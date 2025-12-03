Скандалы с участием Ларисы Долины: призналась во вседозволенности на дорогах, подвела стилиста, не приняла извинения фотокора

Дискуссии вокруг Ларисы Долиной, вернувшей себе квартиру и оставившую покупательницу Полину Лурье и без недвижимости, и без денег, продолжает набирать обороты. В соцсетях дискутируют по теме, что Лариса Александровна не первый раз позволяет себе вести себя весьма надменно по отношению к людям.

И на фоне инцидента с нехорошей квартирой люди достают из закромов своей памяти те истории, в которых певица представала не в лучшем свете. Расскажем вам о трех из них.

Что Лариса Долина не поделила со стилистом Никитой Карстеном

Так, в соцсетях набирает популярность история стилиста Никиты Карстена о несостоявшемся сотрудничестве с Ларисой Долиной.

Как сообщает издание "Комсомольская правда", специалисту, известному по работе с Ольгой Бузовой, поступило предложение подготовить образы для фотосессии народной артистки на бартерной основе. Он предоставляет одежду и создает стиль, а взамен получает контент для своего профессионального портфолио.

Карстен утверждает, что полностью выполнил свои обязательства, понеся финансовые затраты. Так, он оплатил услуги ассистента и доставку вещей от различных брендов, включая иногородние. Однако, по его словам, обещанные фото- и видеоматериалы от команды Долиной ему так и не передали.

Стилист также признается, что съемочный процесс проходил не без накладок. Ему и его помощнице не позволили напрямую общаться с артисткой во время подготовки, также нельзя было обсуждать детали фотосессии. По словам Никиты Картсена, работа велась без предварительной примерки и четкого технического задания, в условиях жесткого цейтнота.