Звезда 'Мастера игры' Марго Овсянникова: "Меня обливали помоями, выбрасывали в бассейн, не разговаривали"

Певица Марго (Маргарита Овсянникова) - открытие реалити-шоу "Мастер игры" на ТНТ. Яркая, дерзкая и смелая, она стала такой потому, что сталкивалась с буллингом на протяжении всей жизни.
На съемках "Мастера игры" артистка пыталась сорвать маски со многих участников. Она не сразу нашла общий язык с Авророй Кибой, но потом подружилась с ней. А еще Марго раскрыла правду об отношениях Григория Лепса и его невесты.
Все это - в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org.
"Уходя, я очень долго плакала"
— В первом выпуске программы "Мастер игры" вы сказали о себе: "Звезда № 1 и профессиональный стрелок". Про стрелка — это метафора, или вы профессионально умеете обращаться с оружием?
— Я, действительно, профессиональный стрелок. У меня КМС по стрельбе из пистолета с коллиматорным прицелом. Меня приглашали в сборную России, но мне пришлось отказаться из-за насыщенного графика на сцене.
Далее я занималась стендовой стрельбой: это стрельба из двуствольного ружья по тарелкам, пока у меня там третий разряд.
— Откуда у вас уверенность, что вы звезда № 1? Это говорил вам ваш продюсер Филипп Киркоров, учителя в детстве, родители? Или, быть может, это защитная маска, чтобы на вас не нападали?
— Изначально это был прикол одного известного блогера, Паши Кейка, который написал про меня пост и назвал меня звездой № 1. Я так сильно смеялась и подумала, что это может стать моей фишкой.
И назвала себя звездой № 1. И, как уже все могут заметить, теперь меня так называют коллеги, коллеги коллег, СМИ и, самое главное, поклонники.
— Что вы чувствовали, когда пришлось покинуть проект в первой же серии?
— У меня очень хорошая интуиция, и это можно было заметить, когда я вычислила сразу двух темных. Я не чувствовала опасности. И для меня было большим удивлением, что я ухожу. Даже в момент, когда я уходила, я чувствовала, что обязательно вернусь на ТНТ.
Это один из моих любимых развлекательных телеканалов. Потому что именно этот канал в свое время дал мне очень хороший старт как блогера, как певицы. Уходя, я очень долго плакала, когда мы записывали интервью. Но ничего, эмоции вышли.
А потом оказалось, что я ушла не совсем, а только в маленький отпуск, потому что съемки в проекте — это непростая работа. Мы спали очень мало, был напряженный график. И в то время время, пока я отсутствовала, я отдыхала.
У меня было много выходных, я жила в шикарном отеле, ела вкусную еду, путешествовала по Марокко, была на площади, смотрела, как танцуют змеи, посетила музей Ива Сен-Лорана.
Я очень интересуюсь искусством в последнее время. А потом, как все видели, очень символично и ярко вернулась в игру.
Марго. Фото: телеканал ТНТ
"Я всю жизнь сталкивалась с буллингом"
— Никита Турчин, ваш друг, сказал о вас в первом выпуске, что вы столкнулись с буллингом. А у вас самой было такое ощущение на съемках первого выпуска?
— Я всю жизнь сталкивалась с буллингом. Правда, раньше не было такого модного слова. Я была солисткой в разных коллективах с четырех лет. Мне подсовывали иголки в костюмы, сталкивали со сцены, щипали. Я ходила в синяках, со мной никто не разговаривал. Все из-за того, что дети не могли пережить конкуренции.
Их настраивали родители против меня. К счастью, мой папа позже это уладил. Дальше уже на одном из реалити меня тоже делали изгоем на Острове. Обливали помоями, выбрасывали в бассейн, не разговаривали, не давали сказать слова и так далее.
Устраивали суд и судили меня! Смешно! И вот на "Мастере игры" я решила действовать по проверенной схеме. Я понимала, что пришла не дружить, не находить друзей, не строить семью, а просто поиграть и показать себя.
Поэтому я сделала все, что хорошо умею: спровоцировала весь коллектив, настроила его против себя для того, чтобы они обо мне говорили.
Я тот человек, который всегда в жизни, в любой ситуации найдет плюс. Поэтому не нужно смотреть туннельным зрением, нужно видеть картину в общем и целом.
— Иногда шоу "Мастер игры" напоминало мне отношения в классе: люди общаются по группам, и им надо обязательно на кого-то напасть. Как к вам относились в школе: вы были лидером, середнячком или приходилось сталкиваться с травлей?
— В школе я практически не общалась со своими одноклассниками. Но у меня, конечно же, были лучшие подруги. Карина в младшей школе, Валя, Аня, Настя, Машка Гулянская. С Валей мы дружим с двух лет и по сей день, дружим с Кариной.
Я умею дружить. На работе в караоке я нашла подругу Аню, хотя со мной даже никто не хотел работать в одной смене. Я понятия не имею почему, ведь ребята меня даже не знали. Но нашлась одна очень смелая девчонка, классная Аня. С тех пор мы дружим.
Но вернемся к школе. Как я уже сказала, мне были неинтересны мои одноклассники. Меня больше интересовали старшеклассники, и я была влюблена в одного парня, который был старше на четыре года.
А с моими одноклассниками мне не нужно было общаться, например, попросить списать или еще что-то. Я очень хорошо училась. Не была отличницей просто по той причине, что не успевала.
У меня было очень много соревнований, конкурсов. Я была очень яркой в школе, выступала. У меня был образ такой властной стервы, с которой даже боятся здороваться.
Марго. Фото: телеканал ТНТ
"Аврору там все буллили за то, что у нее взрослый мужчина"
— Вы в одном из интервью рассказали, что подружились с Авророй Кибой. Но по шоу это было не очень видно. Как это так получилось?
— С Авророй мы начали хорошо общаться уже после шоу. На проекте я ее провоцировала, спрашивала про Григория Лепса не потому, что мне интересно, а потому что я была “на работе”.
И я понимала, что мне не за что зацепиться в 99% участников, я ничего про них не знаю. А тут прикольная тема — известный артист Григорий Лепс. Я понимала, что это будет интересно зрителю.
Но повторюсь, это только ради шоу. Если Авроре нужно, чтоб я ее выслушала, поддержала, дать какой-то совет, я всегда буду рядом, потому что мы дружим. А сейчас я действительно знаю, что их отношения настоящие.
— Чем ее зацепил Григорий Лепс?
— Я вижу их общение. Недавно мы оказались в одном ресторане. Я очень удивилась, когда к нам пришел Григорий Лепс. Причем Аврора сама не знала, что он к нам заедет. Мы очень хорошо пообщались.
Он оплатил наш счет, было очень приятно, настоящий мужчина. От него исходит вот эта мужская энергия. Аврору там все буллили за то, что у нее взрослый мужчина. Но это ее личное дело.
Есть такая особенность, что нравятся люди постарше. Возьмите, к примеру, Прохора Шаляпина.
И лично я дружу не с Авророй – невестой Лепса, а с Авророй — прикольной и доброй девчонкой. И мне нравится с ней общаться. Вот и все.
Марго Овсянникова. Фото: телеканал ТНТ
"Филипп — мой Мастер, а я его Маргарита"
— Помогало ли вам на шоу присутствие вашего продюсера Филиппа Киркорова?
— Филипп мне всегда помогает, я всегда чувствую его поддержку. Даже когда его нет рядом, я чувствую, что он рядом. Поэтому Филипп всегда со мной, это мой Мастер. Мой Мастер, а я его Маргарита.
Кстати, можно было заметить, как Филипп очень стратегически старался где-то пошутить, что-то сказать при участниках, чтобы они не думали, что он за меня радеет. Но если нужно будет сказать, кто лучший участник, конечно, он назовет меня.
Даже не потому, что я его протеже, а потому что я действительно такой являюсь. Но Филипп не мог об этом говорить открыто, иначе меня бы возненавидели коллеги еще больше.
Поэтому я очень опять же горжусь, учусь у Филиппа и очень ему за это благодарна.
— Возможно, этот вопрос будет вам неприятен, но почему вы не смогли присутствовать на похоронах Бедроса Киркорова? Ведь Филипп — близкий вам человек.
— Я была на похоронах у Бедроса Киркорова, была на отпевании в церкви, но на кладбище я уже не поехала.
Так совпало, что похороны происходили в мой день рождения. Вечеринка была назначена заранее, приглашено очень много людей, артистов, поэтому отменить это было невозможно.
Я понимаю, что у моего близкого человека случилось горе, но в то же время я понимаю, что жизнь продолжается. И мы должны наслаждаться каждым моментом, каждой секундой, насколько это можем сделать.
Я поддержала Филиппа, он позвонил мне после, поздравил с днем рождения. Мне было очень приятно. И это было ужасным совпадением.
Марго. Фото: телеканал ТНТ
"Это самое большое счастье, которое могло произойти в моей жизни"
— У вас трехлетний сын Кир. Кто помогает вам в его воспитании? Участвует ли в этом процессе отец ребенка?
— Нашего сына воспитываю я, его отец, бабушка, дедушка, крестные родители. Очень много друзей, которые тоже с ним играют.
Есть няни, также детский психолог, который работает у нас на постоянной основе и следит за тем, как няни развивают нашего ребенка.
И, собственно, мы все принимаем участие в его взрослении, развитии, воспитании. Очень люблю своего сына.
Это самое большое счастье, которое могло произойти в моей жизни. И дай бог, когда-нибудь я еще рожу ему сестричку.