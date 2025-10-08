Судьба Екатерины Шкуро: засветилась на конкурсе "Мисс Дальний Восток", участвует в Comedy Club, забеременела после прощальной ночи с будущим мужем

Одной из самых ярких участниц реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" является актриса и блогер Екатерина Шкуро. Безусловно, она входит в число лидеров проекта. Во втором выпуске программы актриса Альбина Кабалина упрекнула Катю в том, что та уехала на съемки, бросив шестимесячного ребенка.
В соцсетях уже многие встали на защиту Екатерины. Они считают, что Альбина не должна была бить по слабому месту коллеги по цеху, поскольку сама еще не познала трудностей материнства. И не имеет права судить Катю, если не побывала на ее месте.
Меж тем Екатерина относится к тому типу людей, которые действительно хотят взять от этой жизни все. Подробнее об этом — в материале Teleprogramma.org.
Екатерина Шкуро в детстве и юности
Катя Шкуро родилась в Хабаровске 25 марта 2000 года в семье актрисы местного ТЮЗа Ольги Шкуро и предпринимателя Алексея. Также Ольга и Алексей воспитывали двухлетнего сына Романа.
В детстве Катя пять лет серьезно занималась легкой атлетикой и даже мечтала об Олимпиаде, но в 14 лет выбрала учебу вместо спорта.
Также в подростковом возрасте Екатерина начала посещать модельную школу. И уже в 2016 году победила в номинации "Мисс зрительских симпатий" на конкурсе "Мисс Дальний Восток". Также она работала моделью, находя заказы через соцсети.
Кроме того, еще в возрасте пяти лет Катя увлеклась актерством и благодаря маме-актрисе стала выходить на сцену. После школы Екатерина поступила в ИСИ (Институт современного искусства), на курс Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой, но затем перевелась в ГИТИС.
Екатерина Шкуро: участие в Comedy club и съемки в фильмах
Первое появление Екатерины Шкуро в кино произошло в 2008 году — она сыграла в китайской ленте "Подо льдом", которая снималась в ее родном городе. Ее героиней стала девочка, вынужденная доказывать свою вменяемость отцу, который хочет определить ее в психиатрическую больницу.
Фильм, предназначавшийся для выхода в 2012 году, так и не был показан в России.
А вот с 2020 года кинобиография Екатерины Шкуро пополнилась рядом заметных проектов. Ее дебютом стал сериал Гарика Харламова "Зона комфорта", где она сыграла юриста Кристину Зайцеву. В 2022-м актриса снялась в комедии "Нина" и веб-сериале "Ферма", а также начала появляться в скетчах Comedy Club.
Екатерина Шкуро в скетче Comedy Club. Фото: соцсети Екатерины
В 2023-м Шкуро стала соведущей в beauty-шоу "Салон" на ТНТ вместе с дизайнером Алиной Герман. В 2024 году вышли две комедии с ее участием: в мае — "Любви не бывает?", где артистка воплотила образ Насти, а в июне — "Бар МоскваЧики", где она сыграла одну из трех главных героинь, открывающих бар в Питере.
Популярность в социальных сетях пришла к Екатерине Шкуро благодаря TikTok, где она сначала участвовала в коллективных проектах, а затем начала самостоятельную карьеру. Сейчас совместно с мужем она ведет канал в Telegram и страницу ВК "Катя Дима".
Екатерина Шкуро: личная жизнь
С Дмитрием Козловым, бывшим хоккеистом команды "Локомотив", она познакомилась в блогерском кругу. Из-за недостаточного заработка в TikTok-хаусе пара стала развивать личные аккаунты, накопив средства для уверенного старта. В тот период Екатерина получила от отца в подарок московскую квартиру, где они с Димой сделали ремонт.
Одно время влюбленные хотели расстаться, поскольку каждый вплотную занимался своей карьерой. А на общение друг с другом уже просто не оставалось времени. Но у судьбы были свои планы на эту пару.
"Мы не хотели, чтобы нас хейтили за то, что мы 'по залету' расписались. Я случайно забеременела, мы вообще должны были расходиться. Прощальный секс, и я забеременела», — рассказала Шкуро в беседе с Анной Хилькевич и Артуром Мартиросяном в их шоу "Пана нормальных".
Екатерина Шкуро и Дмитрий Козлов. Фото: Global Look Press
В 2021 году Дмитрий и Екатерина скромно расписались в МФЦ, без традиционного торжества. В июле 2022 года у них родилась дочь Аврора, после чего семья купила квартиру в Дубае за 170 тысяч долларов. В апреле 2024-го Екатерина объявила о второй беременности, а уже в ноябре родила сына Амура.
Пластика Екатерины Шкуро
Две беременности оставили после себя растянутую кожу и диастаз. Чтобы подкорректировать внешность, Екатерина Шкуро обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.
Специалист устранил диастаз, выполнил липосакцию и абдоминопластику, убрал шрамы от кесарева и аппендицита, подкорректировал форму пупка. Также Екатерина сделала операцию по коррекции груди.
"Я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что все эти годы я себе врала. Да, я считала себя классной, но когда я увидела это…
А так можно было?! Я не мужик, но у меня слюни текли", — призналась артистка на шоу Ассоль "О чем не говорят женщины".
А вы смотрите шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон"? И что думаете о Екатерине?
