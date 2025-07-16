Скандалы Юлии Меньшовой: обвинила Поргину в пиаре на болезни Караченцова, повздорила с Максаковой, обидела Волочкову

Ведущая Юлия Меньшова оказалась в центре скандала. В интервью Алеко 55-летняя Меньшова раскритиковала ровесниц, пытающихся молодиться и конкурировать с 20-летними красотками.
Такие дамы, по мнению дочери режиссера Владимира Меньшова, надевают пуш-ап-лифчик, обтягивающее короткое платье и качают ягодицы в фитнес-зале. Как считает Юлия, подобная погоня за молодостью выглядит нелепо. Мол, таким женщинам никогда не победить в борьбе с молодыми девушками.
"Это всегда говорит об уязвимой самооценке, о непринятии себя. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Все равно 20-летние натуральны, а ты нет".
Естественно, такое высказывание вызвало недовольство женщин, имеющих противоположное мнение. Например, Наталья Рудова посоветовала Юлии Меньшовой стареть самой, если она хочет этого. Но никто не должен отнимать у женщин право на состояние "девочки".
Кстати, это не первый скандал, в который попадает Юлия Владимировна. Давайте вспомним и о других.
Анастасия Волочкова: "Я была уверена, что Юлия Меньшова более благородна и тактична"
С 2013 по 2017 год Юлия Меньшова вела на Первом канале ток-шоу "Наедине со всеми", где беседовала с публичными личностями на разные темы. И некоторые звезды выражали свои недовольства после интервью.
По словам нескольких приглашенных звезд, главной задачей Меньшовой было раскрыть самые неприглядные стороны жизни гостей и устроить скандал. Многие уходили со съемок расстроенными, отмечая, что ведущая “унижала” их словами. Были случаи, когда гости не могли сдержать слез в студии.
Например, не в восторге от встречи с Юлией Меньшовой осталась Анастасия Волочкова.
"Пытаться унизить собеседника и его достижения, которые ей даже неведомы, — это проявление дикого комплекса и ущербности. В общем, тяжелые воспоминания.
Я была уверена, что Юлия Меньшова более благородна и тактична. Такие выпады и попытки обидеть на каждом шагу — свидетельство ее комплексов и злобы", — высказалась тогда балерина.
А вот Юлию Началову, умершую весной 2019 года, ведущая спрашивала о причинах, по которым она оставила футболиста Евгения Алдонина ради хоккеиста Александра Фролова.
После выхода этой передачи появились слухи о том, что Началова собиралась подавать на Меньшову в суд. Однако тогда артистка опровергла эту информацию.
По словам Началовой, передача действительно была не из легких. И Юлия Меньшова задавала вопросы личного и даже интимного характера. Но такого конфликта, как это преподнесли в прессе, между ними не возникло.
Юлия Меньшова в программе "Наедине со всеми". Фото: Первый канал
Почему на Юлию Меньшову обиделась Людмила Поргина
Широкий общественный резонанс получила передача "Наедине со всеми" с участием Людмилы Поргиной, супруги народного артиста России Николая Караченцова. Юлия Меньшова подвергла критике Поргину за ее частое участие в различных телешоу вместе с тяжелобольным мужем. Ведущая предположила, что это делается ради саморекламы.
Поргина призналась журналистам, что после съемок ей пришлось пить успокоительное и сравнила передачу с Голгофой.
Также она отметила, что сама бы могла атаковать ведущую вопросами из разряда: "А была ли у вашего мужа любовница? А почему вы снова вместе?" Но, мол, пожалела ее. А Николай Караченцов, по словам Людмилы Поргиной, смотрел эту программу и похвалил жену за выдержку.
Скандал с участием Людмилы Максаковой
Сама же Юлия Меньшова с ужасом вспоминала интервью с актрисой Людмилой Максаковой в программе "Наедине со всеми". Дочь Владимира Меньшова рассказывала, как гостья оскорбляла ее во время съемок.
По словам ведущей, поначалу ничего не предвещало конфликта. И Юлия, и Людмила Максакова много шутили. Но потом что-то пошло не так…
Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press
Людмила Васильевна хотела говорить только о творчестве, в то время как Юлия — узнать подробности о личной жизни.
"Этот человек всегда пытается кого-то сломать. В какой-то момент я растерялась, так как она начала агрессивно на меня нападать… Я перестала сопротивляться. Она заявила: "Здесь правила устанавливаю я". Я ответила: "Вопросы задаю я, а правила — вы", — вспоминала Меньшова.
Юлия Меньшова сравнила Максакову с гостем, который совершенно отвратительно ведет себя во время застолья, но из приличия его нельзя выгнать из дома.
Во время интервью Юлия Меньшова достаточно резко критиковала и Ирину Дубцову, задавая ей неприятные вопросы, что, по всей видимости, вызывало дискомфорт у певицы.
Изначально зрители сочувствовали Дубцовой, пока не выступила свидетельница из зала. Она рассказала, что у ведущей были причины для негодования. Ирина опоздала на 40 минут, а затем отказывалась сниматься, ссылаясь на неудачное, по ее мнению, фото для превью.
Свидетельница сообщила, что Дубцова затягивала съемку, требуя предоставить другие фотографии, что вызвало раздражение у всей съемочной группы.
Зрительница поделилась, что Дубцова вела себя высокомерно, изображая звезду и совершенно не обращая внимания на окружающих.
И она осталась крайне недовольна поведением певицы.
Так что у каждого своя правда!
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