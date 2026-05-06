Судьба Геши Меньшикова: онкология, дружба с Чуриковой, отношения с тремя женщинами одновременно

Недавно в СМИ распространилась информация, что петербургский актер Геннадий Меньшиков (Геша Меньшиков) болен онкологией и при этом оказался на самом социальном дне. В прессе написали, что он перебивается на хлебе и воде и живет в собачьем питомнике на отчисления от своих авторских стихов.

Все деньги артиста уходят на борьбу с раком.

Артист Арсений Хлебушкин рассказал, что выжить Геннадию помогают его питерские коллеги.

Геша Меньшиков: «Я не позволю сделать из себя клоуна»

И вдруг теперь выясняется, что это не так. Сам Геннадий в комментариях «КП-Петербург» опроверг сведения о своей якобы «собачьей жизни».

«Я не позволю сделать из себя клоуна. Я живу в прекрасном большом доме, а не в собачьей конуре. У меня крутая собака из питомника. Публикация этих слухов – дело подсудное, уголовное», - заявил актер.

Также он отметил, что не знает никакого Арсения Хлебушкина и что проконсультировался с хорошими полицейскими и не оставит распространение фейковых слухов без наказания.

Что касается состояния здоровья артиста, то тут действительно – весьма сложная ситуация.

«Как только Геша вернулся к мирной жизни, ему провели серьезнейшую операцию, а осенью 2025 года поставили тяжелый диагноз. Сейчас ему предстоит дорогостоящая химиотерапия. Справиться с этим в одиночку финансово невозможно», - написал коллега по цеху Меньшикова Игорь Копылов, открывший во ВКонтакте сбор помощи актеру.

Тем не менее, публикация о бедственном положении артиста привлекла к нему внимание общественности. Чем же он знаменит?

Дружба с Инной Чуриковой

Геша Меньшиков (настоящее имя — Геннадий Валентинович) родился 7 апреля 1966 года в Кировске, где окончил школу № 8. Свою актерскую карьеру он начинал в школе-студии при театре «Ильмарине» в Нарве, где учился у Юрия Михалева вместе с Вадимом Демчогом, братьями Ануфриевыми и другими будущими артистами.

Дебют Меньшикова в кино состоялся в середине 90-х с фильмом «Год Собаки», где он работал с Инной Чуриковой. Актриса тепло относилась к начинающему коллеге, поддерживала его и при встречах интересовалась его делами.