Против бесследно исчезнувшего брата Геннадия Хазанова возбудили уголовное дело

Загадочная история разворачивается вокруг Андрея Лукачера — брата известного артиста Геннадия Хазанова. Уже несколько недель о местонахождении 69‑летнего мужчины ничего не известно. При этом выяснилось, что незадолго до исчезновения он оказался вовлечен в уголовное разбирательство.

Андрей Лукачер, брат Геннадия Хазанова, долгое время проживал в одиночестве в собственной квартире и вел замкнутый, асоциальный образ жизни.

По информации MK.RU , в отношении Лукачера было инициировано уголовное преследование: его заподозрили в совершении кражи. Дело против него было возбуждено еще 14 мая.

Мужчину доставили в отделение полиции по району Марьино — именно там проживает родственник Хазанова. После проведения допроса его освободили, взяв обязательство незамедлительно являться к следователю по первому вызову.

Ранее соседи сообщали, что стали свидетелями того, как Андрея Лукачера увезли люди в форме. Теперь же его местонахождение остается неизвестным, что добавляет ситуации дополнительной интриги и вызывает вопросы о том, как развивались события после визита в отдел полиции.

До 2021 года широкая публика ничего не знала о младших братьях прославленного артиста Геннадия Хазанова — Юрии и Андрее Лукачерах. Раскрывшиеся детали семейной истории проливают свет на непростые обстоятельства, повлиявшие на судьбу будущего артиста и его родственные связи.

Выяснилось, что родители Геннадия Хазанова — Виктор Лукачер и Ираида Хазанова — никогда не заключали официальный брак. Ситуация сложилась так: когда Ираида сообщила о своей беременности, Виктор принял решение вернуться к законной супруге. Впоследствии та родила ему двух сыновей — Юрия и Андрея.

Из‑за ухода отца Геннадий Викторович в итоге получил фамилию матери — Хазанов. В откровенной беседе с журналистами артист рассказывал, что долгие годы даже не подозревал о существовании младших братьев — при том, что те жили в одном доме в с ним в центре Москвы.

В 2000‑х годах Андрей и Юрий попытались наладить контакт со знаменитым родственником, однако сближения так и не произошло — взаимопонимания между ними не сложилось.

Весной 2024 года стало известно о кончине Юрия Лукачера. После этого события Геннадий Хазанов публично заявил, что между ним и покойным не было никаких близких связей.