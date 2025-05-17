Судьба сестры Александра Стриженова, сбитой мотоциклом: ушла вслед за мамой, оставила трех дочерей

14 мая в Москве погибла актриса Елена Земляникина. 66-летнюю женщину сбил мотоцикл "Ямаха" на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. Жена брата погибшей Александра Стриженова — Екатерина Стриженова — выразила соболезнования в связи с трагедией.

Стриженова сообщила, что Елена спешила к своим студентам. По словам Екатерины, семья скорбит о потере близкого человека и не может смириться с произошедшим. Александра Стриженова и его сестру связывали очень теплые отношения.

Как Елена Земляникина продолжила актерскую династию

Елена Земляникина родилась 17 декабря 1958 года в Москве. Ее отец, Владимир Михайлович Земляникин, был известным советским и российским актером театра и кино. А мать, Любовь Васильевна Лифенцова, также была актрисой. Родители Елены прожили в браке пять лет, после чего ее мама ушла к актеру Олегу Стриженову.

Девушка также продолжила актерскую династию и поступила в Школу-студию МХАТ. Впоследствии Елена снималась в фильмах и телеспектаклях, таких как "Москва слезам не верит", "Хозяйка детского дома" и "Семья вурдалаков" и многих других кинопроизведениях.

Она также работала директором театрального центра "Пигмалион" и преподавала в Институте культуры и искусств МГПУ, публикуя научные работы о театре и педагогике.

С 2013 года Елена совмещала актерство со служением в церкви. А с 2016 года руководила театральной студией "Доброе слово" в воскресной школе.