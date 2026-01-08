Самые громкие российские сериалы 2025 года: от "Аутсорса" до "Москва слезам не верит. Все только начинается"

В 2025 году на федеральных каналах и в онлайн-кинотеатрах выходили сериалы, которые вызывали восхищение, споры, непонимание, но не оставляли никого равнодушными. Оглашаем для вас список сериалов, о которых зрители и критики говорили чаще всего.
"Аутсорс" (онлайн-кинотеатр Okko)
Психологическая драма режиссера Душана Глигорова с мрачной атмосферой и непредсказуемым сюжетом.
Действие сериала "Аутсорс" разворачивается на Камчатке в 1996 году, когда в России еще применялась смертная казнь. Все осужденные на высшую меру наказания содержались в специализированных учреждениях.
Один из сотрудников Министерства внутренних дел Константин Волков (в исполнении Ивана Янковского) попадает в подобную тюрьму, руководствующуюся собственными моральными нормами.
Вскоре Волков предлагает коллегам оригинальную идею бизнеса: вместо самостоятельного исполнения смертных приговоров привлечь желающих стать палачами за вознаграждение. Работники тюрьмы решают воспользоваться предложением, однако договоренность приводит к катастрофическим последствиям.
Фото: кадр из сериала "Аутсорс"
На создателей сериала оказали значительное влияние фильмы известных режиссеров. Алексей Балабанов известен реалистичностью отображения русской реальности.
Польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский знаменит своими глубокими нравственными коллизиями, а шведский мастер Рой Андерссон получил признание за неспешное, насыщенное настроение фильмов.
Эти влияния объединились в своеобразный коктейль, придающий сериалу особую эстетику мрачного и непредсказуемого сюжета.
Для достижения полной правдивости героев актеры согласились подвергнуть серьезным изменениям свою внешность. Так, исполнительница главной женской роли Даша Котрелева подстригла волосы почти наголо, а Эльдар Калимулин, играющий персонажа Сашу, сделал обычную дворовую стрижку "бокс".
Съемочный процесс проходил в различных регионах России: Москва, Кавказские Минеральные воды, Приэльбрусье и Камчатка. Однако далеко не везде удалось воссоздать нужную снежную картину зимы. Например, в февральском Тырныаузе неожиданно установилась теплая погода, вынуждая киношников привозить снег специально с Эльбруса.
"Фишер-2" (платформа Wink)
Сюжет первого сезона рассказывает о серийном убийце Сергей Головкине, промышлявшем в Одинцовском районе Московской области с 1986 по 1992 годы. Его прозвище – Фишер – и дало название сериалу. За дело берутся следователи Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырев (Александр Яценко).
В новом сезоне, который снял Александр Цой, Евгений и Валерий вновь противостоят опасному злодею. Однако зрителей ждет сюрприз: Боков постепенно откажется от своего характерного ростовского произношения. А слово "Шо" в его исполнении будет звучать лишь, когда персонаж Ивана Янковского позовет собаку.
По словам создателей фильма, решив интегрироваться в московскую жизнь, герой стремится оставить диалект позади себя. Теперь он осваивает французский язык, вводя отдельные слова взамен прежнего знаменитого выражения.
Иван Янковский. Фото: кадр из сериала "Фишер-2"
Съемки продолжения проходили преимущественно в столичном регионе и в живописной Абхазии, где команда находилась весь прошлый декабрь. Выбор места был далеко не случайным: заброшенный курорт идеально подошел для передачи мрачной атмосферы, необходимой сюжету.
"Курортный сезон закончился, все закрыто, погода плохая, отдыхающих нет, да и вообще людей на улицах очень мало. Довольно мрачная атмосфера — именно такая нам и была нужна", — отметил генеральный продюсер "Студии 812", продюсер сериала Сергей Кальварский.
Во время съемок в городе случился энергетический кризис, возникли проблемы с освещением и отоплением. Однако эти трудности не смогли помешать съемочному процессу, а непогода даже сыграла ему на руку.
"Мы очень хотели, чтобы в кадре все время была непогода. И была ровно такая непогода, которую создать просто невозможно, — в итоге получилось то настроение кадра, которое нам было нужно", — поделился Сергей Кальварский.
"Олдскул" (онлайн-кинотеатр START и Premier, канал ТНТ)
Исполнительница главной роли в этом сериале Александра Жигалкина и Евгения Шелякина Мария Аронова играет роль строгого советского преподавателя математики Марии Павловны, попавшей в современную престижную школу, где делается ставка на новые технологии.
Новые порядки, электронные дневники и проделки современных школьников становятся причиной множества комичных моментов.
Формат сериала напоминает документальное кино. В нем герои часто обращаются напрямую к зрителям, разрушая четвертую стену, подобно американским шоу "Офис" или "Настоящие упыри". Этот прием оживляет картину: быстрая смена кадров создает впечатление настоящей школьной круговерти.
Мария Аронова и Игорь Хрипунов. Фото: кадр из сериала "Олдскул"
Юмор строится вокруг знакомых каждому школьных проблем: нелегкие взаимоотношения с одноклассниками, чрезмерная активность родителей, разные взгляды учителей на методы воспитания.
Помимо Марии Ароновой, в сериале также снялись Ефим Шифрин, Дэниэл Барнс, Надежда Жарычева, Игорь Хрипунов и другие актеры.
"Бар 'Один звонок" (онлайн-кинотеатр KION)
Детективно-приключенческий сериал "Бар 'Один звонок" режиссера Сергея Филатова, где играют Данила Козловский, Оксана Акиньшина и Александр Ильин-младший, рассказывает историю таинственного бара, где посетители могут совершить единственный телефонный звонок усопшим близким людям.
Такой звонок стоит дорого — клиенту предстоит сыграть партию в русскую рулетку. Если человек ошибется, то отправится вслед за тем, кому звонил.
Полицейского Андрея Морозова, разыскивающего исчезнувшего сына супруги, расследование выводит на след странного заведения. А в нем бармен появляется в разных городах и столь же внезапно исчезает, оставляя после себя трупы неудачливых гостей.
Фото: кадр из сериала "Бар "Один звонок"
Работа над проектом стартовала осенью 2023 года и заняла целый год, хотя премьерный показ состоялся только в октябре 2025 года. Интерьер бара создавался особенно тщательно, поскольку пространство должно было совмещать реальность и мистицизм, подчеркивая возможное существование подобного места.
Многие сцены снимались непосредственно в столице, среди старинных районов и характерных московских улиц, помогавших создавать уникальную атмосферу. Большая часть эпизодов реализовывалась в студийных условиях, что позволило команде контролировать освещение, звуковое оформление и декорации.
Почти весь материал, связанный с действиями внутри бара, снят в студии. Это позволило детально проработать обстановку заведения и придать мистическому месту ощущение подлинности, необходимого для общего антуража сериала.
"Москва слезам не верит. Все только начинается"(платформа Wink, Первый канал)
Наверное, самый обсуждаемый сериал 2025 года. Он позиционируется как ремейк одноименного фильма Владимира Меньшова. Однако действие в новом сериале происходит в начале 2000-х и растягивается на 20 лет.
Режиссеров картины Жору Крыжовникова и Ольгу Долматовскую обвиняли в том, что они паразитируют на классике. Однако у Крыжовника получилась другая история, скорее, это оммаж картине Меньшова. Ведь там сохраняются лишь некоторые сюжетные линии оригинального сериала.
По сюжету Ксения, за плечами которой уже есть муж и пятилетний ребенок, приезжает поступать в московский университет, но эта попытка оказывается провальной. Но зато она обретает новых подруг – наивную и добрую студентку медвуза Олю, влюбленную в своего преподавателя, и хулиганку Машу, которая грезит о заграничной жизни с иностранцем.
Влюбившись в героя Филиппа Янковского, Ксения из Самары выдает себя за дочку министра. Тем более и фамилия у нее подходящая – Лаврова. Ну а дальше как по классике – Ксения теперь сама должна поднять теперь уже двух детей, а потом встретить своего Гошу. Он же Гога, Жора и Георгий Иванович…
Ну а судьбы других героинь сложатся совсем не так, как в фильме Владимира Меньшова. Зрителям было о чем задуматься и поплакать.
Героинь 20 и 40 лет сыграли разные актрисы. Роль Ксении исполнили Тина Стойилкович и Марина Александрова, Оли – Анастасия Талызина и Юлия Топольницкая, Маши – Мария Камова и Валерия Астапова. А вот мужчин – Филиппа Янковского и Андрея Бурковского – состарили с помощью грима. Роль Гоши сыграл актер Антон Васильев.
Фото: кадр из сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается"
А еще в сериале много музыки. По словам Жоры Крыжовникова, создатели картины подбирали песни, которые либо говорят о городе, либо становятся звуковыми маркерами времени – 2003 года и современности.
"Алла Борисовна Пугачева – отдельная история. Никто, кроме нее, не исполнял столько пронзительных баллад о женской судьбе. Поэтому без ее песен в нашем сериале было просто невозможно, они звучат и добавляют самое верное настроение", - сказал Жора Крыжовников в одном из своих интервью.
По мистическому совпадению в день показа последней серии проекта Жоры Крыжовникова на Первом канале ушла из жизни Вера Алентова, сыгравшая Катю Тихомирову в картине Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". В тот день они пришла попрощаться со своим партнером по фильму "Зависть богов" Анатолием Лобоцким. На прощании артистке стало плохо. Она умерла в карете скорой помощи от острой сердечной недостаточности.
По словам Жоры Крыжовникова, он ни в коем случае не хотел навредить оригиналу и на фильме Владимира Меньшова не останется и царапины.
"Мне захотелось рассказать эту историю в сегодняшних реалиях – о женщинах, которые живут в Москве здесь и сейчас, - сказал режиссер. - И свою версию мы делали с огромной любовью и преклонением перед непревзойденным оригиналом".
