Судьба Геши Меньшикова: онкология, дружба с Чуриковой, отношения с тремя женщинами одновременно

Недавно в СМИ распространилась информация, что петербургский актер Геннадий Меньшиков (Геша Меньшиков) болен онкологией и при этом оказался на самом социальном дне. В прессе написали, что он перебивается на хлебе и воде и живет в собачьем питомнике на отчисления от своих авторских стихов.
Все деньги артиста уходят на борьбу с раком.
Артист Арсений Хлебушкин рассказал, что выжить Геннадию помогают его питерские коллеги.
Геша Меньшиков: «Я не позволю сделать из себя клоуна»
И вдруг теперь выясняется, что это не так. Сам Геннадий в комментариях «КП-Петербург» опроверг сведения о своей якобы «собачьей жизни».
«Я не позволю сделать из себя клоуна. Я живу в прекрасном большом доме, а не в собачьей конуре. У меня крутая собака из питомника. Публикация этих слухов – дело подсудное, уголовное», - заявил актер.
Также он отметил, что не знает никакого Арсения Хлебушкина и что проконсультировался с хорошими полицейскими и не оставит распространение фейковых слухов без наказания.
Что касается состояния здоровья артиста, то тут действительно – весьма сложная ситуация.
«Как только Геша вернулся к мирной жизни, ему провели серьезнейшую операцию, а осенью 2025 года поставили тяжелый диагноз. Сейчас ему предстоит дорогостоящая химиотерапия. Справиться с этим в одиночку финансово невозможно», - написал коллега по цеху Меньшикова Игорь Копылов, открывший во ВКонтакте сбор помощи актеру.
Тем не менее, публикация о бедственном положении артиста привлекла к нему внимание общественности. Чем же он знаменит?
Дружба с Инной Чуриковой
Геша Меньшиков (настоящее имя — Геннадий Валентинович) родился 7 апреля 1966 года в Кировске, где окончил школу № 8. Свою актерскую карьеру он начинал в школе-студии при театре «Ильмарине» в Нарве, где учился у Юрия Михалева вместе с Вадимом Демчогом, братьями Ануфриевыми и другими будущими артистами.
Дебют Меньшикова в кино состоялся в середине 90-х с фильмом «Год Собаки», где он работал с Инной Чуриковой. Актриса тепло относилась к начинающему коллеге, поддерживала его и при встречах интересовалась его делами.
«Моим идеалом по жизни была Инна Чурикова, такую леди я пока не встретил. Она покупала продукты, изумительно готовила, накрывала красиво стол в перерывах между съемками. У Чуриковой все выходило красиво!», – рассказывал об этой дружбе Геннадий Валентинович.
Фото: кадр из фильма «Год собаки»
Геша Меньшиков. Роли в кино и поэзия
В дальнейшем артист много снимался в фильмах и сериалах, но преимущественно в эпизодах. Его самыми частыми амплуа стали заключенные и бандиты, хотя он успел сыграть и главаря байкеров, и санитара, и киллера, и надзирателя, и начальника колонии, и тренера по айкидо.
В фильмографии артиста есть работы в таких фильмах и сериалах как «Улицы разбитых фонарей», «Невский. Проверка на прочность», «Мажор», «Петербург. Любовь. До востребования», «Кремень», «Отпуск» и многих других кинолентах.
Геша Меньшиков известен не только как актер, но и как поэт-исполнитель. Он сочинял музыку на собственные стихи, выступал на концертах и снимал видеоклипы, удостоенные наград. В частности, его работы на песни «Рождение песни (Город)» и «Общая беда» были отмечены на фестивалях «Мосты» и «Белые ночи».
А еще он оказывал гуманитарную помощь прифронтовым районам, а потом и сам отправился добровольцем на передовую. Впоследствии получил медаль «За храбрость». Кроме того, после этих событий в жизни артиста у Меньшикова вышел альбом «Позывной Пит».
Геша Меньшиков. Фото: кадр из фильма «Плата по счетчику»
Геша Меньшиков. Личная жизнь
Личная жизнь Меньшикова оказалась не менее насыщенной, чем творческая карьера. Весной 2019 года на съемках ток-шоу «На самом деле» состоялась его встреча с Натальей Судаковой.
Женщина назвала себя его гражданской женой и матерью их общего сына — факт отцовства подтвердил тест ДНК. По ее словам, они прожили вместе четыре года, после чего Меньшиков исчез, оставив ей лишь кожаный браслет.
Сначала артист отрицал знакомство с Натальей, однако позже признал, что между ними был непродолжительный роман. При этом он заметил, что «от него давно не беременеют».
Как выяснила съемочная группа программы, Геннадий уже состоял в официальном браке с некоей Маргаритой, но предпочел скрыть этот факт от любовницы. Сам исполнитель объяснял, что действительно был женат, однако супруга его предала.
Кроме того, актер признался в романе с женщиной из Эстонии, таким образом заявив об отношениях сразу с тремя партнершами. Эту скандальную историю осветило издание StarHit.
Геннадий Меньшиков упоминал о своих возлюбленных в стихах, но иногда переходил на прозу. Например, в 2021 году он в пикантных деталях поведал подписчикам о встречах с тремя женщинами сразу.
