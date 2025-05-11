Водонаева назвала Бородину инфантильной из-за Сердюкова
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press
Водонаева — про брак Бородиной с Сердюковым: «Очередные грабли»
Экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева прокомментировала желание Ксении Бородиной вступить в третий брак. Теледива назвала это решение ошибкой. Знаменитость не понимает, почему Ксюша не делает хотя бы какие-то выводы, когда расстается с мужчинами.
Так, Водонаева припомнила ее неудачный союз с Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. От каждого телеведущая родила по ребенку. От первого брака у Ксении есть дочка Маруся, от второго — дочка Теона. Бородина уже поделилась своими мечтами, заверив, что готова родить и от своего жениха Николая Сердюкова. 42-летняя Ксения заверила, что они не будут тянуть с появлением малыша. Все-таки возраст.
«Когда любовь случается так быстро — это свойственно юным умам, инфантильным людям. Надо посмотреть, что из себя человек представляет и проверить ваши чувства. Ксюша — хорошая мать, ответственная девушка и тут такие очередные грабли, какой по счету брак, и опять все очень быстро. Я бы таких ошибок уже не допускала», — поделилась Алена Водонаева в интервью Алене Блин.
Сама Ксения Бородина просила поклонников не вмешиваться в ее личные дела. Телеведущая уже познакомилась с дочкой Николая Сердюкова Николь. Малышка часто гостит у будущей мачехи и прекрасно ладит с ее дочерьми Марусей и Теоной. Фанаты переживают из-за того, что Ксения привела своего жениха в дом, где живут ее дети. Так, хейтеры считают, что дочерям телеведущей едва ли понравилось такое соседство. Особенно поклонники переживают за Марусю, которая ранее приняла в семью Курбана Омарова. А теперь должна привыкнуть к новому жениху матери Николаю Сердюкову.