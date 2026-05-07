Разные судьбы актеров-мигрантов: «Джамшут» стал бомжом, «Айнура» проводит обряды, а «Артур» снимается в Голливуде

Жаныл Асанбекова, сыгравшая уборщицу Айнуру в сериале «Кухня», теперь зарабатывает выступлениями на частных мероприятиях в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка, уроженка деревни Дархан на берегу озера Иссык-Куль поет на русском и киргизском языках, а также проводит обряд «алас-алас» (обряд очищения перед обрезанием) в народном костюме, который, как считается, очищает от тревог и злых духов.

За корпоратив с 5–6 песнями и обрядовой частью она берет около 15 тысяч рублей. Музыка стала ее основным доходом, хотя в 2026 году у актрисы запланированы съемки в двух фильмах. Ранее, в 2023 году, у артистки образовались крупные долги по кредитам, которые она закрыла благодаря концертам.

В общем, жизнь Жаныл Кашымбековны складывается весьма неплохо, чего не скажешь о других актерах-мигрантах, например, Валерии Магдьяше. Он является уроженцем Молдавии, хотя и в самом знаменитом скетчкоме сыграл таджика.

Валерий Магдьяш (Джамшут)

Культовый скетчком «Наша Russia», вышедший в 2006 году, подарил зрителям незабываемых персонажей — строителей Джамшута и Равшана (Михаил Галустян).

Валерий Магдьяш, сыгравший Джамшута, благодаря проекту обрел всероссийскую известность и финансовую стабильность: его гонорар за съемочный день составлял около тысячи долларов.Кстати, артист

Успех дуэта привел к созданию полнометражного фильма, который при бюджете в 2 миллиона долларов заработал в прокате 24 миллиона.

Окрыленный таким успехом, Валерий Александрович решил переехать из однокомнатной квартиры в более просторное жилье. Актер продал свою единственную недвижимость и вместе со сбережениями отправился в банк. Однако по дороге его жестоко избили.

Удар арматурой по голове стоил артисту не только сознания, но и всех накоплений. Очнувшись на больничной койке, Магдьяш понял, что потерял деньги, документы и остался без жилья.

После того как Валерий Магдьяш выписался из больницы, его жизнь полностью перевернулась. Оставшись без крыши над головой и без денег, он оказался на улице.

Некоторое время актер бродяжничал, ночуя в подъездах. Пытаясь найти выход из положения, он отправился в Минеральные Воды, где поселился на железнодорожном вокзале. Полицейские его не прогоняли, а иногда даже угощали чаем и бутербродами.

Судьба неожиданно дала ему шанс: однажды прохожая по имени Татьяна узнала в бездомном мужчине того самого Джамшута из популярного шоу. Она проявила сострадание и предложила ему переехать к ней в Анапу.

В какой-то момент артист пытался вернуться в кино и восстановить карьеру, но тогда у него начались серьезные проблемы с алкоголем. Обеспокоенные его состоянием неравнодушные люди обратились за помощью, и было принято решение отправить Магдьяша на лечение в санаторий в Пятигорске. Там актер прошел курс реабилитации.