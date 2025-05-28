Союз Бородиной и Сердюкова: как на отношения повлияла смерть первой любви ведущей

В новом выпуске шоу "Сокровища императора" появились телеведущая Ксения Бородина и ее жених, блогер Николай Сердюков. Съемки реалити проходили в Китае осенью прошлого года.

Для Ксении это был первый опыт именно участия, а не ведения проекта. Николай сразу заявил, что он очень эмоциональный человек, но постарается выполнить все задания ради Ксении.

Истерика Николая Сердюкова на "Сокровищах императора"

По словам Сердюкова, он поставил перед собой цель — "выиграть и не поругаться". Поначалу ему удавалось справляться с нервами благодаря поддержке возлюбленной, но в конце марафона он сорвался и начал кричать на нее.

Во время одного из испытаний Николай не смог проехать на маленьком велосипеде по узкому мостику, то и дело сваливался в лужу и больно ударился ногой. Он не стал сдерживать эмоции.

“Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно. Ты сказала, типа, 'хватит'. Ничего ты не поняла", — кричал Сердюков на свою пассию.

Свидетели сцены — Нюша, ее сестра Мария Шурочкина и Дана Борисова — были весьма удивлены поведением Николая и намекнули на то, что он абьюзер.

Борисова раскритиковала выбор Ксении, отметив, что у той один типаж мужчин — стремящиеся к известности, использующие ее популярность ради собственной выгоды.

“А этот мне показался наихудшим вариантом. Мы первый раз такого персонажа видим. Такое хамло. Как с таким человеком можно жить…" — поясняла Дана уже после проекта.

При этом многие зрители поддержали Бородину и Сердюкова, обратив внимание на заботливое отношение Николая, который в течение выпуска завязывал Ксении шнурки и интересовался ее самочувствием.

Шоу "Сокровища императора" было снято еще несколько месяцев назад. Сейчас же влюбленные вовсю готовятся к свадьбе. Так что уже можно говорить, что проект о приключениях в Китае не разлучил их.

Как Ксения Бородина и Николай Сердюков ведут себя на красных дорожках

Кстати, автор этих строк неоднократно видела эту пару на красных дорожках. Недавно они выходили в свет с дочками Бородиной Теоной и Марусей на вручении премии музыкального канала RU.TV.