Слухи о разрыве Агутина и Варум: целовался с брюнеткой, сплетни о романе с певицей из "Голоса", раздельный сон

В кулуарах опять поползли слухи о возможном расставании творческой пары Леонида Агутина и Анжелики Варум. Как говорится, не опять, а снова. Ведь такие сплетни возникают практически каждые несколько лет.
На этот раз поводом так думать стал раздраженный ответ Агутина журналистке Super на безобидный вопрос: "В чем секрет вашего семейного счастья с Анжеликой?" Сначала Леонид с иронией в голосе поинтересовался: "Ты откуда, моя хорошая?" — потом отметил, что мир окрасился в желтый цвет. А затем ответил, что они с Анжеликой Варум просто стараются не нервировать друг друга.
С одной стороны, Леонида можно понять. Этот вопрос звучит практически на каждом мероприятии с участием журналистов. С другой, можно отнестись к слабостям репортеров с юмором.
Хотя, возможно, нет дыма без огня. И на этот раз действительно все серьезно? Но для начала обратимся к истории пары.
С чего начался роман Леонида Агутина и Анжелики Варум
В 1997 году Леонид Агутин показал песню "Королева" отцу Анжелики Варум. Композитор посоветовал артистам создать дуэт, что и породило слухи об их романе. Но на самом деле музыкант не сразу решился на ухаживания за эффектной коллегой.
По его словам, тогда Анжелика встречалась с парнем, который ей во всем помогал. И ни о каком кризисе в их отношениях не шло и речи. Разбить такой союз было нелегко, но Леонид Агутин не привык сдаваться.
"У меня к тому моменту был большой опыт по укладыванию девушек в постель, а к Анжелике почему-то не мог найти подход", — признавался артист в интервью для YouTube-канала "ЖЗЛ" с Дмитрием Борисовым.
Решающий момент настал, когда Агутин написал песню "Февраль" и пригласил Анжелику в студию в Твери. После ее приезда и заселения в местную гостиницу у звезд начался роман.
Пара, которая уже жила вместе, долго скрывала свои отношения от окружающих, опасаясь за свое счастье. Тайное стало явным, когда Анжелика забеременела.
А 9 февраля на свет появилась Елизавета-Мария. Однако официальную регистрацию брака и свадьбу отложили до лета 2000 года.
Раздельный сон и поцелуй с брюнеткой
Первые слухи об их разрыве начали появляться уже в 2005 году. Дело в том, что на гастролях супруги жили в разных номерах, а дома иногда спали в отдельных кроватях.
Как признавался Леонид Агутин, ему нужны специальные условия для хорошего сна — чтобы было темно и прохладно, как в склепе. А его жена, которую он сравнил с цветочком, выдержит в таких условиях не больше 15 минут.
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Александр Келтик / Global Look Press
Спустя несколько лет появилась еще более серьезная причина для разговоров о грядущем разводе. Во время закрытия фестиваля "Новая волна" в Юрмале Леонид, будучи навеселе, поцеловался с брюнеткой, пока его жена Анжелика мирно спала в номере. Этот инцидент не ушел от внимания желтой прессы и вызвал большой скандал.
Первый шаг к примирению в сложный период предприняла Анжелика. Правда, сначала она собрала вещи и уехала к матери. Но когда настало время совместного концерта, она постучалась в номер мужа. А потом супруги долго говорили и много плакали, понимая, что им не прожить друг без друга.
Слухи о романе Леонида Агутина с певицей из шоу "Голос"
Следующая волна слухов о разрыве пары началась в 2018 году. Тогда Леонида Агутина подозревали в романе с его подопечной в шоу "Голос" Элиной Чагой. Поклонникам показалось, что на снимке Леонид слишком близко подошел к молодой певице.
Ситуацию усугубило опубликованное Анжеликой Варум в соцсети стихотворение с текстом "Ухожу навсегда, собираю пожитки".
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Global Look Press
Однако Элина Чага опровергла слухи о романе, заявив в интервью "СтарХиту", что их сотрудничество завершилось по окончании контракта. А все сплетни — это происки желтой прессы.
Сам Леонид Агутин признавался, что журналисты постоянно разводят его с Анжеликой. А еще в том, что супруга уже давно должна была его бросить. Мол, уже накопилось слишком много косяков с его стороны. Однако она этого не сделала. Да и он не собирается идти на такой шаг.
"Мир рушится и восстает из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса, — признавался артист во время прошлой годовщины отношений пары.
— А мы есть — и это правильно. Люблю и дорожу".
Читайте также:
Добавить комментарий