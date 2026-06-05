Скандалы Ольги Бузовой: спектакль о Сталине, коньяк по утрам с Губерниевым и кожаное боди

Недавно Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала, в интервью YouTube-каналу «Родион Чепель» высказался об Ольге Бузовой.
Он заявил, что она не имеет отношения к пению, а ее популярность — результат грамотного позиционирования, а не таланта. Аксюта признался, что не понимает феномена Бузовой и не может сравнивать ее с мировыми звездами.
«То, что большое количество людей приходит на нее посмотреть на каком-то Дне города или в клубах, на коммерческих концертах… я не понимаю этого! Просто не понимаю!
Это в каком ряду? В ряду кого? Мэрайи Кэри? Мадонны? Кто это? Откуда это? Что это?», - задался риторическими вопросами Юрий Аксюта.
Он заключил, что пока возглавляет музыкальное направление, артистка не появится в эфире Первого канала, хотя не возражает против ее творчества в целом.
Надо сказать, что Ольге уже не привыкать к подобным выпадам. Однажды кинокритик Давид Шнейдеров вообще заявил, что Станиславский и Немирович-Данченко в гробу перевернулись, потому что Бузова вышла на театральную сцену.
Давайте вспомним этот и другие скандальные эпизоды из жизни Ольги Бузовой и посмотрим, как она держала удар.
Ольга Бузова в спектакле «Молодой грузин»
6 июня 2021 года Ольга объявила о своем предстоящем выходе на сцену прославленного МХАТа имени Горького. Премьерные показы спектакля «Чудесный грузин», посвященного юности Иосифа Сталина, были намечены на 11 и 12 июня.
В этой постановке Бузова исполняла роль певицы из кабаре. А на официальном сайте театра указывалось, что «Чудесный грузин» — это постановка-провокация и одновременно исследование того, как малоизвестный Иосиф Джугашвили превратился в «отца народов».
Теледиву во МХАТ им. Горького пригласил тогдашний худрук коллектива Эдуард Бояков.
Что тут началось! Кинокритик и режиссер Давид Шнейдеров заявил, что основатели МХАТа Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, по его мнению, «перевернулись в гробах».
Режиссер даже выразил надежду, что они могли бы восстать, чтобы устроить «зомби-апокалипсис», поскольку происходящее он назвал позором для художественного театра.
Также Шнейдеров добавил, что у обычного зрителя вряд ли возникнет желание посмотреть спектакль с участием Бузовой. Он предположил, что даже любопытство не заставит их прийти на это представление. А еще Шнейдеров обратил внимание на «двойной хайп» вокруг постановки: участие Бузовой и образ молодого Сталина.
Свои пять копеек в тот период вставил и Стас Садальский.
«С ее приходом в МХАТ театральное искусство в России может закончиться. Или же, напротив, зацветет новыми красками. Возможно, Ольга сыграет лучше многих непрофессионалов и профессионалов. И нам только останется рукоплескать ей и кричать «Браво!», - сказал тогда Станислав Садальский.
На Бузову тогда напала даже ведущая Елена Летучая, заявив: «Совсем зрителя не уважает? Кто на нее пойдет?».
«Елена, а вы в каком театре служите? Где сублимируется высшее искусство? Я бы с удовольствием сходила посмотреть на вас в спектакле от гениального режиссера, на легендарной сцене - такой, как МХАТ, - ответила тогда на выпад Бузова.
- Сегодня о вас напишут все. Вы добились этого с помощью именно моей фамилии».
В итоге Ольга Бузова сыграла в нескольких спектаклях «Чудесный грузин», а с приходом нового гендиректора Владимира Кехмана была изгнана из театра по его желанию.
Ну и где сейчас Кехман? Летом 2025 его обвинили в крупной растрате, а в сентябре сняли с должности.
А Ольга Бузова меж тем недавно снова вышла на театральную сцену. На этот раз она сыграла Людочку в спектакле «Покровские ворота» в театре Надежды Бабкиной.
«Вы перестали пить коньяк по утрам?»
Тем же летом 2021 года публика еще не успела обсудить театральный дебют Ольги Бузовой, как она уже выступила в новом амплуа — футбольного эксперта на «Матч ТВ». Казалось, как бывшая жена футболиста, она должна быть в своей тарелке, но именно здесь и случился конфуз, усугубленный провокацией Дмитрия Губерниева.
Все начиналось в стиле Ольги: неуклюже, но самоуверенно она призывала футболистов «кайфовать на поле», назвав свое послание «мессенджером» вместо «месседжа». Однако этот ляп затмила перепалка с Губерниевым, который решил подколоть Ольгу в прямом эфире, обыграв историю с появлением на театральной сцене.
«Я как театрал особенно рад, что вы теперь звезда МХАТа, как Ольга Андровская, Алла Тарасова и Ангелина Степанова. Но вопрос вам как футбольной болельщице...
Вам какая школа футбола ближе? Российская, Черчесова? Или советская, тренера Эфроса, которая выигрывала чемпионат Европы, доходила до полуфинала ЧМ? С Броневым, Волковым, Далем...».
После этого Ольга призвала Дмитрия перестать щеголять знаниями, а он же начал с иронией спрашивать ведущую, какая сборная ей ближе: Таганки, Любимова или кого-то еще.
Бузова потребовала уважения к себе, а Губерниев взял да и вошел в историю шоу-бизнеса, спросив: «Вы перестали пить коньяк по утрам? Отвечайте - да или нет?»
Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев в эфире канала Матч-ТВ. Фото: кадр видео
Телеведущая расплакалась и принялась упрекать Дмитрия Губерниева, заявив, что не употребляет алкоголь. Комментатор попытался пояснить, что имел в виду фразу из книги о Карлсоне, однако Бузова в слезах продолжала его критиковать, параллельно рассуждая о своей любви к футболу и «Зениту».
Кончилась эта история тем, что спустя год Ольга и Дмитрий помирились. Однако Губерниев все-равно потроллил Ольгу напоследок. На пресс-конференцию в студию «Матч ТВ» он пришел с опозданием, с букетом роз, набором книг о Карлсоне, откуда взял ту самую легендарную фразу, и коробкой конфет с вышеупомянутым коньяком.
— Нет, мы с Олей коньяк теперь, конечно, по утрам не пьем, мы за ЗОЖе… — продолжал шутить Дмитрий.
— Дмитрий, говорите за себя, — обиделась Бузова.
— Как вы себя чувствовали после него? – не унимались журналисты.
— Меня унизили, меня сильно обидел Губерниев как женщину, — делилась Бузова. — Но слов «Простите меня, Ольга» я так и не услышала. Мне было неприятно, потому что я сделала такое событие — после моих слов наша сборная наконец-то выиграла!
— Великодушная женщина, умеющая прощать. Тем более в такой замечательный чистый четверг, — отметил Дмитрий Губерниев.
— Может, вы должны поцеловаться? – спросил модератор пресс-конференции.
— Лучше сходить в баню! – заявила Ольга.
— Ага, очиститься окончательно, — сказал Губерниев.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Ольга Бузова в кожаном боди
В 2024 году Ольга Бузова стала фигуранткой громкого скандала после своего выступления на VK Fest в Уфе, которое состоялось в День защиты детей.
Артистка появилась на сцене в откровенном кожаном боди, что вызвало неоднозначную реакцию публики. Часть критиков посчитала такой наряд неподобающим для мероприятия, где присутствуют несовершеннолетние.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина провела параллель между номером Бузовой и скандальной «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой. Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров сообщил, что получил жалобы от зрителей концерта на внешний вид певицы.
В свою очередь, депутат Госдумы Нина Останина охарактеризовала костюм артистки как «нарушение общественной морали», требующее «реакции правоохранительных органов».
В ответ на критику Бузова опубликовала сообщение в Telegram-канале. Она принесла извинения всем, кого ее наряд мог оскорбить, и призвала «не искать зло там, где его нет».
Певица подчеркнула, что на фестивале действовало возрастное ограничение, поэтому ее выступление не могло происходить перед детьми. Кроме того, Бузова напомнила, что программа мероприятия была заранее обнародована, и те, кто не желал видеть ее номер, могли его пропустить.
Это самые крупные выпады против Ольги Бузовой. А сколько раз ее имя, ставшее практически нарицательным, упоминалось как бы между прочим – с неким пренебрежением и осуждением.
Однако Ольга по-прежнему не обращает внимания на происки недоброжелателей, ведет разные шоу о выживании на ТНТ на пару с Галустяном, снимается в кино, играет в театре, поет. В общем, живет по принципу: «Делай что должен и будь что будет».
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