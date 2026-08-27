Рукопашная за кадром: как журналисты тычут звездам в лицо микрофоном, толкаются и не видят границ

В кулуарах фестиваля «Новая волна» разгорается большой скандал, связанный с директором Валерия Леонтьева.

Инцидент на фестивале «Новая волна»

После эффектного номера на концерте музыкант пообщался с собравшимися журналистами, окружившими его. Поначалу артист дружелюбно отвечал на вопросы и улыбался, но не обошлось без инцидента.

Неожиданно директор певца Борис Чигирев резко отреагировал на то, как репортеры протянули к Леонтьеву микрофон. Он схватил устройство и выругался в адрес представителей СМИ.

«Вы сейчас в зубы попадете!» — заявил Борис Чигирев. — Я буду переживать! Мне за это деньги, девочка, платят! Я тебе сейчас так дам, улетишь отсюда! Ведите себя прилично, а не в рот тычьте. Нет здесь журналистов!»

Со стороны все выглядит так, как будто Чигирев повел себя не по-джентльменски. Не берусь судить конкретную ситуацию, поскольку не являлась ее свидетелем.

Как ведут себя журналисты на красных дорожках

Но иногда на красных дорожках наши журналисты действительно ведут себя так, что могут рассердить даже самого монаха. Я пишу об этом как человек, неоднократно бывавший на подобных мероприятиях.

Чаще всего это касается работников телевидения. Они могут настолько близко подходить к спикеру, что микрофон оказывается чуть ли не у его рта. Ну такую ситуацию всегда может пресечь сам артист или его окружение.

Другая ситуация – когда одно и то же телеСМИ, заняв центральное место на первом ряду красной дорожки, и тыкая микрофоном в недоумевающее лицо героя, начинает разом задавать по 10-15 вопросов. Причем перебить их в этот момент становится так же сложно, как запретить Анастасии Волочковой делать шпагат на Мальдивах. Проще говоря – невозможно.

В общем, чаще всего практически все вопросы задают пару-тройку СМИ. Остальным же остается только подставить диктофоны для записи разговора. Ну а потом тебе выдвигают претензии. Мол, украли у нас эксклюзив, а сами не задавали никаких вопросов.

Ну, извините, господа хорошие, каждый на поле медиабитвы выживает как может. И если вы не даете «молчаливым» СМИ раскрыть рта, то у нас тоже есть в рукаве свои козыри.

Отдельного разговора заслуживают операторы некоторых СМИ. Если не дай Бог нечаянно помешаешь им что-то снять или займешь их место на красной дорожке, тебе могут не только сказать грубость, но и резко оттолкнуть. Мол, не путайся под ногами и не мешай работать. А ругаться с крепкими мужиками – себе дороже.

Так что в ситуации противостояния директора Валерия Леонтьева и журналистов я бы не стала занимать чью-то сторону.

А на чьей стороне вы? Делитесь в комментариях!