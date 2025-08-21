Светлана Немоляева: "Я липовый пенсионер"

Сайт Starhit назвал знаменитостей с самой большой пенсией. Так, например, размер пенсионных отчислений Александра Пашутина — 118 900 рублей. Эта сумма складывается из основной пенсии в 65 900 рублей, а также надбавок, положенных жителю столицы и обладателю звания "Народный артист".

Какую пенсию получают наши артисты

Казачка Надя, певица Надежда Бабкина, получает 60 000 рублей. Помимо основной пенсии в 30 000 рублей, артистке положены дополнительные надбавки за выслугу лет и звание народной артистки РСФСР.

Актриса Лариса Лужина тоже на жизнь не жалуется. Ее пенсия составляет 72 000 рублей. В эту сумму входят надбавки от мэра Москвы и отчисления за статус народной артистки.

Юрий Назаров каждый месяц получает по 70 000 рублей. Татьяна Васильева — на 10 000 рублей меньше Назарова. Стас Садальский — 55 000, Борис Галкин и Юрий Куклачев — по 50 000 рублей.

Светлана Немоляева из скромности не стала называть размер своей пенсии. Но очевидно, что она точно получает надбавку в 30 000 рублей, положенную московским актерам со званием. А Светлана Владимировна является народной артисткой РСФСР.

"Я работаю по зову души"

Как человек активный, Светлана Немоляева не почивает на лаврах, а выходит на сцену Московского академического театра им. Владимира Маяковского. Этому коллективу она не изменяет с 1959 года.

Артистка задействована в таких спектаклях текущего репертуара, как "Истории", "Как важно быть серьезным", "Бешеные деньги", "Плоды просвещения", "Кант", "Таланты и поклонники", "Женитьба".