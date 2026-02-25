Судьба звезды "Тайного миллионера" Владимира Тишко: рекламировал стиральный порошок, встречался с Анфисой Чеховой, "сожительствовал'' с Даной Борисовой

На канале СТС продолжается показ реалити-шоу "Тайный миллионер". И много внимания с первых серий привлекает актер и ведущий Владимир Тишко. Так, во время одного из испытаний у него случился конфликт с ,блогером и актрисой Кариной Мурашкиной.
Как Владимир Тишко поссорился с Кариной Мурашкиной
Владимир – очень вспыльчивый человек по натуре. И выходит из себя, когда что-то идет не так. И тут Карина попалась под горячую руку.
Он обвинил девушку в том, что она только ноет и несет бред, не принося никакой пользы команде. Та тоже в долгу не осталась и заявила, что Тишко – настоящий агрессор.
"Она как деревенский дурачок: что-то бегает, прыгает, не может стратегически мыслить вообще. Она думает, что выглядит умной, а выглядит просто смешно" — заявил Владимир Тишко.
Ссора между участниками продолжалась и за столом во дворце, уже после того, как испытание закончилось.
А Карина меж тем признавалась коллегам по игре, что, мол, не знает, что и думать. Или же Владимир ведет себя так, мягко говоря, эксцентрично, потому что он и есть тайный миллионер, либо же он такой и в реальной жизни.
Давайте же поищем ответ на вопрос Карины Мурашкиной в биографии этого яркого участника.
Владимир Тишко. Учеба и карьера
Владимир Анатольевич Тишко появился на свет 25 декабря 1969 года в Балашове, что в Саратовской области. В его ранние годы ничто не указывало на будущий звездный путь.
В 18 лет он отправился на службу в воздушно-десантные войска, в составе 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая дислоцировалась в Польше.
Любопытно, что, несмотря на выбор таких войск, Владимир испытывал панический страх перед высотой. Во время одного из прыжков он даже получил травму шеи, задев стропы. Но тем не менее, он научился смотреть страху в глаза.
Вернувшись на гражданку, Тишко, подобно многим в девяностые, занялся мелкой торговлей: продавал аудиокассеты в переходах московского метро.
Решающий поворот в его судьбе произошёл в 1994 году, когда он твердо решил стать актером и поступил в "Школу Сценических искусств". Этот негосударственный театральный институт, один из первых в стране, предлагал обучение по методике Михаила Чехова.
В студенческую пору Владимиру приходилось зарабатывать на жизнь, подрабатывая клоуном и музыкантом. Окончив в 1998 году актерский факультет, он посвятил несколько лет службе в Русском психологическом театре.
Там он воплотил на сцене образ Шатова в спектакле по "Бесам" Достоевского и работал над подготовкой роли Яго в знаменитой трагедии "Отелло".
Свою карьеру на телевидении Тишко начал в 2000 году, дебютировав в программе "Молодожены" на СТС, а затем вел на том же канале шоу "Медовый месяц". Но широкую известность ему принесла реклама стирального порошка Tide, где он сказал знаменитую фразу: "Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!".
Владимир Тишко в 2007 году. Борис Кудрявов/ "Комсомольская правда"
Широкая узнаваемость пришла к Владимиру Тишко после пяти лет работы ведущим программы "Москва: Инструкция по применению" (ТНТ, 2003-2008 годы). В последний год эфира он также был шеф-редактором ее газетной версии.
Сам телеведущий с юмором вспоминал о завершении проекта, говоря, что он научился работать с суфлером, и подчеркивал успех формата, породившего множество локальных версий вроде "Урюпинск: инструкция по применению".
Что касается кино, то Владимир Тишко в основном появлялся в ярких, но эпизодических ролях в фильмах и сериалах: "Я люблю тебя", "Обреченная стать звездой", "Маргоша", "Лютый", "Гусар" и многих других проектах.
Одно время карьера Владимира пошла на спад, что сказалось и на его материальном положении. Проблемы Владимира Тишко с долгами в 2014 году даже попали в поле зрения СМИ.
Так, в сюжете программы "Чрезвычайное происшествие" даже показали, как у него в квартире отключают свет за долг перед "Мосэнергосбытом" более чем в 100 000 рублей.
Развитие история получила в 2015 году: на этот раз из-за многомиллионных долгов актер лишился автомобиля. Тишко сетовал на отсутствие работы, но все же сумел выплатить 215 тысяч рублей по коммунальным услугам и заверил, что продолжит погашать остальные суммы.
Но последнее время о Владимире снова много говорят.
С 20 ноября 2024 года Владимир Тишко - ведущий в обновленной "Редакции 2х2". В 2025 году он прошел проверку на прочность в шоу "Выживалити" на канале "Пятница!".
В нем, бросив вызов собственному страху высоты и не обращая внимания на возраст (55 лет), он отправился на экстремальные съемки в Карачаево-Черкесию. И хоть Тишко и не дошел до финала, зрители увидели в нем яркого и сильного участника, настоящего бойца.
Владимир Тишко и Дана Борисова
Однако впоследствии Владимир признавался, что участие шоу "Выживалити" было еще цветочками по сравнению с тем, что ему пришлось пережить на проекте "Свадьба вслепую" на том же канале "Пятница!". По условиям программы незнакомые люди должны прожить друг с другом какое-то время, как настоящие супруги. А в партнерши Владимиру Тишко досталась Дана Борисова.
Отношения молодоженов дали трещину с первых дней съемок. Поселившись в квартире Борисовой, Владимир Тишко тут же принялся диктовать свои правила.
Владимир Тишко и Дана Борисова. Фото: кадр из проекта "Свадьба вслепую"
Он осуждал Дану за отказ от завтрака, не пил газировку и читал ей лекции о здоровье, рассказывая о вреде застоя желчи. Его давнее веганство и строгие диетические принципы только раздражали телеведущую, которая говорила про новоиспеченного мужа: "Володька – занудный душнила".
Апогеем бытовых разногласий стал халат, в котором Тишко расхаживал по дому. Это привело к ссоре, а Дана заявила, что его "развязный вид" ее сильно травмирует.
После скандала Владимир предпочел уйти в кафе, а Борисова, в свою очередь, обыскала его чемодан в надежде найти общие деньги. Не обнаружив там ничего, она пришла в ярость. Ведь телеведущая рассчитывала увидеть там около 50 тысяч рублей на недельные расходы.
Сама идея совместного бюджета стала камнем преткновения: Дана положила в него 10 тысяч рублей, а Владимир заявил, что его 50 тысяч — это только его личные средства.
Кульминацией конфликта стала поездка в санаторий для лечебного голодания — подарок от Тишко. Романтики не получилось: во время медосмотра Владимир при Дане снял штаны, что она расценила как "пассивное сексуальное насилие".
Телеведущая устроила истерику, крича, что это неприлично и подобное допустимо только между любовниками, а не едва знакомыми людьми.
"Было сложно — не то слово. Я с радостью вспоминал, как меня заживо закапывали в могилу на „Выживалити“, с нежностью вспоминал, как я висел над пропастью, как голодал и орал от страха.
Все это было как поездка к любимой бабушке на лето по сравнению с тем дискомфортом, который я испытывал на этом шоу", - впоследствии рассказывал Владимир.
Однако отвечая на вопрос Teleprogramma.org об отношении к Дане Борисовой сейчас, Владимир сказал, что они остались в хороших отношениях. А как с этим эксцентричным мужчиной уживались другие женщины?
Владимир Тишко и Анфиса Чехова
Личная жизнь Владимира Тишко неизменно вызывала широкий общественный интерес. Свой первый брак он заключил в возрасте 24 лет с девушкой по имени Анастасия. И в этом союзе у пары родилась дочь Дарья.
Наиболее обсуждаемыми в прессе стали его отношения с телеведущей Анфисой Чеховой, продлившиеся три года. Этот союз мог получить развитие — Чехова забеременела.
Сам Тишко позднее говорил, что новость о беременности стала для него неожиданной, но очень радостной. И он надеялся, что рождение ребенка поможет им преодолеть наметившийся в паре кризис.
Тем не менее, сославшись на молодость и карьерные устремления, пара решила прервать беременность. Тишко лично сопровождал Анфису на процедуру, о чем впоследствии сильно жалел. Говорил, что это было легкомысленное решение двух дураков. После этого события отношения стали быстро разрушаться.
По словам актера, между ними начались постоянные ссоры, порой без видимого повода. И во время одной из перепалок он даже вынес ее вещи из дома.
Владимир Тишко и Эмилия Вишневская
После разрыва с Чеховой Владимир долго избегал серьезных романов. Новость о его личной жизни вновь стала публичной в 2008 году, когда он заключил брак с моделью Эмилией Вишневской, разница в возрасте с которой составляла 17 лет.
Церемония прошла в буддийском храме в Таиланде, однако этот союз позже распался с громким скандалом. После расставания девушка публично обвинила Тишко в рукоприкладстве. И Анфиса Чехова даже поддержала ее, заявив, что ее экс-возлюбленный действительно мог быть агрессивным.
В своем интервью "Комсомольской правде" Тишко полностью опроверг эти обвинения, назвав их ложными. Он заявил, что Эмилия угрожала ему "черным пиаром" после того, как он, по его словам, застал ее за кражей денег.
Владимир Тишко и Эмилия Вишневская. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Комсомольская правда"
По версии актера, бывшая возлюбленная также присвоила его автомобиль вместе с документами на машину.
Непродолжительное время Владимир встречался с певицей Марией Балак и участницей шоу "Битва экстрасенсов" Дарьей Мироновой, но и эти романы сошли на нет.
Свободно ли сердце Владимира Тишко сейчас – неизвестно. Однако, несмотря на свой скандальный образ, Владимир продолжает нравиться женщинам, что даже видно по комментариям.
Так, в комментарии к моему интервью с Владимиром Тишко одна читательница написала:
"Он самый интересный. Я боялась ,что его выгонят. Так смешно нервничает. Мой сын тоже любит зиму. Я думала, таких больше нет".
