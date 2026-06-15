Отец Жанны Фриске пообещал лишить внука наследства после слов Шепелева о встречах Платона и деда перед камерами: «Не хотят нас звать – ради Бога»

11 лет назад ушла из жизни певица Жанна Фриске. И в этот памятный день между любящими артистку людьми снова разгорелся скандал.

Вкратце о новом витке конфликта между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске

Так, возлюбленный Жанны Дмитрий Шепелев заявил, что его сын Платон не общается с дедом Владимиром Фриске, своей бабушкой и тетей лишь потому, что те готовы к встрече с внуком и племянником только в присутствии телекамер.

Сестра артистки в беседе с Super. Ru Наталья Фриске назвала эти слова «Бредом». По ее словам, ее семья не звала Шепелева ни на какие телеэфиры, а сам ведущий всячески уклонялся от предложений встреч с Платоном.

Владимир Фриске о Дмитрии Шепелеве: «А этого человека я могу избить или еще что-то другое сделать»

Ситуацию прокомментировал и Владимир Фриске. В разговоре с Teleprogramma.org он называл Дмитрия Шепелева исключительно «Он» и «Этот человек», но передал ему через наше издание важное сообщение.

«Я хотел узнать, каким образом я мог его куда-то звать? Я его никуда не звал, потому что 11 лет его не знал, где он и что он. У него всегда телефон отключен. Это раз, - прокомментировал Владимир Фриске. - Во-вторых, мы всегда хотели увидеться с Платоном. Но это не я отключил телефон. Он просто врет. Мы даже не знаем, ребенок в Москве или в Беларуси. Об этом ребенке только и думаем».

- Как вы намерены поступать дальше?

- У меня уже возраст большой. Я бы хотел, чтобы мы увиделись с Платоном, чтобы я законодательно определил положение ребенка, чтобы у него была квартира. Но я еще немного подожду.

И если не будет никаких изменений, я все перепишу на младшую дочку. Ребенок тупо останется без наследства. Отдавать квартиру государству я не хочу.

Мы даже приходили к школе, где учится Платон. Он приходит за ним. Попросили через его жену, чтобы нас связали с внуком. Так она там ему все рассказала. Его жена стала такая же, как и он.

Понимаете, я иногда боюсь, чтобы не сделать ничего плохого своему внуку. Я взрослый человек и могу наделать глупостей. А этого человека я могу избить или еще что-то другое сделать. А это навредит ребенку.

Мы всю жизнь мечтаем увидеться с Платоном, а он нам не дает.

Если он хочет, чтобы у ребенка что-то осталось от мамы, чтобы я это документально подписал… Но я не буду сам лезть. Я за то, чтобы у ребенка все было хорошо.

Если не хотят нас знать – ради Бога.

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