипп Киркоров, учителя в детстве, родители? Или, быть может, это защитная маска, чтобы на вас не нападали?

— Изначально это был прикол одного известного блогера, Паши Кейка, который написал про меня пост и назвал меня звездой № 1. Я так сильно смеялась и подумала, что это может стать моей фишкой.

И назвала себя звездой № 1. И, как уже все могут заметить, теперь меня так называют коллеги, коллеги коллег, СМИ и, самое главное, поклонники.

— Что вы чувствовали, когда пришлось покинуть проект в первой же серии?

— У меня очень хорошая интуиция, и это можно было заметить, когда я вычислила сразу двух темных. Я не чувствовала опасности. И для меня было большим удивлением, что я ухожу. Даже в момент, когда я уходила, я чувствовала, что обязательно вернусь на ТНТ.

Это один из моих любимых развлекательных телеканалов. Потому что именно этот канал в свое время дал мне очень хороший старт как блогера, как певицы. Уходя, я очень долго плакала, когда мы записывали интервью. Но ничего, эмоции вышли.

А потом оказалось, что я ушла не совсем, а только в маленький отпуск, потому что съемки в проекте — это непростая работа. Мы спали очень мало, был напряженный график. И в то время время, пока я отсутствовала, я отдыхала.

У меня было много выходных, я жила в шикарном отеле, ела вкусную еду, путешествовала по Марокко, была на площади, смотрела, как танцуют змеи, посетила музей Ива Сен-Лорана.

Я очень интересуюсь искусством в последнее время. А потом, как все видели, очень символично и ярко вернулась в игру.