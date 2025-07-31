Семейная жизнь Вики Цыгановой: муж-продюсер, бездетный брак и своя бригантина
Виктория и Вадим Цыгановы. Фото: Global Look Press
Как познакомилась звездная пара? Почему у них нет детей? Вика Цыганова хотела взять ребенка из детского дома, но у судьбы были свои планы. Вот что случилось!
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Певица Вика Цыганова собралась в монастырь. Но не одна, а со своим мужем Вадимом. И, похоже, он поддерживает эту идею.
Артистка выразила желание провести свои последние дни вблизи Бога. Правда, Виктория считает, что сейчас ее не примут туда из-за финансового положения.
Исполнительница отметила, что на протяжении своей карьеры она обеспечила себе комфортную старость и у нее достаточно средств.
"Я думаю, что с моими деньгами меня монастырь не примет. Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придет срок по возрасту. Я еще собираюсь работать в миру — это тоже благое дело", — цитирует слова певицы 'Абзац'.
Чуть позже в комментариях нашему изданию Виктория еще раз подчеркнула, что в монастырь пока не собирается. Она готовится к юбилейному показу на Неделе моды.
И очевидно, что и в этом проекте ее поддерживает муж Вадим. Они вместе уже около сорока лет.
Как познакомились Виктория и Вадим Цыгановы
Вика Цыганова (в девичестве - Жукова) и ее будущий супруг познакомились в конце 1980-х годов. Их первая встреча произошла, когда Виктория работала в Еврейском камерном музыкальном театре, а Вадим был продюсером группы "Ласковый май". Но тогда никакой "химии" не случилось…
Второй раз они встретились после того, как Вика несколько лет проработала в Ивановском областном театре драмы, куда ушла из Еврейского театра. Тогда Вадим Цыганов искал новых артистов для своих проектов.
Их роман развивался одновременно с профессиональным сотрудничеством. Первая песня Виктории — "Каравелла любви" — заняла высокие позиции в хит-параде на радио "Маяк". Позже Вадим написал для нее текст песни "Александровский флаг", которая стала ее долгожданным хитом. Вообще, Вадим Цыганов — автор практически всех шлягеров, которые исполняет его супруга.
"Я сразу понял, что она очень талантлива. Мы ведь сначала просто вместе работали, без всякого "постельного режима". А после я уже не задумывался, судьба — не судьба, настолько хорошо было! — вспоминал Вадим в интервью порталу Vokrug.TV.
Все мне в ней нравилось. Я даже не надеялся когда-нибудь встретить женщину, с которой у меня будет такое совпадение. Ведь все сошлось — и чувства, и музыка, и творчество…"
Цыгановы поженились в 1988 году, а повенчались только через шесть лет, 2 октября 1994 года.
Виктория и Вадим Цыгановы в 2017 году. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Где живут Цыгановы
Сейчас Вадим и Вика Цыгановы живут за городом. В доме, который построил сам Вадим. На участке площадью 1,5 гектара расположены мастерская, цех для литья, кузница, столярная мастерская и банно-оздоровительный комплекс с бассейном.
У Цыгановых даже есть своя бригантина, на которой они часто отправляются в путешествия. В одной из поездок вместе со своим другом Федором Конюховым они попали в сильный шторм. Супругов и их товарища-путешественника спасла только молитва…
Почему у звездной семьи нет детей
У пары нет детей, потому что в свое время Виктория пережила автомобильную аварию. Прогнозы врачей были неутешительны.
Однако у семьи Цыгановых много крестников. В одном из своих интервью Виктория рассказывала, что однажды хотела взять ребенка из детского дома. Она даже приглядела одного мальчика, внешне напоминающего ей супруга в детстве.
Но Вика сразу же задумалась, а есть ли у этого мальчугана братья и сестры. Тогда придется брать и их, ведь нельзя разлучать родных людей…
Виктория и Вадим Цыгановы. Фото: Global Look Press
"И тут я приезжаю домой через пару дней, звоню в этот самый детский дом и узнаю, что его усыновили буквально день назад. Я рыдаю, меня трясет. И тут мне говорят: "Вы знаете, у этого мальчика есть брат. И он больной ДЦП".
А у самого мальчика еще и астма. И я понимаю, что все, что я интуитивно прочувствовала, это все так и было", — отметила Виктория.
Однако Вика занимается благотворительностью, помогает нескольким детским домам, у нее есть три крестника, в том числе и сын Михаила Круга — Александр. В доме Цыгановых живет пес Марс, которого считают полноправным членом семьи. Свободное время Виктория проводит в храме, а ее муж — тоже очень набожный человек — когда-то был старостой прихода.
Так что слухи об уходе в монастырь возникли не на пустом месте...