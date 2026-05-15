Скандальные уходы звезд от продюсеров: у Тимати отняли имя, а Катя Лель судилась с любовником

Певица Линда стала фигуранткой дела о крупном мошенничестве из-за спора о правах на песни, которые, как считает следствие, принадлежали ее экс-продюсеру Максиму Фадееву. После допроса в МВД она получила статус подозреваемой. Артистке грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным Ксении Собчак, певицу подозревают в подделке документов и переоформлении на себя прав на треки продюсера. Также в этом деле фигурирует директор компании «Профит» Дарья Шамова и саунд-продюсер Линды Михаил Кувшинов, которых также доставили к следователю.

А чуть позже стало известно, что Михаила отправили под домашний арест до 20 июня. Ему запрещено пользоваться телефоном и Интернетом.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало», — написал сам Максим Фадеев в своем Telegram-канале.

Кроме того, Фадеев подчеркнул, что такие вопросы стоит решать в правовом поле, но никак не в интервью блогерам.

Конечно, случай Максима Фадеева и Линды не единственный пример, когда отношения продюсера и его подопечного кончались драматически.

Например, сотрудничество Кати Лель и Александра Волкова вообще завершилось фатально. В буквальном смысле.

Давайте вспомним историю Кати и других звезд, которые стали антипримером для других коллег по цеху.

Катя Лель

В начале 2000-х годов между певицей Катей Лель и ее продюсером и возлюбленным Александром Волковым разразился громкий конфликт. На протяжении четырех лет артистка и ее продюсер фактически находились в состоянии вражды. Александр, с которым Лель прошла путь к успеху, начал сильно ревновать избранницу к ее новому звездному статусу.

Как рассказывала сама певица, Волков ревновал ее буквально ко всем: даже к собственным друзьям, прослушивал телефонные разговоры, допрашивал охрану о ее передвижениях и встречах. Жизнь артистки превратилась в настоящий кошмар.

В какой-то момент она решила поставить точку. Кате Лель было почти тридцать, и она заявила, что ей нужно рожать, поэтому продюсеру пора определяться с их отношениями. У Волкова, по словам Лель, была прекрасная семья, дети и внуки, но и отпускать ее он не хотел.

Судебное разбирательство между певицей и продюсером завершилось победой Кати Лель. Однако вскоре с Волковым случилась трагедия: врачи диагностировали у него онкологическое заболевание на неизлечимой стадии. Вскоре Александр ушел из жизни.

«Эта война не прошла даром, она вытянула соки из нас обоих. Очень жаль, что все так сложилось, - вспоминала в тот период артистка. – Нельзя никого уничтожать, нельзя позволять своему гневу управлять собой настолько, чтобы из достойного, порядочного превратиться в совершенно другого человека».

Маргарита Суханкина

В 2016 году юбилей группы «Мираж» был омрачен для ее солистки Маргариты Суханкиной судебным иском. Композитор и продюсер Андрей Литягин, ее бывший гражданский муж, запретил певице исполнять песни «Миража».