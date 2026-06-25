Страсти звезд «Дома-2»: почему Роман Капаклы и Марина Африкантова год избегали интима, и как в его постели оказалась Татьяна Мусульбес

Звезды «Дома-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес в недавнем интервью Ксении Бородиной вытащили семейные скелеты из шкафов. Роман рассказал, почему рухнул его брак с Мариной Африкантовой, и какую роль в этом разрушении сыграла ее мама.

А Татьяна Мусульбес, вспоминая историю, как оказалась в одной постели с Романом Капаклы, намекнула: «Не виноватая я». Нет, он сам не пришел…Они просто легли рядом… одетые и заснули сном младенцев. Впрочем, обо всем по порядку.

Как развивались отношения Романа Капаклы и Марины Африкантовой

Сначала в жизни Романа Капаклы главной была другая женщина – Марина Африкантова.

В беседе с Ксенией Бородиной Роман рассказал, какие черты Марины когда-то убедили его, что именно она — та, с кем он хочет построить семью.

Он отметил, что видел в ней человека, идеально соответствующего образу будущей супруги, который он для себя сформировал. Среди ключевых качеств он назвал скромность, умение прислушиваться к собеседнику и неконфликтность.

Бородина предположила, что Капаклы просто избегает слова «удобная». Блогер согласился, пояснив, что Марина действительно была удобной, поскольку он мог поступать так, как хотел.

Марина Африкантова и Роман Капаклы познакомились в 2017 году, когда ей было 30, а ему — 19. Роман развивался стремительно: романтика, цветы, исполнение женских желаний.

В 2019 году пара расписалась в красногорском ЗАГСе без гостей и пышной свадьбы, после чего улетела за границу. Мать Марины, Татьяна Африкантова, не одобряла выбор дочери и считала Романа неподходящей партией. Но об этом чуть позже.

Осенью 2022-го года Капаклы уехал в Дубай. Татьяна осталась в России помогать матери после ДТП, но позже тоже отправилась в Эмираты. Новый год пара встретила вместе в Дубае, однако затем они поселились в разных отелях: Роман тусовался с другом Араем Чобаняном, а Марина исчезла из соцсетей.

Тогда в своих соцсетях Капаклы написал, что не может ничего комментировать — ситуация неясна, но он верит в лучшее. Спустя месяц они объявили о расставании. Классическое «шерше ля фам».

На вечеринке Ирины Пинчук у Романа Капаклы завязались отношения с Татьяной Мусульбес.

Party в честь дня рождения Ирины прошла 1 февраля 2023 года и длилась четыре дня. Среди гостей были Роман, Марина и Татьяна Мусульбес.

После праздника пара исчезла из соцсетей, а 22 февраля Марина заявила, что застала мужа и Татьяну в одной постели, после чего Роман улетел с ней на Бали.