Союз Бородиной и Сердюкова: как на отношения повлияла смерть первой любви ведущей

В новом выпуске шоу "Сокровища императора" появились телеведущая Ксения Бородина и ее жених, блогер Николай Сердюков. Съемки реалити проходили в Китае осенью прошлого года.
Для Ксении это был первый опыт именно участия, а не ведения проекта. Николай сразу заявил, что он очень эмоциональный человек, но постарается выполнить все задания ради Ксении.
Истерика Николая Сердюкова на "Сокровищах императора"
По словам Сердюкова, он поставил перед собой цель — "выиграть и не поругаться". Поначалу ему удавалось справляться с нервами благодаря поддержке возлюбленной, но в конце марафона он сорвался и начал кричать на нее.
Во время одного из испытаний Николай не смог проехать на маленьком велосипеде по узкому мостику, то и дело сваливался в лужу и больно ударился ногой. Он не стал сдерживать эмоции.
“Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно. Ты сказала, типа, 'хватит'. Ничего ты не поняла", — кричал Сердюков на свою пассию.
Свидетели сцены — Нюша, ее сестра Мария Шурочкина и Дана Борисова — были весьма удивлены поведением Николая и намекнули на то, что он абьюзер.
Борисова раскритиковала выбор Ксении, отметив, что у той один типаж мужчин — стремящиеся к известности, использующие ее популярность ради собственной выгоды.
“А этот мне показался наихудшим вариантом. Мы первый раз такого персонажа видим. Такое хамло. Как с таким человеком можно жить…" — поясняла Дана уже после проекта.
При этом многие зрители поддержали Бородину и Сердюкова, обратив внимание на заботливое отношение Николая, который в течение выпуска завязывал Ксении шнурки и интересовался ее самочувствием.
Шоу "Сокровища императора" было снято еще несколько месяцев назад. Сейчас же влюбленные вовсю готовятся к свадьбе. Так что уже можно говорить, что проект о приключениях в Китае не разлучил их.
Как Ксения Бородина и Николай Сердюков ведут себя на красных дорожках
Кстати, автор этих строк неоднократно видела эту пару на красных дорожках. Недавно они выходили в свет с дочками Бородиной Теоной и Марусей на вручении премии музыкального канала RU.TV.
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Global Look Press
Обычно Николай ведет себя очень корректно, не позволяя повышать голос на свою спутницу. Вместе они отвечают на вопросы журналистов, чаще говорит, конечно, Ксения. Но бывает, что Сердюков может раздражаться на слишком острые вопросы представителей СМИ. Но до криков дело, конечно, не доходит.
Но из-за инцидента на "Сокровищах императора" пользователи Сети называют Николая абьюзером. Такими же они считают и ее предыдущих партнеров Ксении — Курбана Омарова и Юрия Будагова.
"Милый, всегда помню"
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы "Психология шоу-бизнеса"
В сентябре 2025 года будет уже 20 лет, как Леонида нет в живых. В прошлом году Ксения принесла белые розы на могилу возлюбленного.
"Милый, всегда помню" — подписала она снимок в соцсетях.
Леонид Нерушенко (посередине) с группой "Динамит". Фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Сама Бородина в одном из интервью признавалась, что до сих пор переживает эту утрату. Она вспоминала много эмоциональных моментов в романе с Леонидом Нерушенко, например, как однажды они ночью залезли в зоопарк.
По словам психотерапевта, абьюзер в судьбе женщины чаще всего появляется тогда, когда она переживает большую утрату. В этот момент она очень уязвима и видит в таких мужчинах защиту.
Как поясняет Анастасия Кардиакос, все романы-браки Ксении длились не более 5–6 лет, а в более глубокие отношения она не входила.
"Для закрывания ран, ощущения себя живой и любимой ей нужны были эмоции. Когда страсть утихает, ее надо чем-то разжигать.
Партнеры Бородиной все достаточно непростые по характеру, и были конфликты невыносимые", — подчеркнула Анастасия Кардиакос.
Скорее всего, во всех своих романах Бородина искала те эмоции, которые когда-то находила в любовных страстях с Леонидом. Возможно, в браке с брутальным Сердюковым она найдет их.
Также Анастасия Кардиакос рассказала, что в отношениях с мужчинами, в том числе и с Николаем Сердюковым, Ксения играет роль матери.
"Отчасти это тоже проигрывание той материнской роли, которую где-то она недополучила, пока жила с бабушкой и дедушкой, когда ее мама уехала из страны", — пояснила Анастасия, вспомнив, как Бородина воспитывалась бабушкой и дедом, в то время как ее мать вышла замуж за итальянца и покинула Россию.
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