Скандалы Ольги Бузовой: спектакль о Сталине, коньяк по утрам с Губерниевым и кожаное боди

Недавно Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала, в интервью YouTube-каналу «Родион Чепель» высказался об Ольге Бузовой.

Он заявил, что она не имеет отношения к пению, а ее популярность — результат грамотного позиционирования, а не таланта. Аксюта признался, что не понимает феномена Бузовой и не может сравнивать ее с мировыми звездами.

«То, что большое количество людей приходит на нее посмотреть на каком-то Дне города или в клубах, на коммерческих концертах… я не понимаю этого! Просто не понимаю! Это в каком ряду? В ряду кого? Мэрайи Кэри? Мадонны? Кто это? Откуда это? Что это?», - задался риторическими вопросами Юрий Аксюта.

Он заключил, что пока возглавляет музыкальное направление, артистка не появится в эфире Первого канала, хотя не возражает против ее творчества в целом.

Надо сказать, что Ольге уже не привыкать к подобным выпадам. Однажды кинокритик Давид Шнейдеров вообще заявил, что Станиславский и Немирович-Данченко в гробу перевернулись, потому что Бузова вышла на театральную сцену.

Давайте вспомним этот и другие скандальные эпизоды из жизни Ольги Бузовой и посмотрим, как она держала удар.

Ольга Бузова в спектакле «Молодой грузин»

6 июня 2021 года Ольга объявила о своем предстоящем выходе на сцену прославленного МХАТа имени Горького. Премьерные показы спектакля «Чудесный грузин», посвященного юности Иосифа Сталина, были намечены на 11 и 12 июня.

В этой постановке Бузова исполняла роль певицы из кабаре. А на официальном сайте театра указывалось, что «Чудесный грузин» — это постановка-провокация и одновременно исследование того, как малоизвестный Иосиф Джугашвили превратился в «отца народов».

Теледиву во МХАТ им. Горького пригласил тогдашний худрук коллектива Эдуард Бояков.

Что тут началось! Кинокритик и режиссер Давид Шнейдеров заявил, что основатели МХАТа Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, по его мнению, «перевернулись в гробах».

Режиссер даже выразил надежду, что они могли бы восстать, чтобы устроить «зомби-апокалипсис», поскольку происходящее он назвал позором для художественного театра.

Также Шнейдеров добавил, что у обычного зрителя вряд ли возникнет желание посмотреть спектакль с участием Бузовой. Он предположил, что даже любопытство не заставит их прийти на это представление. А еще Шнейдеров обратил внимание на «двойной хайп» вокруг постановки: участие Бузовой и образ молодого Сталина.

Свои пять копеек в тот период вставил и Стас Садальский.

«С ее приходом в МХАТ театральное искусство в России может закончиться. Или же, напротив, зацветет новыми красками. Возможно, Ольга сыграет лучше многих непрофессионалов и профессионалов. И нам только останется рукоплескать ей и кричать «Браво!», - сказал тогда Станислав Садальский.

На Бузову тогда напала даже ведущая Елена Летучая, заявив: «Совсем зрителя не уважает? Кто на нее пойдет?».

«Елена, а вы в каком театре служите? Где сублимируется высшее искусство? Я бы с удовольствием сходила посмотреть на вас в спектакле от гениального режиссера, на легендарной сцене - такой, как МХАТ, - ответила тогда на выпад Бузова. - Сегодня о вас напишут все. Вы добились этого с помощью именно моей фамилии».

В итоге Ольга Бузова сыграла в нескольких спектаклях «Чудесный грузин», а с приходом нового гендиректора Владимира Кехмана была изгнана из театра по его желанию.

Ну и где сейчас Кехман? Летом 2025 его обвинили в крупной растрате, а в сентябре сняли с должности.

А Ольга Бузова меж тем недавно снова вышла на театральную сцену. На этот раз она сыграла Людочку в спектакле «Покровские ворота» в театре Надежды Бабкиной.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?»

Тем же летом 2021 года публика еще не успела обсудить театральный дебют Ольги Бузовой, как она уже выступила в новом амплуа — футбольного эксперта на «Матч ТВ». Казалось, как бывшая жена футболиста, она должна быть в своей тарелке, но именно здесь и случился конфуз, усугубленный провокацией Дмитрия Губерниева.

Все начиналось в стиле Ольги: неуклюже, но самоуверенно она призывала футболистов «кайфовать на поле», назвав свое послание «мессенджером» вместо «месседжа». Однако этот ляп затмила перепалка с Губерниевым, который решил подколоть Ольгу в прямом эфире, обыграв историю с появлением на театральной сцене.

«Я как театрал особенно рад, что вы теперь звезда МХАТа, как Ольга Андровская, Алла Тарасова и Ангелина Степанова. Но вопрос вам как футбольной болельщице... Вам какая школа футбола ближе? Российская, Черчесова? Или советская, тренера Эфроса, которая выигрывала чемпионат Европы, доходила до полуфинала ЧМ? С Броневым, Волковым, Далем...».

После этого Ольга призвала Дмитрия перестать щеголять знаниями, а он же начал с иронией спрашивать ведущую, какая сборная ей ближе: Таганки, Любимова или кого-то еще.

Бузова потребовала уважения к себе, а Губерниев взял да и вошел в историю шоу-бизнеса, спросив: «Вы перестали пить коньяк по утрам? Отвечайте - да или нет?»