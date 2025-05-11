Водонаева назвала Бородину инфантильной из-за Сердюкова

Экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева прокомментировала желание Ксении Бородиной вступить в третий брак. Теледива назвала это решение ошибкой. Знаменитость не понимает, почему Ксюша не делает хотя бы какие-то выводы, когда расстается с мужчинами.

Так, Водонаева припомнила ее неудачный союз с Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. От каждого телеведущая родила по ребенку. От первого брака у Ксении есть дочка Маруся, от второго — дочка Теона. Бородина уже поделилась своими мечтами, заверив, что готова родить и от своего жениха Николая Сердюкова. 42-летняя Ксения заверила, что они не будут тянуть с появлением малыша. Все-таки возраст.