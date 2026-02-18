Секретная жизнь звезды "Тайного миллионера" Владимира Тишко: отношения с Полиной Дибровой, "сожительство" с Даной Борисовой и вера в переселение душ

На канале СТС начался показ реалити-шоу "Тайный миллионер". И одним из самых эксцентричных и ярких участников этого проекта стал Владимир Тишко. За ним действительно интересно наблюдать.
Нередко Владимир конфликтует с другими участниками. Однако даже несмотря на это, симпатии зрителей остаются на его стороне.
Владимир Тишко – Карине Мурашкиной: "Это потому что у тебя память куриная"
На пресс-завтраке, посвященном премьере реалити "Тайный миллионер", юморист Владимир Маркони попросил его прокомментировать конфликт с актрисой Кариной Мурашкиной. И Владимир перевел все в шутку.
"Я говорил Карине, что она моя любовь еще там, во время съемочного процесса. Правда, тихонько, под подушкой, у себя в номере", - с иронией сказал Владимир.
"Сейчас у меня к Володе претензий нет. Я все забыла, и все прошло", - вторила ему Карина.
"Это потому что у тебя память куриная", - снова пошутил актер.
А перед этой милой перепалкой Владимир Тишко ответил на вопросы корреспондента Teleprogramma.org.
Владимир Тишко: "С Полиной Дибровой у нас была только любовь"
- Владимир, у вас на теле много татуировок. И недавно появилась новая. Расскажите о ней, пожалуйста.
- Я как старое дерево. Как у дерева можно понять по кольцам, какую жизнь оно прожило, так и у меня по татуировкам. После каждого события у меня появляется большая или небольшая татуировка.
- А после какого события возникла новая?
- Как раз после "Тайного миллионера".
- Говорят, на реалити у вас случился конфликт с Полиной Дибровой…
- С Полиной Дибровой у нас была только любовь. Никакого конфликта с ней не возникало. Кстати, Полина на шоу была самым неконфликтным, самым невероятным участником. Вы потом убедитесь, что я не вру.
Владимир Тишко на пресс-завтраке, посвященном "Тайному миллионеру". Фото: телеканал СТС
- Недавно вы участвовали еще в одном реалити "Свадьба вслепую", по сюжету которого жили с Даной Борисовой. А сейчас общаетесь с ней?
- Мы общаемся с Даной Борисовой, если где-то пересекаемся. После нашего сожительства мы остались в очень хороших отношениях, несмотря на то, что у нас были конфликты внутри шоу. Но в жизни их уже нет.
- В начале 2000-х вы рекламировали порошок Tide. До сих пор помню вашу знаменитую реплику: "Вы до сих пор кипятите? Тогда мы идем к вам". И в связи с этим у меня возникает вопрос: какой вы в быту? Справляетесь ли с домашним хозяйством?
- Да, я все умею: стирать, готовить, сам себя обслуживаю.
Владимир Тишко о свадьбе Анфисы Чеховой: "Так радовался, что аж рука онемела"
- Одно время вы встречались с Анфисой Чеховой. Недавно она вышла замуж. Рады за нее?
- Конечно, рад. Несколько ночей не спал – так радовался. Аж рука онемела!
- Вернемся к вашей личности. Вы ведь катаетесь на сноуборде. А можете ли выполнять какие-то сверхсложные элементы на нем?
- Я упал месяц назад, и ребро болит до сих пор. Но месяц уже лечу его.
- А может, нужна какая-то страховка от подобных случаев…
- Единственная страховка от сноуборда – это не ходить на склоны и все.
Я зиму вообще обожаю. Это то лучшее время, когда я живу. Ни одно время года я так не люблю.
Владимир Тишко (на фото крайний справа) с коллегами по "Тайному миллионеру". Фото: телеканал СТС
- А как же морозы? И ведь зимой люди чаще болеют…
- А я обожаю холод, снег.
Владимир Тишко: "Я по вероисповеданию как раз буддист"
- Вернемся к "Тайному миллионеру". Действие проекта происходит в Индии, где зародился буддизм. А данное религиозное течение предполагает веру в переселение душ. А вы верите в то, что после ухода из жизни мы перерождаемся?
- Конечно, верю. Я по вероисповеданию как раз буддист.
- А как вы считаете, кем вы были в прошлой жизни?
- Это не так важно. Главное – кем ты являешься в этой жизни.
