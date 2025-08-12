Слухи о разрыве Агутина и Варум: целовался с брюнеткой, сплетни о романе с певицей из "Голоса", раздельный сон

В кулуарах опять поползли слухи о возможном расставании творческой пары Леонида Агутина и Анжелики Варум. Как говорится, не опять, а снова. Ведь такие сплетни возникают практически каждые несколько лет.

На этот раз поводом так думать стал раздраженный ответ Агутина журналистке Super на безобидный вопрос: "В чем секрет вашего семейного счастья с Анжеликой?" Сначала Леонид с иронией в голосе поинтересовался: "Ты откуда, моя хорошая?" — потом отметил, что мир окрасился в желтый цвет. А затем ответил, что они с Анжеликой Варум просто стараются не нервировать друг друга.

С одной стороны, Леонида можно понять. Этот вопрос звучит практически на каждом мероприятии с участием журналистов. С другой, можно отнестись к слабостям репортеров с юмором.

Хотя, возможно, нет дыма без огня. И на этот раз действительно все серьезно? Но для начала обратимся к истории пары.

С чего начался роман Леонида Агутина и Анжелики Варум

В 1997 году Леонид Агутин показал песню "Королева" отцу Анжелики Варум. Композитор посоветовал артистам создать дуэт, что и породило слухи об их романе. Но на самом деле музыкант не сразу решился на ухаживания за эффектной коллегой.

По его словам, тогда Анжелика встречалась с парнем, который ей во всем помогал. И ни о каком кризисе в их отношениях не шло и речи. Разбить такой союз было нелегко, но Леонид Агутин не привык сдаваться.

"У меня к тому моменту был большой опыт по укладыванию девушек в постель, а к Анжелике почему-то не мог найти подход", — признавался артист в интервью для YouTube-канала "ЖЗЛ" с Дмитрием Борисовым.

Решающий момент настал, когда Агутин написал песню "Февраль" и пригласил Анжелику в студию в Твери. После ее приезда и заселения в местную гостиницу у звезд начался роман.

Пара, которая уже жила вместе, долго скрывала свои отношения от окружающих, опасаясь за свое счастье. Тайное стало явным, когда Анжелика забеременела.

А 9 февраля на свет появилась Елизавета-Мария. Однако официальную регистрацию брака и свадьбу отложили до лета 2000 года.

Раздельный сон и поцелуй с брюнеткой

Первые слухи об их разрыве начали появляться уже в 2005 году. Дело в том, что на гастролях супруги жили в разных номерах, а дома иногда спали в отдельных кроватях.

Как признавался Леонид Агутин, ему нужны специальные условия для хорошего сна — чтобы было темно и прохладно, как в склепе. А его жена, которую он сравнил с цветочком, выдержит в таких условиях не больше 15 минут.