Агент Асмус высказалась об ее увольнении из сериала «Склиф»

Мария Нисанова, агент известной актрисы Кристины Асмус, выступила с официальным заявлением, касающимся недавнего скандала на съемочной площадке сериала «Склиф». Она категорически отрицает информацию о том, что Асмус была уволена или каким-либо образом изгнана с проекта, пишет Super. Напротив, Нисанова утверждает, что работа актрисы завершилась строго по графику, и Кристина даже получила поздравления и цветы по завершении съемочного процесса.

Кроме того, агент прокомментировала обвинения в адрес Асмус относительно изменения сцен и сценария без предварительного согласования. Нисанова подчеркнула, что подобные действия абсолютно невозможны без одобрения представителей студии, и подчеркнула, что переговоры на эту тему между студией и актрисой никогда не проводились.

«Если так выгоняют со съемочной площадки, то можно считать всех актеров беспощадно гонимыми. График актрисы — моя вотчина, я за него отвечаю, и все согласованные с кинокомпанией съемочные дни состоялись. Определение «токсичная атмосфера» (в создании которой обвиняют Кристину) мне незнакомо, никогда не встречала его в юридической терминологии», — добавила агент Кристины Асмус.

Что касается предполагаемого конфликта между Асмус и ее коллегой Матвеем Лыковым, Нисанова назвала эти утверждения ложью. Она заверила, что лично наблюдает за дружескими отношениями между актерами и опровергает любые намеки на напряженность в их рабочем взаимодействии.

Таким образом, Мария Нисанова стремилась развеять все слухи и домыслы, окружающие участие Кристины Асмус в сериале «Склиф», подчеркнув профессионализм и добросовестность актрисы.