Скандалы Асмус: психологическая травма от Райкина и сложный развод с Харламовым

Каждый проживает средний возраст по-разному. Звезда сериала «Интерны» 18+ Кристина Асмус в день рождения, 14 апреля, призналась, что выгорела. Артистку со скандалом уволили из написанного под нее медицинского сериала «Склиф» 16+, и теперь непонятно, захотят ли продюсеры вообще связываться с Кристиной. «Телепрограмма» вспоминает разные истории артистки из прошлого, где уже звучали тревожные звоночки.
Отрицание: Константин Райкин
После неудачной попытки в 2005 году закрепиться в Школе-студии МХАТ Кристина поступила в Щепкинское училище, где обучение пошло значительно успешнее. Потом была звездная роль интерна Вари Черноус в сериале «Интерны». И только после этого начали всплывать темные факты биографии Асмус. Оказывается, из Школы-студии МХАТ начинающую актрису отчислил Константин Райкин.
- Асмус - хорошая актриса, она замечательно поступала и была одной из самых лучших на конкурсе, - объяснял мастер. - Но потом плохо училась, а у меня свои принципы, требования и художественные критерии. Думаю, я ей облегчил судьбу. Не выгони я ее, может быть, со мной бы долго мучилась.
Кристина ушла на курс Бориса Клюева в Щепку, который и окончила, а потом поступила в труппу Театра Ермоловой. Однако только спустя долгое время Асмус призналась, что тогда Райкин нанес ей тяжелейшую психотравму. Пришлось даже обращаться к специалистам.
- Я не ожидала, что меня отчислят, я думала, со мной этого не случится, - говорила актриса. - У меня была истерика, я рыдала, не могла успокоиться. В меня не верили одноклассники, мама говорила: «Актриса, а-ха-ха-ха, иди в магазин работай».
Гнев: Гарик Харламов
Кристина с бывшим мужем Гариком Харламовым и дочерью Настей. Фото: личная страница Кристины Асмус в социальной сети
С работавшей в ночном клубе Юлией Лещенко один из самых востребованных и высокооплачиваемых комиков страны Гарик Харламов встречался больше пяти лет. А затем пара расписалась. Только через некоторое время жена начала подозревать неладное.
- Муж вечно на съемках, а дома как выжатый лимон, - объясняла потом причины развода Лещенко. - Жалею его, неудобно даже предложить: «Пойдем в ресторан»… Теперь я понимаю: Гарик пытался зачать со мной ребенка, а сам уже вовсю встречался с Кристиной Асмус! Однажды вечером сидим рядом, он перекачивает фотки с телефона на комп. И вдруг между его съемочными образами мелькает лицо девушки: белые волосы, улыбка… Я без грима и не узнала в ней Асмус.
В 2013 году актриса и шоумен поженились. Прожили вместе 7 лет, Кристина родила ему дочь Настю. А потом сюжет повторился. Только на месте Асмус возникла другая артистка, сильно похожая на нее, - Катерина Ковальчук. Потом уже выяснилось, что муж охладел к Кристине. Особенно после премьеры фильма «Текст» 18+, где Кристина согласилась на эротическую сцену с Иваном Янковским. Развод протекал довольно болезненно - Кристина и Гарик жили на разных этажах небольшого дворца рядом с Барвихой, по сути не являясь семьей, но воспитывая ребенка.
Торг: карусель травм
Актриса с незавидной регулярностью размещает в соцсетях фото из больницы. Фото: личная страница Кристины Асмус в социальной сети
Чем дальше углублялась Асмус в себя и переживала, тем чаще организм давал сбои. В 2024 году актриса в соцсетях сообщила, что повредила ногу во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» 18+. Это случилось через 15 минут после начала постановки.
«Случился ад (позже расскажу), - подписала Кристина снимок из больницы. - А дальше, что было на сцене еще два часа. Помнит только зритель».
Перелом был со смещением, так что ногу пришлось оперировать. В 2023 году с Асмус случилось примерно то же самое: артистка сломала ногу во время съемок в Ленинградской области: «Хруст был на весь Выборг - большая синяя стопа, рентген, гипс». По словам актрисы, несмотря на полученную травму, доработала смену и только после этого поехала в больницу.
В 2021 и 2022 годах Кристина повреждала связки коленного сустава и мениск. Актриса не видела в этом никакой системности. Подумаешь, просто хрупкая (хотя сама мастер спорта по спортивной гимнастике!). Кристина хорохорилась, что поклонники теперь узнают ее не по родинке, а по хромоте. А в 2025 году пошутила по поводу череды совпадений: мол, это «гусарское проклятие» (от Гарика Харламова).
Депрессия: увольнение из «Склифа»
- А я знаю про Кристиночку, - рассказывала в 2024 году Роза Сябитова, комментируя развод Асмус. - Я с ней в одном проекте участвовала. Знаешь, какой характер тяжелый? Это еще надо посмотреть, кого надо в этой ситуации жалеть: ее или Гарика. Она так нам всем там прикурить давала - начиная от гримеров и заканчивая режиссерами. А может, Харламов под раздачу попал? Что мы сразу о женщинах говорим, что женщины такие несчастные. Может, это Харламова надо пожалеть?
В том 2024 году у Кристины вышло всего два проекта, в 2023 году - тоже два. Очевидно, что проблемы на съемках были, и многие закрывали на это глаза. А некоторые перестали звать Асмус. Тем радостнее для поклонников была новость о том, что стартовали съемки медицинского сериала «Склиф» с Кристиной в главной роли - для образа травматолога Евгении Покровской блондинка коротко подстриглась, остепенилась. Заговорили про своеобразную реанимацию успеха «Интернов» и перезагрузку карьеры. Но потом грянул очередной скандал.
В СМИ просочилась информация о том, как она ведет себя на съемках: регулярно срывала график, вступала в конфликты с коллегами (в том числе с актером Матвеем Лыковым) и пыталась вмешиваться в сценарий. В итоге актрису уволили, пойдя на серьезные финансовые потери. Поначалу Кристина по привычке отпиралась и даже писала в соцсетях, что все это «клевета». Но потом к публике вышла директор ТНТ Тина Канделаки, которая объяснила, что отстранение Кристины действительно случилось и это было «непростое, но необходимое решение».
Принятие: любовь к себе
После подтверждения факта увольнения из «Склифа» поклонники завалили соцсети Асмус вопросами, и она ответила.
«Мне сегодня исполнилось 37, - написала 14 апреля Кристина. - И я собой горжусь. За этот год я встретила какое-то критическое количество непрозрачных людей, прям передознулась болью. Но я не обозлилась, не скурвилась, не спилась. Напротив, выбрала курс, что другой человек - это я в иных обстоятельствах. А еще я учусь говорить «нет», управлять ожиданиями, прислушиваться к своему самочувствию и позволять себе быть не в порядке».
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