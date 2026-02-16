Судьба Ивана Синцова из "Дома-2": работал моделью, терпел любовные неудачи, по слухам, был бездомным

Проект "Дом-2" не всегда становится для его участников социальным лифом. Мы знаем Ольгу Бузову, Викторию Боню, Степана Меньщикова, Алену Водонаеву, но не помним десятки имен людей, засветившихся на этом реалити.

Забвение – это еще полбеды. Судьбы некоторых участников складываются весьма драматически, как это по слухам, произошло с Иваном Синцовым.

Как Иван Синцов полгода жил на улице

Как сообщат Телеграм-канал Mash, на протяжении полугода Иван жил без крыши над головой. Он обосновался в подъезде многоэтажного дома, спал на картонных коробках вместо кровати.

Поведение Синцова также доставляло беспокойство соседям. По их словам, мужчина в состоянии опьянения устраивал дебоши, мог бегать по этажам обнаженным и пренебрегал гигиеной.

По словам бывшей сожительницы, Иван погряз в долгах из-за микрозаймов и полностью опустился на социальное дно.

Хотя когда-то мечтал о счастливой семье и успешной карьере. Как и большинство из нас…

Однако чуть позже Иван Синцов решительно опроверг сведения, что вел образ жизни бомжа.

"Это все бредятина! Я никогда не был бомжом. Один раз подрался, один раз ключи от квартиры забыл. Вот и все. И с друзьями на парковке сидели постоянно, выпивали", — отметил Иван.

Да и вроде в биографии Ивана ничего не предвещало таких негативных изменений.

Иван Синцов. Детство и карьера

Иван Синцов родился 5 июля 2001 года в Приморском крае. Его знак зодиака — Рак. Участник проекта "Дом-2" считает своей малой родиной город Большой Камень с населением около 40 тысяч человек, который находится в 30 километрах от Владивостока.

Этот город расположен на побережье Уссурийского залива Японского моря. Даже на самолете путь оттуда до Москвы занимает не менее девяти часов.

В детские годы Иван не строил грандиозных планов. Его жизнь была наполнена обычными радостями: семейный круг, школьные друзья, занятия спортом и мотоциклетные прогулки. Он даже добивался успехов в борьбе, завоевав несколько медалей на соревнованиях.

После школы Иван Синцов стал студентом отделения пожарной безопасности Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа, где носил форменную одежду со знаками различия МЧС.

Параллельно с учебой Иван пробовал себя в качестве модели. Привлекательная внешность и атлетическое телосложение позволили ему участвовать в фотосъемках. А эффектными снимками Иван делился в соцсетях. Также он создавал контент для видеоплатформы "ТикТок", собрав аудиторию в несколько десятков тысяч подписчиков.

Весной 2022 года молодой человек планировал отправиться в Амстердам для работы по модельному контракту, для чего даже оформил академический отпуск. Однако изменение мировой повестки заставило его изменить личные планы.

Именно тогда Иван Синцов принял решение добавить в свою жизнь новые яркие впечатления и испытать удачу на телепроекте "Дом-2".

Иван Синцов в "Доме-2"

Впервые на реалити Иван появился 12 сентября 2022 года, когда программа уже шла на канале "Ю".

Парень сразу же задал тон эффектным жестом — вручил участнице Алине Иордан шикарный букет красно-белых роз. Он очаровал девушку комплиментами, назвав ее прекрасной, как лунный свет, и признавшись, что она его идеал.