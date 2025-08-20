Владимир Познер: "Я направил свою пенсию в детский дом"

Издание Starhit огласило список звезд с самой большой пенсией. Так, например, актер Александр Пашутин получает 118 900 рублей. Такой солидный размер перечислений складывается из основной пенсии в 65 900 рублей, а также надбавок, полагающихся москвичу и обладателю звания "Народный артист".

Размер пенсионных выплат Надежды Бабкиной — 60 000 рублей. 30 000 из них составляет базовая пенсия, а остальное — выплаты за выслугу лет и звание народной артистки РСФСР.

Лариса Лужина получает 72 000 рублей — благодаря надбавкам от мэра Москвы и отчислениям за статус народной артистки.

Юрию Назарову каждый месяц выплачивается по 70 000 рублей. Татьяна Васильева получает 60 000 рублей, Стас Садальский — 55 000, Борис Галкин и Юрий Куклачев — по 50 000 рублей.

А как обстоят дела у других известных личностей? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к телеведущему Владимиру Познеру и актеру Владимиру Долинскому.

Владимир Познер: "Я не знаю, какая у меня пенсия"

"Почему вы меня спрашиваете об этом? Я не знаю, какая у меня пенсия. В свое время я направил ее в один детский дом, который теперь ее и получает, — отметил Владимир Познер. — Я в том положении, что не нуждаюсь в этих деньгах. А вы сами можете мне сказать, какая сейчас средняя пенсия в России?"

— Около 20 000 рублей…

— Надо бы точно знать, чтобы отвечать на такие вопросы. Но я полагаю, что все зависит от того, где ты живешь. Если в Москве или в Питере, то на 20 000 прожить невозможно.

А если ты живешь в небольшом городе или деревне, то, возможно, этого и достаточно. Вы знаете, этот разговор очень поверхностный.

Нужно внимательно ознакомиться с реальным положением вещей и понять, каков в России прожиточный минимум в разных регионах. И только после этого можно рассуждать на эту тему.

Владимир Долинский: "Но человеку всегда хотелось бы больше"

К обсуждению злободневной темы присоединился и актер, заслуженный артист России Владимир Долинский. Наше издание попросило прокомментировать размер пенсий вышеназванных артистов и спросило, хватает ли на жизнь самому Владимиру Абрамовичу. Но, похоже, у него принципиальная позиция по данному вопросу.