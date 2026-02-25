Судьба звезды "Тайного миллионера" Владимира Тишко: рекламировал стиральный порошок, встречался с Анфисой Чеховой, "сожительствовал'' с Даной Борисовой

На канале СТС продолжается показ реалити-шоу "Тайный миллионер". И много внимания с первых серий привлекает актер и ведущий Владимир Тишко. Так, во время одного из испытаний у него случился конфликт с ,блогером и актрисой Кариной Мурашкиной.

Как Владимир Тишко поссорился с Кариной Мурашкиной

Владимир – очень вспыльчивый человек по натуре. И выходит из себя, когда что-то идет не так. И тут Карина попалась под горячую руку.

Он обвинил девушку в том, что она только ноет и несет бред, не принося никакой пользы команде. Та тоже в долгу не осталась и заявила, что Тишко – настоящий агрессор.

"Она как деревенский дурачок: что-то бегает, прыгает, не может стратегически мыслить вообще. Она думает, что выглядит умной, а выглядит просто смешно" — заявил Владимир Тишко.

Ссора между участниками продолжалась и за столом во дворце, уже после того, как испытание закончилось.

А Карина меж тем признавалась коллегам по игре, что, мол, не знает, что и думать. Или же Владимир ведет себя так, мягко говоря, эксцентрично, потому что он и есть тайный миллионер, либо же он такой и в реальной жизни.

Давайте же поищем ответ на вопрос Карины Мурашкиной в биографии этого яркого участника.

Владимир Тишко. Учеба и карьера

Владимир Анатольевич Тишко появился на свет 25 декабря 1969 года в Балашове, что в Саратовской области. В его ранние годы ничто не указывало на будущий звездный путь.

В 18 лет он отправился на службу в воздушно-десантные войска, в составе 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая дислоцировалась в Польше.

Любопытно, что, несмотря на выбор таких войск, Владимир испытывал панический страх перед высотой. Во время одного из прыжков он даже получил травму шеи, задев стропы. Но тем не менее, он научился смотреть страху в глаза.

Вернувшись на гражданку, Тишко, подобно многим в девяностые, занялся мелкой торговлей: продавал аудиокассеты в переходах московского метро.

Решающий поворот в его судьбе произошёл в 1994 году, когда он твердо решил стать актером и поступил в "Школу Сценических искусств". Этот негосударственный театральный институт, один из первых в стране, предлагал обучение по методике Михаила Чехова.

В студенческую пору Владимиру приходилось зарабатывать на жизнь, подрабатывая клоуном и музыкантом. Окончив в 1998 году актерский факультет, он посвятил несколько лет службе в Русском психологическом театре.

Там он воплотил на сцене образ Шатова в спектакле по "Бесам" Достоевского и работал над подготовкой роли Яго в знаменитой трагедии "Отелло".

Свою карьеру на телевидении Тишко начал в 2000 году, дебютировав в программе "Молодожены" на СТС, а затем вел на том же канале шоу "Медовый месяц". Но широкую известность ему принесла реклама стирального порошка Tide, где он сказал знаменитую фразу: "Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!".