Судьба первой жены Араза Агаларова: влюбилась в него в школе, растила дочь в США и осталась у разбитого корыта

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о расставании 70-летнего бизнесмена Араза Агаларова с женой Ириной. С ней миллиардер прожил практически полвека. Но, как говорится, красивая и смелая дорогу перешла.
Недавно Агаларов женился на 27-летней Алене. И, как пишут в прессе, у пары есть общий ребенок.
А первая жена осталась в прошлом. Но давайте вспомним, как все красиво начиналось, и, как это обычно бывает, банально закончилось.
Как Араз Агаларов познакомился с первой женой
Араз Агаларов и Ирина Гриль познакомились еще в школе, где у них и зародились первые чувства. Несмотря на то, что после выпуска он поступил в Политех, а она — в Пединститут, они не расстались и продолжали встречаться.
На последних курсах, когда их отношения вновь окрепли, пара решила пожениться. Свадьба прошла в 1978 году.
Как позже вспоминал Араз Агаларов, после периода некоторого отдаления их связь стала только прочнее. Супруги почти постоянно проводили время вместе.
Не обходилось и без конфликтов. Но Ирина как мудрая женщина сглаживала их.
Как признавалась экс-супруга предпринимателя, она сознательно избегала ссор и в любых обстоятельствах искала точки соприкосновения.
Несмотря на деятельную натуру и желание заниматься и самореализацией, Ирина Агаларова все же больше времени посвящала семье. Она поддерживала Араза на пути к успеху, который со временем сделал его одним из самых влиятельных бизнесменов.
Жизнь в США
Однако и в их жизни были испытания. В начале 2000-х семья оказалась разделена между двумя странами: Ирина оставалась в США с дочерью Шейлой, заканчивавшей школу, в то время как супруг часто бывал в России по работе.
Как ни парадоксально, это вынужденное расстояние, по словам Ирины, лишь укрепило их связь. По крайней мере, так казалось самой женщине.
Араз Агаларов с экс-женой Ириной и детьми. Фото: соцсети
Пара воспитала двух детей. Старший сын Эмин, ставший известным певцом и тоже успешным бизнесменом, родился в 1979 году. Восемь лет спустя на свет появилась дочь Шейла.
Сейчас у Эмина уже четверо детей. О личной жизни Шейлы мало что известно. Однако в СМИ пишут, что в Америке она выучилась на дизайнера и активно развивается в профессии.
Долгое время брак Агаларовых казался незыблемым: супруги вместе воспитывали внуков, занимались бизнесом. У Ирины есть сеть салонов красоты и бутики по продаже мехов в России и США. Как говорится, живи да радуйся!
Тем не менее, недавно стало известно, что после более чем сорока лет совместной жизни Араз Агаларов и Ирина Иосифовна приняли решение расстаться. При этом точная дата развода не называется.
