Вика Цыганова хочет уйти в монастырь с мужем: "С моими деньгами не примут"

Вика Цыганова консультировалась со священнослужителями о жизни в монастыре. Так, певица выразила желание провести свои последние дни рядом с Богом. При этом знаменитость уверена, что сейчас в монастырь ее не примут из-за высокого финансового статуса.

Артистка дала понять, что за годы певческой карьеры обеспечила себе безбедную старость. Денег у нее достаточно. В монастырь певица готова уйти вместе с мужем. Похоже, тот поддерживает стремления Виктории.

"Я думаю, что с моими деньгами меня монастырь не примет. Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придет срок по возрасту. Я еще собираюсь работать в миру — это тоже благое дело", — приводит "Абзац" слова Цыгановой.

Ранее мы писали, что артистка нелицеприятно высказалась о концертах Валерия Леонтьева. Она раскритиковала манеру выступления певца, дав понять, что не понимает его нынешнего творчества. Цыганова считает, что Валерий демонстрирует излишнюю экстравагантность на сцене. И, учитывая его возраст, подобные выходки на публике едва ли уместны. Также Виктория заявила, что ее полдня тошнило после концерта Леонтьева. Подробности тут.