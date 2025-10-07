В Сети осуждают участников 'Звезд в джунглях – 2': "Бросила ребенка, которому нет и шести месяцев"

На канале ТНТ продолжается показ реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". Во второй серии проекта участники уже в открытую играют друг против друга. Единственная радость — пришел новый игрок, актер и ведущий Сергей Рост.
Хотя и он рискует стать участником конфликтов. В опасной зоне — все игроки! Но ничто не сравнится с женскими интригами друг против друга.
Почему участники проекта "Звезды в джунглях. Карибский сезон" вступают в конфликты
Так, актриса и блогер Екатерина Шкуро заявила, что Альбина Кабалина негативно влияет на обстановку в лагере. Альбина же ударила по ахиллесовой пяте любой женщины — сказала, что Екатерина уехала на съемки, бросив шестимесячного сына Амура.
Екатерина стала мамой во второй раз в ноябре прошлого года. Они с супругом, блогером Дмитрием Козловым, также воспитывают трехлетнюю дочь Аврору. А поскольку съемки проходили несколько месяцев назад, актрисе действительно пришлось отправиться на Карибские острова, оставив новорожденного.
А звезда "Дома-2" Ирина Пинчук и актер Аристарх Венес вообще перешли на личности. Так, Ирина назвала Аристарха "недомужчиной, который не собирается стараться для команды".
Артист же заявил сопернице, что у нее нет своего мнения, она ищет способы пристроиться к другим сильным игрокам и вообще ведет себя слишком уж пафосно. После такого обвинения Аристарх пришел в ярость и обозвал оппонентку дешевкой.
В итоге Венес собрал больше всего голосов против своей кандидатуры. И отправился на испытание на убывание вместе со спортсменом, звездой смешанных единоборств Джеффом Монсоном, с которым успел подружиться.
В задачи участников входило перенести фрукты и сладости на слабо натянутой сетке. В итоге в этом испытании победил Аристарх, а зрители в комментариях жалеют Джеффа Монсона.
Давайте вообще посмотрим, что пишут пользователи Сети под вторым выпуском шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" на Rutube.
"Джефф никому ничего плохого не сделал"
channel49010348: "Верните Джеффа, он самый достойный победы".
channel69563608: "Жаль Монсона. Стыдно перед ним за наших игроков, за их поведение. Светлый человек".
Джефф Монсон. Фото: телеканал ТНТ
channel28819480: "Монсон приехал в гадюшник".
channel32723623: "В этом сезоне состав оставляет желать лучшего".
Тигра: "Джеффри Уильям Монсон — лучший! Добрый, сильный, настоящий!!!"
Mia: "Откуда это чудо в перьях по имени Альбина? Закомплексованный человек с первого прихода. Чудо-юдо".
channel61118682: "Самый классный — Вадим из "Жуков".
Тигра: "Я понимаю, что это запись, но по факту Шкуро бросила дома ребенка, которому нет и шести месяцев. А у нее и первый не сильно взрослый".
Лена Игнатова: "Я думала, меня больше Альбины никто не выбесит, я ошиблась. Аристарх, надеюсь, ты всех достанешь до голосов на испытания! Я хочу чтобы этих двоих не было в лагере..."
Кхе-кхе: "Росту 60 лет. Я не думаю, что он долго продержится".
Мила: "Джефф никому ничего плохого не сделал. Единственный, кто ни с кем не конфликтовал и его выгнали, несправедливо..."
