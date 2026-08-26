«Мне за это деньги, девочка, платят»: директор Леонтьева набросился на журналистов на «Новой волне»

После выступления Валерия Леонтьева на фестивале «Новая волна» в Казани его директор Борис Чигирев набросился на репортеров с угрозами и нецензурной бранью.

Валерий Леонтьев стал одним из самых ожидаемых гостей фестиваля — 77-летний певец прилетел из Майами специально ради выступления на юбилейном вечере Раймонда Паулса. После яркого номера, где он исполнил хиты и спел дуэт с Севиль, артист вышел пообщаться с прессой. Журналисты окружили его, чтобы задать вопросы о выступлении, встречах с коллегами и песнях Паулса.

Сам Леонтьев тепло отвечал и улыбался — но его директору не понравилось, как репортеры держали микрофоны. Борис Чигирев резко выхватил микрофон у одной из корреспонденток и перешел на крик.

«Вы сейчас в зубы попадете! Аккуратно!» — заявил директор Леонтьева. «Не попаду, не переживайте», — вежливо ответила журналистка. «Я буду переживать! Мне за это деньги, девочка, платят», — ответил Чигирев. Далее директор выругался матом и грубо оттолкнул девушку. «Вы что не надо, пожалуйста. Мы аккуратно. Зачем вы так? Все пишут», — попробовали успокоить директора Леонтьева журналистки.

Но тот не унимался. И продолжал грубить.

Журналисты, оказавшиеся в эпицентре, подчеркнули: все они — опытные профессионалы, много лет в деле, микрофоны держали на расстоянии и никакой опасности для артиста не представляли. Никто не лез в лицо, никто не нарушал границ — обычная пресс-зона после выступления.

В сети мнения разделились. Одни встали на сторону директора: мол, защищает покой легенды, отвечает за его безопасность. Другие возмутились — мат и угрозы в публичном пространстве это перебор при любых обстоятельствах.

Сам Валерий Яковлевич в конфликт не вмешивался и сохранял полное спокойствие. Казалось, инцидент его вообще не касается.

Леонтьев, который в последние годы живет в США и практически не дает концертов (с 2019 года прекратил концертную деятельность), сделал исключение ради «Новой волны». Фестиваль, организованный Игорем Крутым, прошел в Казани и был полностью распродан — во многом благодаря анонсу участия Леонтьева. Певец признается, что держит форму благодаря регулярным тренировкам и отказу от алкоголя.

Осадок, впрочем, остался. Редкий выход легенды, которого так ждали, теперь обсуждают не столько из-за хитов Паулса и дуэта с Севиль, сколько из-за выкриков его директора в адрес прессы.

А вы как думаете, директор Леонтьева повел себя правильно? Поделитесь в комментариях.