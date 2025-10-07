В Сети осуждают участников 'Звезд в джунглях – 2': "Бросила ребенка, которому нет и шести месяцев"

На канале ТНТ продолжается показ реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". Во второй серии проекта участники уже в открытую играют друг против друга. Единственная радость — пришел новый игрок, актер и ведущий Сергей Рост.

Хотя и он рискует стать участником конфликтов. В опасной зоне — все игроки! Но ничто не сравнится с женскими интригами друг против друга.

Почему участники проекта "Звезды в джунглях. Карибский сезон" вступают в конфликты

Так, актриса и блогер Екатерина Шкуро заявила, что Альбина Кабалина негативно влияет на обстановку в лагере. Альбина же ударила по ахиллесовой пяте любой женщины — сказала, что Екатерина уехала на съемки, бросив шестимесячного сына Амура.

Екатерина стала мамой во второй раз в ноябре прошлого года. Они с супругом, блогером Дмитрием Козловым, также воспитывают трехлетнюю дочь Аврору. А поскольку съемки проходили несколько месяцев назад, актрисе действительно пришлось отправиться на Карибские острова, оставив новорожденного.

А звезда "Дома-2" Ирина Пинчук и актер Аристарх Венес вообще перешли на личности. Так, Ирина назвала Аристарха "недомужчиной, который не собирается стараться для команды".

Артист же заявил сопернице, что у нее нет своего мнения, она ищет способы пристроиться к другим сильным игрокам и вообще ведет себя слишком уж пафосно. После такого обвинения Аристарх пришел в ярость и обозвал оппонентку дешевкой.

В итоге Венес собрал больше всего голосов против своей кандидатуры. И отправился на испытание на убывание вместе со спортсменом, звездой смешанных единоборств Джеффом Монсоном, с которым успел подружиться.

В задачи участников входило перенести фрукты и сладости на слабо натянутой сетке. В итоге в этом испытании победил Аристарх, а зрители в комментариях жалеют Джеффа Монсона.

Давайте вообще посмотрим, что пишут пользователи Сети под вторым выпуском шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" на Rutube.

"Джефф никому ничего плохого не сделал"

channel49010348: "Верните Джеффа, он самый достойный победы".

channel69563608: "Жаль Монсона. Стыдно перед ним за наших игроков, за их поведение. Светлый человек".