Судьба первой жены Араза Агаларова: влюбилась в него в школе, растила дочь в США и осталась у разбитого корыта

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о расставании 70-летнего бизнесмена Араза Агаларова с женой Ириной. С ней миллиардер прожил практически полвека. Но, как говорится, красивая и смелая дорогу перешла.

Недавно Агаларов женился на 27-летней Алене. И, как пишут в прессе, у пары есть общий ребенок.

А первая жена осталась в прошлом. Но давайте вспомним, как все красиво начиналось, и, как это обычно бывает, банально закончилось.

Как Араз Агаларов познакомился с первой женой

Араз Агаларов и Ирина Гриль познакомились еще в школе, где у них и зародились первые чувства. Несмотря на то, что после выпуска он поступил в Политех, а она — в Пединститут, они не расстались и продолжали встречаться.

На последних курсах, когда их отношения вновь окрепли, пара решила пожениться. Свадьба прошла в 1978 году.

Как позже вспоминал Араз Агаларов, после периода некоторого отдаления их связь стала только прочнее. Супруги почти постоянно проводили время вместе.

Не обходилось и без конфликтов. Но Ирина как мудрая женщина сглаживала их.

Как признавалась экс-супруга предпринимателя, она сознательно избегала ссор и в любых обстоятельствах искала точки соприкосновения.

Несмотря на деятельную натуру и желание заниматься и самореализацией, Ирина Агаларова все же больше времени посвящала семье. Она поддерживала Араза на пути к успеху, который со временем сделал его одним из самых влиятельных бизнесменов.

Жизнь в США

Однако и в их жизни были испытания. В начале 2000-х семья оказалась разделена между двумя странами: Ирина оставалась в США с дочерью Шейлой, заканчивавшей школу, в то время как супруг часто бывал в России по работе.

Как ни парадоксально, это вынужденное расстояние, по словам Ирины, лишь укрепило их связь. По крайней мере, так казалось самой женщине.