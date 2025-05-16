Отчего погибла сестра Александра Стриженова, актриса Елена Земляникина?

В пятницу, 16 мая, стали известны подробности трагической гибели актрисы театра и кино Елены Земляникиной. Она дочь Любови Стриженовой и сестра актера и режиссера Александра Стриженова. 66-летняя Елена погибла в ДТП.

В Сети появились первые кадры аварии. На видео запечатлен момент, когда женщина шла по регулируемому пешеходному переходу. Рядом — два мотоцикла. Один из них и сбил Елену Земляникину. От сильного удара водитель не смог удержать транспортное средство. В результате столкновения сестра Александра Стриженова отлетела в сторону и рухнула на проезжую часть, пишет life.ru .

"В результате дорожной аварии женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте", - уточнили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Елена Земляникина погибла утром 14 мая в результате дорожно-транспортного происшествия. О смерти актрисы сообщили представители Храма Архангела Михаила и Марии Египетской, где она служила.

Елена Земляникина — выпускница легендарной Школы-студии МХАТ. Она родилась в семье известных актеров: ее мать — знаменитая актриса Любовь Стриженова, отец — талантливый артист Владимир Земляникин. У Елены также имеется сводный брат от матери, известный актер и режиссер Александр Стриженов.

Творческая карьера Елены была успешной: зрители помнят ее роли в фильмах "Москва слезам не верит", "Время собирать камни", "Хозяйка детского дома". Эти ленты закрепили за актрисой статус одной из ярких звезд отечественного кинематографа.