Судьба брата Геннадия Хазанова: попадал под поезд, читает английские газеты, живет как бомж

69-летний Андрей Лукачер, недавно бесследно исчезнувший брат Геннадия Хазанова, оказался фигурантом уголовного расследования. Как сообщает
По имеющейся информации, Лукачера подозревают в краже — дело завели еще 14 мая. Мужчину доставили в отдел полиции района Марьино (где проживает родственник Хазанова), провели допрос и отпустили под подписку о явке к следователю.
Долгое время брат Хазанова проживал в одиночестве в своей квартире и вел асоциальный образ жизни. И такие новости вполне закономерны для его биографии.
До недавнего времени об Андрее Лукачере — брате художественного руководителя Театра эстрады Геннадия Хазанова — было практически ничего не известно.
Однако загадочное исчезновение пожилого мужчины заставило вспомнить семейную тайну, которую знаменитый артист тщательно оберегал долгие годы. О его пропаже сообщила племянница мужчины Оксана, которая хотела наладить общение с дядей.
Что известно о брате Геннадия Хазанова Андрее Лукачере
Пропавший Андрей Викторович Лукачер приходится младшим единокровным братом Геннадия Хазанова по отцу. Кроме того, у юмориста был еще один брат — Юрий Викторович Лукачер, ушедший из жизни в марте 2024-го.
О своих малоизвестных родственниках Геннадий Викторович рассказал лишь в 2021 году. Тогда он приоткрыл семейную тайну: его родители — инженер-новатор Виктор Лукачер и Ираида Хазанова — не состояли в официальном браке.
Узнав о беременности Ираиды, Виктор Григорьевич покинул ее и вернулся к законной супруге Надежде Дмитриевне, которая впоследствии родила ему двоих сыновей — Юрия и Андрея.
Как пишет «Московский комсомолец», Андрей Викторович — выпускник престижного МИФИ, человек высокой эрудиции, свободно читавший английскую классику в оригинале. К сожалению, его жизнь сложилась трагически из-за психических расстройств.
Геннадий Хазанов. Фото: Первый канал
Трагедии Андрея Лукачера
Как рассказывал несколько лет назад Юрий Лукачер, мать чрезмерно опекала Андрея, контролировала каждый его шаг и болезненно была к нему привязана.
Однажды, когда сын сообщил, что останется ночевать у друга, мать встретила эту новость враждебно. Вскоре после этого Андрей Викторович упал под поезд в метро, получив тяжелую черепно-мозговую травму. После лечения ему была оформлена инвалидность.
После смерти родителей братья продали квартиру на Большой Якиманке и разъехались в соседние однокомнатные квартиры в Марьино. Юрий Викторович работал в такси, жил один и часто жаловался соседям на одиночество (хотя у него была внебрачная дочь).
Со временем отношения братьев ухудшились. Юрий рассказывал, что квартира Андрея превратилась в бомжатник: брат ничего не выбрасывает, хранит горы газет и бумаг, не пользуется телефоном и компьютером, выходя из дома только за молоком.
Также известно, что Андрей Лукачер очень нуждался в деньгах. Нередко он питался в благотворительных столовых.
Сам Геннадий Хазанов признавал, что младшие братья для него — чужие люди, и попытки сблизиться в прошлом ни к чему не привели.
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