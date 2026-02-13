Экс-участник "Дома-2" Иван Синцов стал бомжом: ночует в подъездах, ходит голышом

Иван Синцов из "Дома-2" на проекте говорил, что мечтает о семье, но оказался бомжом, живущим в подъезде. Синцов ночевал на коробках в подъезде и гонял жильцов голышом. Что с ним произошло?

Синцов остался без крыши над головой

В одно время Иван Синцов остался без крыши над головой. Он ночевал в подъезде столичной многоэтажки прямо на коробках. Помимо всего, Синцов постоянно буянил. По словам источника, поведение Ивана пугало жильцов дома.

Микрокредиты, лестничная клетка, скандалы в подъезде — картина жизни Ивана сильно контрастирует с тем образом, который зрители помнят по телевизору.

"Он голышом гонял жильцов по дому и, вероятно, не мыл ноги. Со слов жильцов, шесть месяцев товарищ спал на лестничной клетке, распивал жидкости различной плотности и вел себя по-свински. Его бывшая рассказала, что Ваня погряз в микрокредитах и скатился на социальное дно", — передает источник.

Идеальный участник "Дома-2" и мечты о семье

На "Дом-2" Иван Синцов пришел четыре года назад. Тогда проект уже начал выходить в эфир на канале Ю. Синцов на телестройке считался приятным молодым человеком. Он мечтал встретить надежную спутницу жизни, создать семью и говорил о своих планах открыто.

Пока Иван строил любовь на проекте, поклонницы видели в нем перспективного жениха. Его образ был простым и понятным: семья, дети, серьезные отношения вместо вечных вечеринок.

В личном блоге Синцов делился, что устал от мимолетных романов. Он подчеркивал, что больше не хочет случайных связей ради развлечения. Он рассказывал и о моменте, который стал для него переломным.

"Была история, когда я понял, что нагулялся. Я проснулся с некой девушкой в постели, и мне стало отвратительно. Я понял, что пора переходить на серьезный уровень", — признавался Синцов.

Недавно стало известно о печальной участи еще одной экс-участницы реалити-шоу "Дом-2", циркачке Юлии Реутовой. Ее обнаружили в Таиланде в ужасном состоянии. Юлия бродяжничает и не ухаживает за собой. По некоторым данным, у нее есть проблемы психологического характера, из-за которых она тоже скатилась на дно.

По материалам Mash

