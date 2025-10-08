Судьба Екатерины Шкуро: засветилась на конкурсе "Мисс Дальний Восток", участвует в Comedy Club, забеременела после прощальной ночи с будущим мужем

Одной из самых ярких участниц реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" является актриса и блогер Екатерина Шкуро. Безусловно, она входит в число лидеров проекта. Во втором выпуске программы актриса Альбина Кабалина упрекнула Катю в том, что та уехала на съемки, бросив шестимесячного ребенка.

В соцсетях уже многие встали на защиту Екатерины. Они считают, что Альбина не должна была бить по слабому месту коллеги по цеху, поскольку сама еще не познала трудностей материнства. И не имеет права судить Катю, если не побывала на ее месте.

Меж тем Екатерина относится к тому типу людей, которые действительно хотят взять от этой жизни все. Подробнее об этом — в материале Teleprogramma.org.

Екатерина Шкуро в детстве и юности

Катя Шкуро родилась в Хабаровске 25 марта 2000 года в семье актрисы местного ТЮЗа Ольги Шкуро и предпринимателя Алексея. Также Ольга и Алексей воспитывали двухлетнего сына Романа.

В детстве Катя пять лет серьезно занималась легкой атлетикой и даже мечтала об Олимпиаде, но в 14 лет выбрала учебу вместо спорта.

Также в подростковом возрасте Екатерина начала посещать модельную школу. И уже в 2016 году победила в номинации "Мисс зрительских симпатий" на конкурсе "Мисс Дальний Восток". Также она работала моделью, находя заказы через соцсети.

Кроме того, еще в возрасте пяти лет Катя увлеклась актерством и благодаря маме-актрисе стала выходить на сцену. После школы Екатерина поступила в ИСИ (Институт современного искусства), на курс Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой, но затем перевелась в ГИТИС.

Екатерина Шкуро: участие в Comedy club и съемки в фильмах

Первое появление Екатерины Шкуро в кино произошло в 2008 году — она сыграла в китайской ленте "Подо льдом", которая снималась в ее родном городе. Ее героиней стала девочка, вынужденная доказывать свою вменяемость отцу, который хочет определить ее в психиатрическую больницу.

Фильм, предназначавшийся для выхода в 2012 году, так и не был показан в России.

А вот с 2020 года кинобиография Екатерины Шкуро пополнилась рядом заметных проектов. Ее дебютом стал сериал Гарика Харламова "Зона комфорта", где она сыграла юриста Кристину Зайцеву. В 2022-м актриса снялась в комедии "Нина" и веб-сериале "Ферма", а также начала появляться в скетчах Comedy Club.