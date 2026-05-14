Прохор Шаляпин – Максиму Фадееву: «Не все решают деньги в этом мире»

Шаляпин попросил коллег не ссориться и не портить свою репутацию взаимными обвинениями. При этом он адресовал часть своих слов именно продюсеру.

«Хочу призвать коллег не ругаться. Максим, Линда, вы очень дороги нам. Пожалуйста, не портите о себе мнение — это вот Максиму я говорю, не все решают деньги в этом мире, тем более вы один из самых богатых и успешных продюсеров в стране. Помиритесь, не ругайтесь, не давайте эту потеху СМИ!», — заявил Шаляпин.

Певец подчеркнул, что продолжение скандала выгодно только журналистам и не приносит пользы самим артистам.

Напомним, противостояние между Линдой и Фадеевым длится уже много лет. Спор касается прав на песни, написанные в период их сотрудничества в 1990-х годах. Речь идет о таких хитах, как «Ворона», «Песни тибетских лам», «Мало огня» и других.

Фадеев утверждает, что является автором музыки и именно его творчество принесло певице известность. По его словам, после его ухода из проекта в 1998 году права на композиции были переоформлены на Линду без его согласия. Продюсер заявляет, что почти 30 лет не получал отчислений за свои песни.

Сама Линда придерживается иной позиции. Она настаивает, что проектом изначально занимался ее отец, а Фадеев был наемным музыкантом. В апреле 2026 года певицу вызывали на допрос в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, инициированного по заявлению продюсера.