Кто сейчас жена Ефремова?

Актер Михаил Ефремов сейчас женат в пятый раз. Его супруга, педагог и звукорежиссер Софья Кругликова, родилась в 1971-м году.

Пара долгое время жила гражданским браком. Как сообщает kp.ru, Ефремов и Кругликова поженились, когда ждали появления на свет своего третьего ребенка.

У пары трое детей: студентки 20-летняя Вера, 18-летняя Надежда и школьник 15-летний Борис. В 2016-м году супруги обвенчались.

Софья Кругликова стала надежным тылом для Михаила Ефремова. Например, сейчас, после его освобождения из колонии, она помогает мужу вернуться к полноценной жизни. Софья также зорко следит за тем, чтобы Михаила не доставали папарацци.