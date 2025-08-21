Светлана Немоляева: "Я липовый пенсионер"

Светлана Немоляева в спектакле "Как важно быть серьезным". Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

Актриса ответила на вопросы Teleprogramma.org, довольна ли своей пенсией и почему до сих пор с удовольствием выходит на сцену.

Сайт Starhit назвал знаменитостей с самой большой пенсией. Так, например, размер пенсионных отчислений Александра Пашутина — 118 900 рублей. Эта сумма складывается из основной пенсии в 65 900 рублей, а также надбавок, положенных жителю столицы и обладателю звания "Народный артист".

Какую пенсию получают наши артисты

Казачка Надя, певица Надежда Бабкина, получает 60 000 рублей. Помимо основной пенсии в 30 000 рублей, артистке положены дополнительные надбавки за выслугу лет и звание народной артистки РСФСР.

Актриса Лариса Лужина тоже на жизнь не жалуется. Ее пенсия составляет 72 000 рублей. В эту сумму входят надбавки от мэра Москвы и отчисления за статус народной артистки.

Юрий Назаров каждый месяц получает по 70 000 рублей. Татьяна Васильева — на 10 000 рублей меньше Назарова. Стас Садальский — 55 000, Борис Галкин и Юрий Куклачев — по 50 000 рублей.

Светлана Немоляева из скромности не стала называть размер своей пенсии. Но очевидно, что она точно получает надбавку в 30 000 рублей, положенную московским актерам со званием. А Светлана Владимировна является народной артисткой РСФСР.

"Я работаю по зову души"

Как человек активный, Светлана Немоляева не почивает на лаврах, а выходит на сцену Московского академического театра им. Владимира Маяковского. Этому коллективу она не изменяет с 1959 года.

Артистка задействована в таких спектаклях текущего репертуара, как "Истории", "Как важно быть серьезным", "Бешеные деньги", "Плоды просвещения", "Кант", "Таланты и поклонники", "Женитьба".

Светлана Немоляева. Фото: Global Look Press

"Я пока липовый пенсионер. Естественно, что я получаю пенсию, но я и работаю", — призналась артистка нашему изданию.

— По необходимости или по зову души?

— По зову души.

— Светлана Владимировна, вам хватает вашей пенсии?

— Вы знаете, мне этот вопрос не очень нравится. Он некорректный. Я живу нормально.

У меня есть семья. Я работаю, поэтому все хорошо. А вам надо позвонить актерам-пенсионерам, которые не работают и живут на свою пенсию.

