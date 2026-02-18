Секретная жизнь звезды "Тайного миллионера" Владимира Тишко: отношения с Полиной Дибровой, "сожительство" с Даной Борисовой и вера в переселение душ

На канале СТС начался показ реалити-шоу "Тайный миллионер". И одним из самых эксцентричных и ярких участников этого проекта стал Владимир Тишко. За ним действительно интересно наблюдать.

Нередко Владимир конфликтует с другими участниками. Однако даже несмотря на это, симпатии зрителей остаются на его стороне.

Владимир Тишко – Карине Мурашкиной: "Это потому что у тебя память куриная"

На пресс-завтраке, посвященном премьере реалити "Тайный миллионер", юморист Владимир Маркони попросил его прокомментировать конфликт с актрисой Кариной Мурашкиной. И Владимир перевел все в шутку.

"Я говорил Карине, что она моя любовь еще там, во время съемочного процесса. Правда, тихонько, под подушкой, у себя в номере", - с иронией сказал Владимир.

"Сейчас у меня к Володе претензий нет. Я все забыла, и все прошло", - вторила ему Карина.

"Это потому что у тебя память куриная", - снова пошутил актер.

А перед этой милой перепалкой Владимир Тишко ответил на вопросы корреспондента Teleprogramma.org.

Владимир Тишко: "С Полиной Дибровой у нас была только любовь"

- Владимир, у вас на теле много татуировок. И недавно появилась новая. Расскажите о ней, пожалуйста.

- Я как старое дерево. Как у дерева можно понять по кольцам, какую жизнь оно прожило, так и у меня по татуировкам. После каждого события у меня появляется большая или небольшая татуировка.

- А после какого события возникла новая?

- Как раз после "Тайного миллионера".

- Говорят, на реалити у вас случился конфликт с Полиной Дибровой…

- С Полиной Дибровой у нас была только любовь. Никакого конфликта с ней не возникало. Кстати, Полина на шоу была самым неконфликтным, самым невероятным участником. Вы потом убедитесь, что я не вру.