Скандалы Юлии Меньшовой: обвинила Поргину в пиаре на болезни Караченцова, повздорила с Максаковой, обидела Волочкову

Ведущая Юлия Меньшова оказалась в центре скандала. В интервью Алеко 55-летняя Меньшова раскритиковала ровесниц, пытающихся молодиться и конкурировать с 20-летними красотками.

Такие дамы, по мнению дочери режиссера Владимира Меньшова, надевают пуш-ап-лифчик, обтягивающее короткое платье и качают ягодицы в фитнес-зале. Как считает Юлия, подобная погоня за молодостью выглядит нелепо. Мол, таким женщинам никогда не победить в борьбе с молодыми девушками.

"Это всегда говорит об уязвимой самооценке, о непринятии себя. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Все равно 20-летние натуральны, а ты нет".

Естественно, такое высказывание вызвало недовольство женщин, имеющих противоположное мнение. Например, Наталья Рудова посоветовала Юлии Меньшовой стареть самой, если она хочет этого. Но никто не должен отнимать у женщин право на состояние "девочки".

Кстати, это не первый скандал, в который попадает Юлия Владимировна. Давайте вспомним и о других.

Анастасия Волочкова: "Я была уверена, что Юлия Меньшова более благородна и тактична"

С 2013 по 2017 год Юлия Меньшова вела на Первом канале ток-шоу "Наедине со всеми", где беседовала с публичными личностями на разные темы. И некоторые звезды выражали свои недовольства после интервью.

По словам нескольких приглашенных звезд, главной задачей Меньшовой было раскрыть самые неприглядные стороны жизни гостей и устроить скандал. Многие уходили со съемок расстроенными, отмечая, что ведущая “унижала” их словами. Были случаи, когда гости не могли сдержать слез в студии.

Например, не в восторге от встречи с Юлией Меньшовой осталась Анастасия Волочкова.

"Пытаться унизить собеседника и его достижения, которые ей даже неведомы, — это проявление дикого комплекса и ущербности. В общем, тяжелые воспоминания. Я была уверена, что Юлия Меньшова более благородна и тактична. Такие выпады и попытки обидеть на каждом шагу — свидетельство ее комплексов и злобы", — высказалась тогда балерина.

А вот Юлию Началову, умершую весной 2019 года, ведущая спрашивала о причинах, по которым она оставила футболиста Евгения Алдонина ради хоккеиста Александра Фролова.

После выхода этой передачи появились слухи о том, что Началова собиралась подавать на Меньшову в суд. Однако тогда артистка опровергла эту информацию.

По словам Началовой, передача действительно была не из легких. И Юлия Меньшова задавала вопросы личного и даже интимного характера. Но такого конфликта, как это преподнесли в прессе, между ними не возникло.

