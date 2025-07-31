Семейная жизнь Вики Цыгановой: муж-продюсер, бездетный брак и своя бригантина

Певица Вика Цыганова собралась в монастырь. Но не одна, а со своим мужем Вадимом. И, похоже, он поддерживает эту идею.

Артистка выразила желание провести свои последние дни вблизи Бога. Правда, Виктория считает, что сейчас ее не примут туда из-за финансового положения.

Исполнительница отметила, что на протяжении своей карьеры она обеспечила себе комфортную старость и у нее достаточно средств.

"Я думаю, что с моими деньгами меня монастырь не примет. Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придет срок по возрасту. Я еще собираюсь работать в миру — это тоже благое дело", — цитирует слова певицы 'Абзац'.

Чуть позже в комментариях нашему изданию Виктория еще раз подчеркнула, что в монастырь пока не собирается. Она готовится к юбилейному показу на Неделе моды.

И очевидно, что и в этом проекте ее поддерживает муж Вадим. Они вместе уже около сорока лет.

Как познакомились Виктория и Вадим Цыгановы

Вика Цыганова (в девичестве - Жукова) и ее будущий супруг познакомились в конце 1980-х годов. Их первая встреча произошла, когда Виктория работала в Еврейском камерном музыкальном театре, а Вадим был продюсером группы "Ласковый май". Но тогда никакой "химии" не случилось…

Второй раз они встретились после того, как Вика несколько лет проработала в Ивановском областном театре драмы, куда ушла из Еврейского театра. Тогда Вадим Цыганов искал новых артистов для своих проектов.

Их роман развивался одновременно с профессиональным сотрудничеством. Первая песня Виктории — "Каравелла любви" — заняла высокие позиции в хит-параде на радио "Маяк". Позже Вадим написал для нее текст песни "Александровский флаг", которая стала ее долгожданным хитом. Вообще, Вадим Цыганов — автор практически всех шлягеров, которые исполняет его супруга.

"Я сразу понял, что она очень талантлива. Мы ведь сначала просто вместе работали, без всякого "постельного режима". А после я уже не задумывался, судьба — не судьба, настолько хорошо было! — вспоминал Вадим в интервью порталу Vokrug.TV. Все мне в ней нравилось. Я даже не надеялся когда-нибудь встретить женщину, с которой у меня будет такое совпадение. Ведь все сошлось — и чувства, и музыка, и творчество…"

Цыгановы поженились в 1988 году, а повенчались только через шесть лет, 2 октября 1994 года.