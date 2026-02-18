Секретная жизнь звезды "Тайного миллионера" Владимира Тишко: отношения с Полиной Дибровой, "сожительство" с Даной Борисовой и вера в переселение душ

Владимир Тишко. Фото: Борис Кудрявов/ "Комсомольская правда"

А еще актер рассказал Teleprogramma.org, что думает о свадьбе экс-возлюбленной Анфисы Чеховой и как справляется с домашним хозяйством.

На канале СТС начался показ реалити-шоу "Тайный миллионер". И одним из самых эксцентричных и ярких участников этого проекта стал Владимир Тишко. За ним действительно интересно наблюдать.

Нередко Владимир конфликтует с другими участниками. Однако даже несмотря на это, симпатии зрителей остаются на его стороне.

Владимир Тишко – Карине Мурашкиной: "Это потому что у тебя память куриная"

На пресс-завтраке, посвященном премьере реалити "Тайный миллионер", юморист Владимир Маркони попросил его прокомментировать конфликт с актрисой Кариной Мурашкиной. И Владимир перевел все в шутку.

"Я говорил Карине, что она моя любовь еще там, во время съемочного процесса. Правда, тихонько, под подушкой, у себя в номере", - с иронией сказал Владимир.

"Сейчас у меня к Володе претензий нет. Я все забыла, и все прошло", - вторила ему Карина.

"Это потому что у тебя память куриная", - снова пошутил актер.

А перед этой милой перепалкой Владимир Тишко ответил на вопросы корреспондента Teleprogramma.org.

Владимир Тишко: "С Полиной Дибровой у нас была только любовь"

- Владимир, у вас на теле много татуировок. И недавно появилась новая. Расскажите о ней, пожалуйста.

- Я как старое дерево. Как у дерева можно понять по кольцам, какую жизнь оно прожило, так и у меня по татуировкам. После каждого события у меня появляется большая или небольшая татуировка.

- А после какого события возникла новая?

- Как раз после "Тайного миллионера".

- Говорят, на реалити у вас случился конфликт с Полиной Дибровой…

- С Полиной Дибровой у нас была только любовь. Никакого конфликта с ней не возникало. Кстати, Полина на шоу была самым неконфликтным, самым невероятным участником. Вы потом убедитесь, что я не вру.

Владимир Тишко на пресс-завтраке, посвященном "Тайному миллионеру". Фото: телеканал СТС

- Недавно вы участвовали еще в одном реалити "Свадьба вслепую", по сюжету которого жили с Даной Борисовой. А сейчас общаетесь с ней?

- Мы общаемся с Даной Борисовой, если где-то пересекаемся. После нашего сожительства мы остались в очень хороших отношениях, несмотря на то, что у нас были конфликты внутри шоу. Но в жизни их уже нет.

- В начале 2000-х вы рекламировали порошок Tide. До сих пор помню вашу знаменитую реплику: "Вы до сих пор кипятите? Тогда мы идем к вам". И в связи с этим у меня возникает вопрос: какой вы в быту? Справляетесь ли с домашним хозяйством?

- Да, я все умею: стирать, готовить, сам себя обслуживаю.

Владимир Тишко о свадьбе Анфисы Чеховой: "Так радовался, что аж рука онемела"

- Одно время вы встречались с Анфисой Чеховой. Недавно она вышла замуж. Рады за нее?

- Конечно, рад. Несколько ночей не спал – так радовался. Аж рука онемела!

- Вернемся к вашей личности. Вы ведь катаетесь на сноуборде. А можете ли выполнять какие-то сверхсложные элементы на нем?

- Я упал месяц назад, и ребро болит до сих пор. Но месяц уже лечу его.

- А может, нужна какая-то страховка от подобных случаев…

- Единственная страховка от сноуборда – это не ходить на склоны и все.

Я зиму вообще обожаю. Это то лучшее время, когда я живу. Ни одно время года я так не люблю.

Владимир Тишко (на фото крайний справа) с коллегами по "Тайному миллионеру". Фото: телеканал СТС

- А как же морозы? И ведь зимой люди чаще болеют…

- А я обожаю холод, снег.

Владимир Тишко: "Я по вероисповеданию как раз буддист"

- Вернемся к "Тайному миллионеру". Действие проекта происходит в Индии, где зародился буддизм. А данное религиозное течение предполагает веру в переселение душ. А вы верите в то, что после ухода из жизни мы перерождаемся?

- Конечно, верю. Я по вероисповеданию как раз буддист.

- А как вы считаете, кем вы были в прошлой жизни?

- Это не так важно. Главное – кем ты являешься в этой жизни.

А вы болеете за Владимира Тишко в реалити-шоу "Тайный миллионер"? Делитесь в комментариях!

