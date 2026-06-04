Судьба брата Геннадия Хазанова: попадал под поезд, читает английские газеты, живет как бомж

69-летний Андрей Лукачер, недавно бесследно исчезнувший брат Геннадия Хазанова, оказался фигурантом уголовного расследования. Как сообщает «Московский комсомолец» , в отношении него было возбуждено уголовное дело.

По имеющейся информации, Лукачера подозревают в краже — дело завели еще 14 мая. Мужчину доставили в отдел полиции района Марьино (где проживает родственник Хазанова), провели допрос и отпустили под подписку о явке к следователю.

Долгое время брат Хазанова проживал в одиночестве в своей квартире и вел асоциальный образ жизни. И такие новости вполне закономерны для его биографии.

До недавнего времени об Андрее Лукачере — брате художественного руководителя Театра эстрады Геннадия Хазанова — было практически ничего не известно.

Однако загадочное исчезновение пожилого мужчины заставило вспомнить семейную тайну, которую знаменитый артист тщательно оберегал долгие годы. О его пропаже сообщила племянница мужчины Оксана, которая хотела наладить общение с дядей.

Что известно о брате Геннадия Хазанова Андрее Лукачере

Пропавший Андрей Викторович Лукачер приходится младшим единокровным братом Геннадия Хазанова по отцу. Кроме того, у юмориста был еще один брат — Юрий Викторович Лукачер, ушедший из жизни в марте 2024-го.

О своих малоизвестных родственниках Геннадий Викторович рассказал лишь в 2021 году. Тогда он приоткрыл семейную тайну: его родители — инженер-новатор Виктор Лукачер и Ираида Хазанова — не состояли в официальном браке.

Узнав о беременности Ираиды, Виктор Григорьевич покинул ее и вернулся к законной супруге Надежде Дмитриевне, которая впоследствии родила ему двоих сыновей — Юрия и Андрея.

Как пишет «Московский комсомолец», Андрей Викторович — выпускник престижного МИФИ, человек высокой эрудиции, свободно читавший английскую классику в оригинале. К сожалению, его жизнь сложилась трагически из-за психических расстройств.