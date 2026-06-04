Почему Ольга Бузова не появится на Первом канале - честный ответ руководства

Он считает Бузову «социальным феноменом», но настаивает на том, что к музыке она не имеет никакого отношения.

Аксюта не скрывает своего недоумения по поводу популярности Ольги Бузовой. По его мнению, телеведущая и певица — это явление, но никак не музыкальная единица.

«Вообще скажу страшную вещь. Надеюсь, меня никто не закажет и не убьет… Я не знаю, кто такая Ольга Бузова. Это явление, но к пению, к вокалу она не имеет никакого отношения! И то, что большое количество людей собирается на нее посмотреть на каком-то там дне города, или в каких-то клубах и на коммерческих концертах, я не понимаю этого. Просто не понимаю! А это в каком ряду? В ряду кого? Мэрайи Кэри? Мадонны? Кто это? Откуда это? Что это?» — эмоционально высказался продюсер на YouTube-канале «Родион Чепель».

Продюсер признался, что всегда ценил профессионализм и музыкальное образование. Он привел в пример Диму Маликова, которого считает настоящим музыкантом.

«У Димы Маликова классическое музыкальное образование. Он знает современную музыку, классику и все остальное. Он может быть уже не популярен, но когда-то был. Человек из музыкальной семьи. Я лично за профессионализм. Всю свою жизнь я уважаю профессионализм во всем», — заявил Аксюта .

По его мнению, современные артисты зачастую просто штампуют хиты с помощью технологий, не вкладывая в них душу. Творчество без образования и культуры он называет бездушной коммерцией.

Аксюта не стал запрещать Бузовой заниматься творчеством, но четко обозначил границы. Он пояснил, что к коммерции относится спокойно, однако нужно разделять бизнес и искусство.

«Пусть Бузова поет на здоровье. Но в программах Первого канала, пока я ими занимаюсь, ее не будет», — заключил Юрий Викторович.

Интересно, что мнение Аксюты перекликается с недавним высказыванием экс-участницы группы SEREBRO Ольги Серябкиной. Она также считает, что время коллективов уходит, потому что аудитории теперь интереснее конкретная личность, а не обезличенный образ.

Сегодня успех артиста часто зависит от его медийности и личного бренда, а не только от музыкальных способностей.