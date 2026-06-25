Страсти звезд «Дома-2»: почему Роман Капаклы и Марина Африкантова год избегали интима, и как в его постели оказалась Татьяна Мусульбес

Звезды «Дома-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес в недавнем интервью Ксении Бородиной вытащили семейные скелеты из шкафов. Роман рассказал, почему рухнул его брак с Мариной Африкантовой, и какую роль в этом разрушении сыграла ее мама.
А Татьяна Мусульбес, вспоминая историю, как оказалась в одной постели с Романом Капаклы, намекнула: «Не виноватая я». Нет, он сам не пришел…Они просто легли рядом… одетые и заснули сном младенцев. Впрочем, обо всем по порядку.
Как развивались отношения Романа Капаклы и Марины Африкантовой
Сначала в жизни Романа Капаклы главной была другая женщина – Марина Африкантова.
В беседе с Ксенией Бородиной Роман рассказал, какие черты Марины когда-то убедили его, что именно она — та, с кем он хочет построить семью.
Он отметил, что видел в ней человека, идеально соответствующего образу будущей супруги, который он для себя сформировал. Среди ключевых качеств он назвал скромность, умение прислушиваться к собеседнику и неконфликтность.
Бородина предположила, что Капаклы просто избегает слова «удобная». Блогер согласился, пояснив, что Марина действительно была удобной, поскольку он мог поступать так, как хотел.
Марина Африкантова и Роман Капаклы познакомились в 2017 году, когда ей было 30, а ему — 19. Роман развивался стремительно: романтика, цветы, исполнение женских желаний.
В 2019 году пара расписалась в красногорском ЗАГСе без гостей и пышной свадьбы, после чего улетела за границу. Мать Марины, Татьяна Африкантова, не одобряла выбор дочери и считала Романа неподходящей партией. Но об этом чуть позже.
Осенью 2022-го года Капаклы уехал в Дубай. Татьяна осталась в России помогать матери после ДТП, но позже тоже отправилась в Эмираты. Новый год пара встретила вместе в Дубае, однако затем они поселились в разных отелях: Роман тусовался с другом Араем Чобаняном, а Марина исчезла из соцсетей.
Тогда в своих соцсетях Капаклы написал, что не может ничего комментировать — ситуация неясна, но он верит в лучшее. Спустя месяц они объявили о расставании. Классическое «шерше ля фам».
На вечеринке Ирины Пинчук у Романа Капаклы завязались отношения с Татьяной Мусульбес.
Party в честь дня рождения Ирины прошла 1 февраля 2023 года и длилась четыре дня. Среди гостей были Роман, Марина и Татьяна Мусульбес.
После праздника пара исчезла из соцсетей, а 22 февраля Марина заявила, что застала мужа и Татьяну в одной постели, после чего Роман улетел с ней на Бали.
Роман Капаклы и Марина Африкантова. Фото: соцсети
Татьяна Мусульбус: «И тут Рома просыпается, — а он спал в одежде и кроссовках»
Скандал привлек внимание общественности. Роман объяснил ситуацию затяжным кризисом в браке и отметил, что решение о расставании было принято заранее. Татьяна отрицала интимную связь и утверждала, что не разрушала чужую семью.
В принципе она и сейчас это утверждает.
«Это, кстати, интересная история. Было утро дня, когда нам надо было съезжать с виллы. Начало десятого, я захожу в комнату, причем, чья она, я не знаю! Там же кто где упал, там и уснул. Я что-то искала в этой комнате.
И тут Рома просыпается, — а он спал в одежде и кроссовках, — берет меня за руку, я ложусь рядом, и мы засыпаем вместе», — рассказала она в беседе с Ксенией Бородиной на ее YouTube-канале.
Роман Капаклы о Марине Африкантовой : «А потом этот синяк выдавала за то, что это я типа руку поднимал»
Роман Капаклы отметил, что их брак разрушила не Татьяна Мусульбес.
Просто его бывшая супруга не хотела заводить детей. По словам Романа Капаклы, многие факторы указывали на то, что она не рассматривает серьезные отношения с ним, воспринимая их как временные.
Когда он поднимал тему детей, ее реакция становилась резкой, и она могла ответить: «Какие мне с тобой дети?».
А вот в союзе с Татьяной Мусульбес у Романа Капаклы появился ребенок. 9 августа 2024 года у пары родилась дочь Мия.
Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети
Также Роман заявил, что серьезное влияние на брак с бывшей супругой оказывала мать Марины. Он назвал это одной из главных причин распада семьи, вспомнив поговорку: «Яблоко от яблони недалеко падает». По его мнению, именно это отторжение от семьи супруги, в конечном счете, разрушило их отношения.
Он также рассказал, что за последний год они с Мариной почти не имели близости, спали раздельно. Иногда в самые интимные моменты он начинал видеть в ней мать, и это вызывало у него ужас.
Хотя внешние ссоры прекратились, внутреннее напряжение сохранялось. В какой-то момент Марина взяла инициативу в свои руки и предложила честный разговор. Роман четко запомнил логику их диалога: если вместе плохо, лучше не станет, а хуже — вполне возможно, значит, пора расставаться.
Когда Марина публично обвинила мужа в изменах и рукоприкладстве, Роман, по его словам, был ошеломлен. Он рассказал, что узнал о происходящем от друга. А затем услышал, как Марина в слезах называла его предателем и утверждала, что он ее бил и чуть ли не таскал за волосы.
По словам Романа, это значительно выбило его из колеи.
«Причем она прикладывала фотографию синяка, а я знаю, откуда этот синяк, она с собакой гуляла — та ее потянула, она поскользнулась, ударилась. А потом этот синяк выдавала за то, что это я типа руку поднимал. Никогда в жизни!», - отметил Роман.
Сейчас, как считает Капаклы, бывшая жена и экс-теща действуют сообща. Они оказывают давление на Татьяну Мусульбес и даже затрагивают их маленькую дочь.
Роман рассказал, что Марина публиковала оскорбительные снимки Татьяны с комментариями вроде: «Посмотрите на эту уродину, какие у них дети будут».
Он полагает, что эти слова принадлежат матери Марины, поскольку та повторяет их в своих эфирах. Капаклы возмущен тем, что его ребенка оскорбляют, и отмечает, что многие подписчики поддерживают эту травлю.
Он добавил, что люди пишут ему с просьбой остановить это, потому что происходящее стало невыносимым.
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