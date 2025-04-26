Скандалы Асмус: психологическая травма от Райкина и сложный развод с Харламовым

Чем дальше углублялась Асмус в себя и переживала, тем чаще организм давал сбои. В 2024 году актриса в соцсетях сообщила, что повредила ногу во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» 18+. Это случилось через 15 минут после начала постановки.

«Случился ад (позже расскажу), - подписала Кристина снимок из больницы. - А дальше, что было на сцене еще два часа. Помнит только зритель».

Перелом был со смещением, так что ногу пришлось оперировать. В 2023 году с Асмус случилось примерно то же самое: артистка сломала ногу во время съемок в Ленинградской области: «Хруст был на весь Выборг - большая синяя стопа, рентген, гипс». По словам актрисы, несмотря на полученную травму, доработала смену и только после этого поехала в больницу.

В 2021 и 2022 годах Кристина повреждала связки коленного сустава и мениск. Актриса не видела в этом никакой системности. Подумаешь, просто хрупкая (хотя сама мастер спорта по спортивной гимнастике!). Кристина хорохорилась, что поклонники теперь узнают ее не по родинке, а по хромоте. А в 2025 году пошутила по поводу череды совпадений: мол, это «гусарское проклятие» (от Гарика Харламова).

Депрессия: увольнение из «Склифа»

- А я знаю про Кристиночку, - рассказывала в 2024 году Роза Сябитова, комментируя развод Асмус. - Я с ней в одном проекте участвовала. Знаешь, какой характер тяжелый? Это еще надо посмотреть, кого надо в этой ситуации жалеть: ее или Гарика. Она так нам всем там прикурить давала - начиная от гримеров и заканчивая режиссерами. А может, Харламов под раздачу попал? Что мы сразу о женщинах говорим, что женщины такие несчастные. Может, это Харламова надо пожалеть?

В том 2024 году у Кристины вышло всего два проекта, в 2023 году - тоже два. Очевидно, что проблемы на съемках были, и многие закрывали на это глаза. А некоторые перестали звать Асмус. Тем радостнее для поклонников была новость о том, что стартовали съемки медицинского сериала «Склиф» с Кристиной в главной роли - для образа травматолога Евгении Покровской блондинка коротко подстриглась, остепенилась. Заговорили про своеобразную реанимацию успеха «Интернов» и перезагрузку карьеры. Но потом грянул очередной скандал.

В СМИ просочилась информация о том, как она ведет себя на съемках: регулярно срывала график, вступала в конфликты с коллегами (в том числе с актером Матвеем Лыковым) и пыталась вмешиваться в сценарий. В итоге актрису уволили, пойдя на серьезные финансовые потери. Поначалу Кристина по привычке отпиралась и даже писала в соцсетях, что все это «клевета». Но потом к публике вышла директор ТНТ Тина Канделаки, которая объяснила, что отстранение Кристины действительно случилось и это было «непростое, но необходимое решение».

Принятие: любовь к себе

После подтверждения факта увольнения из «Склифа» поклонники завалили соцсети Асмус вопросами, и она ответила.

«Мне сегодня исполнилось 37, - написала 14 апреля Кристина. - И я собой горжусь. За этот год я встретила какое-то критическое количество непрозрачных людей, прям передознулась болью. Но я не обозлилась, не скурвилась, не спилась. Напротив, выбрала курс, что другой человек - это я в иных обстоятельствах. А еще я учусь говорить «нет», управлять ожиданиями, прислушиваться к своему самочувствию и позволять себе быть не в порядке».

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