Уже родила ребенка миллиардеру: новые подробности о браке 70-летнего отца Эмина Агаларова

Девушка уже сменила фамилию в соцсетях и в документах своего ИП, а по информации источников, у пары есть общий ребенок.

Новая супруга миллиардера — предпринимательница из Саратова. Несколько лет назад она открыла собственное ИП, занимающееся розничной торговлей текстильными изделиями в специализированных магазинах. В родном городе о своих планах почти никому не рассказывала, а переезд в Москву держала в секрете.

Связаться с Аленой для комментариев журналистам Teleprogramma.org не удалось — девушка отказалась от разговора. Однако она уже активно использует фамилию мужа в соцсетях и деловых документах, что подтверждает легальность союза.

Семейная история Агаларовых

Араз Агаларов долгие годы был женат на своей однокласснице Ирине. В 1979-м у пары родился сын Эмин, а спустя восемь лет — дочь Шейла. Семья считалась образцовой, супруги никогда не выносили личные вопросы на публику.

Однако в 2023 году Эмин Агаларов признался, что родители больше не живут вместе. По его словам, мать вместе с сестрой уже много лет живет в США, занимается девелопментом и полностью автономна. Сам Араз остался в Москве, продолжая управлять бизнес-империей.

"Когда люди длительный период не вместе, то у каждого появляется своя жизнь. А потом жить вместе становится сложно", — объяснял Эмин в интервью Светлане Бондарчук.

Что известно о новом браке

О торжестве, на котором 70-летний миллиардер женился на 27-летней Алене Ивановой, почти ничего не сообщается. Не раскрываются место, формат или количество гостей. Однако известно, что у пары есть общие дети.

Сам Араз Агаларов — один из богатейших людей России. В 2020 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 1,7 миллиарда долларов. Его компания Crocus Group выступает генеральным подрядчиком государственных проектов.

У сына миллиардера, певца Эмина Агаларова, тоже насыщенная личная жизнь. Он был дважды женат: первый раз на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой (у них трое детей), второй раз — на модели Алене Гавриловой (дочь Афина).