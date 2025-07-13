Рудова — Меньшовой после слов о молодящихся дамах: "Уважаемая, если вы хотите стареть, старейте"

42-летняя актриса Наталья Рудова отреагировала на слова 55-летней Юлии Меньшовой. Та позволила себе высказаться о своих ровесницах. Меньшовой кажется смешным желание женщин молодиться. Что думает об этом Рудова.

Наталья Рудова возмущена словами Юлии Меньшовой. Она считает, что это дело каждой женщины — выглядеть так, как она считает нужным. В формулировках Меньшовой Рудова увидела ненависть и зависть. Она фактически обвинила Меньшову в мизогинии.

"Еще одна... Больше всего меня убивает то, с какой ненавистью и завистью женщина кидается на другую женщину", — высказалась Рудова в личном блоге.

Наталья Рудова считает, что женщина всегда должна быть на стороне женщине. А Юлия Меньшова подала всем совсем иной пример. Негативный.

"Уважаемая, если вы хотите стареть, старейте на здоровье! А если кто-то из девочек хочет быть девочкой, это их право. Зачем кого-то осуждать", — искренне не понимает Рудова Меньшову.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в недавнем интервью заявила, что женщины ее возраста 50+, носящие бюстгальтеры пуш-ап и качающие попу в спортзале, вызывают у нее смех. Она считает, что те пытаются конкурировать с двадцатилетними. А это глупо.

"Это всегда говорит об уязвимой самооценке, о непринятии себя. А мне вот 50 и больше. И мне не страшно произносить эти цифры", — добавила Юлия Меньшова.

В Сети тоже считают, что Меньшова перегнула палку своими оценками. Юлии напомнили о ее маме, актрисе Вере Алентовой. Ведь та тоже стремится молодиться и даже перекроила свое лицо в стремлении иметь более юный внешний вид.