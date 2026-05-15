Скандальные уходы звезд от продюсеров: у Тимати отняли имя, а Катя Лель судилась с любовником

Певица Линда стала фигуранткой дела о крупном мошенничестве из-за спора о правах на песни, которые, как считает следствие, принадлежали ее экс-продюсеру Максиму Фадееву. После допроса в МВД она получила статус подозреваемой. Артистке грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным Ксении Собчак, певицу подозревают в подделке документов и переоформлении на себя прав на треки продюсера. Также в этом деле фигурирует директор компании «Профит» Дарья Шамова и саунд-продюсер Линды Михаил Кувшинов, которых также доставили к следователю.
А чуть позже стало известно, что Михаила отправили под домашний арест до 20 июня. Ему запрещено пользоваться телефоном и Интернетом.
«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало», — написал сам Максим Фадеев в своем Telegram-канале.
Кроме того, Фадеев подчеркнул, что такие вопросы стоит решать в правовом поле, но никак не в интервью блогерам.
Конечно, случай Максима Фадеева и Линды не единственный пример, когда отношения продюсера и его подопечного кончались драматически.
Например, сотрудничество Кати Лель и Александра Волкова вообще завершилось фатально. В буквальном смысле.
Давайте вспомним историю Кати и других звезд, которые стали антипримером для других коллег по цеху.
Катя Лель
В начале 2000-х годов между певицей Катей Лель и ее продюсером и возлюбленным Александром Волковым разразился громкий конфликт. На протяжении четырех лет артистка и ее продюсер фактически находились в состоянии вражды. Александр, с которым Лель прошла путь к успеху, начал сильно ревновать избранницу к ее новому звездному статусу.
Как рассказывала сама певица, Волков ревновал ее буквально ко всем: даже к собственным друзьям, прослушивал телефонные разговоры, допрашивал охрану о ее передвижениях и встречах. Жизнь артистки превратилась в настоящий кошмар.
В какой-то момент она решила поставить точку. Кате Лель было почти тридцать, и она заявила, что ей нужно рожать, поэтому продюсеру пора определяться с их отношениями. У Волкова, по словам Лель, была прекрасная семья, дети и внуки, но и отпускать ее он не хотел.
Судебное разбирательство между певицей и продюсером завершилось победой Кати Лель. Однако вскоре с Волковым случилась трагедия: врачи диагностировали у него онкологическое заболевание на неизлечимой стадии. Вскоре Александр ушел из жизни.
«Эта война не прошла даром, она вытянула соки из нас обоих. Очень жаль, что все так сложилось, - вспоминала в тот период артистка. – Нельзя никого уничтожать, нельзя позволять своему гневу управлять собой настолько, чтобы из достойного, порядочного превратиться в совершенно другого человека».
Маргарита Суханкина
В 2016 году юбилей группы «Мираж» был омрачен для ее солистки Маргариты Суханкиной судебным иском. Композитор и продюсер Андрей Литягин, ее бывший гражданский муж, запретил певице исполнять песни «Миража».
Оказалось, что между ними не было письменных договоров — только устные договоренности, по которым Суханкина могла использовать репертуар группы.
Как пояснял тогда адвокат Литягина, продюсер хотел узаконить отношения, получая авторские отчисления, а не запретить певице выступать. Он предложил переговоры, но концертные директора Суханкиной отказались от них.
Конфликт вспыхнул с новой силой и в 2024 году. Литягин возмутился,что Суханкина, по его словам, незаконно исполняла его произведения на концерте в Волгограде.
В апреле 2025 года Маргарита подала иск в Замоскворецкий суд Москвы, обвиняя бывшего возлюбленного в систематической неуплате вознаграждения за использование ее голоса, звучащего на всех записях коллектива. Также она указала на то, что Литягин обманул создателей фильма «Слово пацана», которые использовали в сериале фонограмму группы.
Однако в июне 2025 года Литягин выиграл суд, и ему присудили выплатить компенсацию в размере 1 300 000 рублей.
Тимати
В 2020 году Тимати (Тимур Юнусов) покинул основанный им лейбл Black Star из-за разногласий с партнерами по стратегии развития. Музыкант объяснил, что его видение ближе к подходу Илона Маска, тогда как коллеги стремятся к масштабированию по образцу крупных корпораций.
После ухода он открыл ООО «Ракета», оставив за собой доли в ряде активов Black Star и полный контроль над салонами красоты, парикмахерскими и фитнес-центрами, находящимися под крылом бренда.
Тем не менее, забрать все права певцу пока не удалось. Псевдоним «Тимати» остается собственностью лейбла до 2028 года, и артист платит за его использование деньги.
Чтобы не делиться доходами с экс-партнерами, он планировал зарегистрировать новый товарный знак «Тимати Timati».Но пока о таком псевдониме ничего не сообщалось. Видимо, рэпер все же продолжает платить за право быть Тимати.
Джиган
В 2008 году рэпер Джиган стал участником Black Star и провел в лейбле шесть лет, успев выпустить два альбома и ряд хитов в тандеме с топ-артистами. Сначала артист тактично промолчал о причине своего ухода, но потом все же признался, что якобы Тимати, который в то же время входил в руководство лейбла, завидовал своим подопечным и мешал им развиваться.
Кстати, после ухода Джигана Тимур Юнусов однажды даже публично высмеял его, назвав «среднестатистическим лохом».
Но позже артисты все-таки помирились. Когда у Джигана начались проблемы с запрещенными веществами, именно Тимати предложил ему помощь. Затем музыканты записали два трека: «Хавчик» и Rolls-Royce (совместно с Егором Кридом).
Kristina Si
Black Star резко и жестко расторг контракт еще с одной экс-подопечной — Кристиной Си (Кристина Саркисян), первой девушкой в лейбле, подписавшей соглашение в 2013 году. Уже через год ее раскрутка остановилась — якобы из-за «звездной болезни» и трудного характера.
Сама певица связывала ухудшение отношений с руководством с тем, что публично похвалила объединение Gazgolder и Басту, а также выражала недовольство предлагаемыми треками.
В результате лейбл забрал у нее права на псевдоним и песни, но через полтора года все же вернул и имя, и авторские права. В любом случае сейчас о Кристине мало что слышно.
