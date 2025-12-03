Скандалы с участием Ларисы Долины: призналась во вседозволенности на дорогах, подвела стилиста, не приняла извинения фотокора

Дискуссии вокруг Ларисы Долиной, вернувшей себе квартиру и оставившую покупательницу Полину Лурье и без недвижимости, и без денег, продолжает набирать обороты. В соцсетях дискутируют по теме, что Лариса Александровна не первый раз позволяет себе вести себя весьма надменно по отношению к людям.
И на фоне инцидента с нехорошей квартирой люди достают из закромов своей памяти те истории, в которых певица представала не в лучшем свете. Расскажем вам о трех из них.
Что Лариса Долина не поделила со стилистом Никитой Карстеном
Так, в соцсетях набирает популярность история стилиста Никиты Карстена о несостоявшемся сотрудничестве с Ларисой Долиной.
Как сообщает издание "Комсомольская правда", специалисту, известному по работе с Ольгой Бузовой, поступило предложение подготовить образы для фотосессии народной артистки на бартерной основе. Он предоставляет одежду и создает стиль, а взамен получает контент для своего профессионального портфолио.
Карстен утверждает, что полностью выполнил свои обязательства, понеся финансовые затраты. Так, он оплатил услуги ассистента и доставку вещей от различных брендов, включая иногородние. Однако, по его словам, обещанные фото- и видеоматериалы от команды Долиной ему так и не передали.
Стилист также признается, что съемочный процесс проходил не без накладок. Ему и его помощнице не позволили напрямую общаться с артисткой во время подготовки, также нельзя было обсуждать детали фотосессии. По словам Никиты Картсена, работа велась без предварительной примерки и четкого технического задания, в условиях жесткого цейтнота.
Лариса Долина. Фото: Роман Денисов / Global Look Press
Признание Ларисы Долиной в программе "Сто вопросов взрослому"
В Интернете также всплыло интервью Ларисы Долиной 15-летней давности, где она принимала участие в программе "Сто вопросов взрослому".
Во время встречи со зрителями один из юношей в студии задал певице вопрос: "Допустим, вы нарушили ПДД. Если вас остановит инспектор ГАИ, вы поступите по совести или будете искать способ избежать наказания?" Лариса Долина ответила на этот вопрос честно.
Она сообщила, что ее автомобиль фактически не останавливают на дорогах:
"Знаете, у меня есть один документ, который я сама не просила, — его мне вручил сам глава российской Госавтоинспекции. Меня просто не имеют права останавливать, мой номер всем известен в патрульной службе".
При этом артистка отметила, что ее шофер почти не допускает нарушений, а если это происходит, то лишь в исключительных обстоятельствах. Например, если певица со своим водителем опаздывают в аэропорт на рейс или на поезд, на новогодние праздники или на концерты в регионах.
"Иногда мы даже не успеваем переодеться и едем в сценических костюмах. В таких случаях порой приходится отступать от правил, и мы всегда приносим извинения инспекторам", — пояснила она.
Тогда подросток уточнил: "Выходит, этот документ уже и есть ваша 'страховка' от штрафов?" Долина парировала: "Вы меня не совсем правильно поняли. Я стремлюсь не злоупотреблять. Только если ситуация безвыходная. И даже при нарушении мы искренне извиняемся, но штрафы нам не выписывают".
Любопытную деталь она добавила в завершение. Оказалось, что во время гастролей певица всегда берет этот документ с собой, чтобы лишить водителя соблазна нарушать правила в ее отсутствие.
Есть еще одна история, которая добавляет небольшой штрих к портрету Ларисы Александровны.
Как Лариса Долина отреагировала на столкновение с фотографом
Дело в том, что певица едва не упала на церемонии прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном. Инцидент произошел, когда она проходила мимо фотографа Ильи Золкина, который, пятясь назад, не заметил артистку и случайно задел ее плечом. От столкновения Долина потеряла равновесие и начала падать.
Лариса Долина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Илья попытался помочь, придержав певицу за локоть, однако Лариса Александровна с раздражением выдернула руку и отказалась от помощи. А когда певица заметила, что во время этого столкновения ее снимает другой фотограф, то строго сказала: "Вы меня снимаете? Спасибо".
Инцидент был заснят на видео и опубликован в Telegram-канале "Светский хроник".
Вроде бы можно сказать, что в этой истории виноват фотограф. Но, зная Илью Золкина лично, отмечу, что это самый вежливый фотокорреспондент в рядах наших СМИ. Если другие операторы и фотографы могут грубо толкнуть или даже сказать нецензурное слово в ваш адрес, то Илья всегда вежливо поинтересуется, успели ли вы заснять артиста на красной дорожке.
Во время инцидента с Ларисой Долиной Илья Золкин вел себя максимально корректно. Жаль, что певица не отреагировала на его извинения и сама повела себя немного грубо. Все-таки в наше жесткое время люди нуждаются в доброте.
А что вы думаете о поведении Ларисы Долиной во время этих трех инцидентов? Делитесь в комментариях!
Читайте также: