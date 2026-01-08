Самые громкие российские сериалы 2025 года: от "Аутсорса" до "Москва слезам не верит. Все только начинается"

Работа над проектом стартовала осенью 2023 года и заняла целый год, хотя премьерный показ состоялся только в октябре 2025 года. Интерьер бара создавался особенно тщательно, поскольку пространство должно было совмещать реальность и мистицизм, подчеркивая возможное существование подобного места.

Многие сцены снимались непосредственно в столице, среди старинных районов и характерных московских улиц, помогавших создавать уникальную атмосферу. Большая часть эпизодов реализовывалась в студийных условиях, что позволило команде контролировать освещение, звуковое оформление и декорации.

Почти весь материал, связанный с действиями внутри бара, снят в студии. Это позволило детально проработать обстановку заведения и придать мистическому месту ощущение подлинности, необходимого для общего антуража сериала.

"Москва слезам не верит. Все только начинается"(платформа Wink, Первый канал)

Наверное, самый обсуждаемый сериал 2025 года. Он позиционируется как ремейк одноименного фильма Владимира Меньшова. Однако действие в новом сериале происходит в начале 2000-х и растягивается на 20 лет.

Режиссеров картины Жору Крыжовникова и Ольгу Долматовскую обвиняли в том, что они паразитируют на классике. Однако у Крыжовника получилась другая история, скорее, это оммаж картине Меньшова. Ведь там сохраняются лишь некоторые сюжетные линии оригинального сериала.

По сюжету Ксения, за плечами которой уже есть муж и пятилетний ребенок, приезжает поступать в московский университет, но эта попытка оказывается провальной. Но зато она обретает новых подруг – наивную и добрую студентку медвуза Олю, влюбленную в своего преподавателя, и хулиганку Машу, которая грезит о заграничной жизни с иностранцем.

Влюбившись в героя Филиппа Янковского, Ксения из Самары выдает себя за дочку министра. Тем более и фамилия у нее подходящая – Лаврова. Ну а дальше как по классике – Ксения теперь сама должна поднять теперь уже двух детей, а потом встретить своего Гошу. Он же Гога, Жора и Георгий Иванович…

Ну а судьбы других героинь сложатся совсем не так, как в фильме Владимира Меньшова. Зрителям было о чем задуматься и поплакать.

Героинь 20 и 40 лет сыграли разные актрисы. Роль Ксении исполнили Тина Стойилкович и Марина Александрова, Оли – Анастасия Талызина и Юлия Топольницкая, Маши – Мария Камова и Валерия Астапова. А вот мужчин – Филиппа Янковского и Андрея Бурковского – состарили с помощью грима. Роль Гоши сыграл актер Антон Васильев.