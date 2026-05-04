Онкобольной друг Инны Чуриковой Геннадий Меньшиков живет в собачьем питомнике

Некогда подававший надежды петербургский актер Геннадий Меньшиков, которого поддерживала сама Инна Чурикова, сегодня остался без крыши над головой.

60-летний артист, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», живет в собачьем питомнике. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Все скудные средства Геннадия уходят на борьбу с раком. Работать он не может из-за болезни. Выживает на гонорары за стихи.

Как рассказал друг артиста Арсений Хлебушкин, Меньшикову помогают питерские коллеги.

«Геша перебивается с хлеба на воду. Все деньги уходят на лечение», - рассказывает Арсений.

С бывшей женой и 10-летним сыном актер не общается. Самым светлым воспоминанием для него остаются съемки с Инной Чуриковой, которая поддерживала его в начале карьеры.

Он с теплотой вспоминает Инну Михайловну, которую называет своим идеалом. По его словам, актриса сразу взяла его под опеку.

«Она покупала продукты, изумительно готовила, накрывала красиво стол в перерывах между съемками. У Чуриковой все выходило красиво!», - рассказывает Геннадий Меньшиков.

Геннадий часто бывал на ее спектаклях, а она неизменно заботилась о коллеге, спрашивая, поел ли он и как себя чувствует.

Сейчас артист тяжело переживает утрату и остро нуждается в поддержке. Друзья стараются помочь ему, желая скорейшего выздоровления.

