Агент Асмус высказалась об ее увольнении из сериала «Склиф»
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
Агент Асмус об ее увольнении из сериала «Склиф»: «Если так выгоняют, то можно считать всех актеров беспощадно гонимыми»
Мария Нисанова, агент известной актрисы Кристины Асмус, выступила с официальным заявлением, касающимся недавнего скандала на съемочной площадке сериала «Склиф». Она категорически отрицает информацию о том, что Асмус была уволена или каким-либо образом изгнана с проекта, пишет Super. Напротив, Нисанова утверждает, что работа актрисы завершилась строго по графику, и Кристина даже получила поздравления и цветы по завершении съемочного процесса.
Кроме того, агент прокомментировала обвинения в адрес Асмус относительно изменения сцен и сценария без предварительного согласования. Нисанова подчеркнула, что подобные действия абсолютно невозможны без одобрения представителей студии, и подчеркнула, что переговоры на эту тему между студией и актрисой никогда не проводились.
«Если так выгоняют со съемочной площадки, то можно считать всех актеров беспощадно гонимыми. График актрисы — моя вотчина, я за него отвечаю, и все согласованные с кинокомпанией съемочные дни состоялись. Определение «токсичная атмосфера» (в создании которой обвиняют Кристину) мне незнакомо, никогда не встречала его в юридической терминологии», — добавила агент Кристины Асмус.
Что касается предполагаемого конфликта между Асмус и ее коллегой Матвеем Лыковым, Нисанова назвала эти утверждения ложью. Она заверила, что лично наблюдает за дружескими отношениями между актерами и опровергает любые намеки на напряженность в их рабочем взаимодействии.
Таким образом, Мария Нисанова стремилась развеять все слухи и домыслы, окружающие участие Кристины Асмус в сериале «Склиф», подчеркнув профессионализм и добросовестность актрисы.
Кристина Асмус доводила истериками всю съемочную команду сериала «Склиф». Фото: соцсети
Зато Тина Канделаки выдала иную версию случившегося. Так, глава телеканала ТНТ, прокомментировала ситуацию, подтвердив наличие проблем, связанных с участием Кристины Асмус в сериале «Склиф». Она подчеркнула, что поведение актрисы мешало работе всей команды, и решение отстранить ее от проекта было вынужденной мерой, необходимой для успешного завершения сериала.
«Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в Сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был непростой, но необходимый шаг», — прокомментировала ситуацию директор телеканала ТНТ Тина Канделаки для «СтарХит».