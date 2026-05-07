Разные судьбы актеров-мигрантов: «Джамшут» стал бомжом, «Айнура» проводит обряды, а «Артур» снимается в Голливуде

Жаныл Асанбекова, сыгравшая уборщицу Айнуру в сериале «Кухня», теперь зарабатывает выступлениями на частных мероприятиях в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артистка, уроженка деревни Дархан на берегу озера Иссык-Куль поет на русском и киргизском языках, а также проводит обряд «алас-алас» (обряд очищения перед обрезанием) в народном костюме, который, как считается, очищает от тревог и злых духов.
За корпоратив с 5–6 песнями и обрядовой частью она берет около 15 тысяч рублей. Музыка стала ее основным доходом, хотя в 2026 году у актрисы запланированы съемки в двух фильмах. Ранее, в 2023 году, у артистки образовались крупные долги по кредитам, которые она закрыла благодаря концертам.
В общем, жизнь Жаныл Кашымбековны складывается весьма неплохо, чего не скажешь о других актерах-мигрантах, например, Валерии Магдьяше. Он является уроженцем Молдавии, хотя и в самом знаменитом скетчкоме сыграл таджика.
Валерий Магдьяш (Джамшут)
Культовый скетчком «Наша Russia», вышедший в 2006 году, подарил зрителям незабываемых персонажей — строителей Джамшута и Равшана (Михаил Галустян).
Валерий Магдьяш, сыгравший Джамшута, благодаря проекту обрел всероссийскую известность и финансовую стабильность: его гонорар за съемочный день составлял около тысячи долларов.Кстати, артист
Успех дуэта привел к созданию полнометражного фильма, который при бюджете в 2 миллиона долларов заработал в прокате 24 миллиона.
Окрыленный таким успехом, Валерий Александрович решил переехать из однокомнатной квартиры в более просторное жилье. Актер продал свою единственную недвижимость и вместе со сбережениями отправился в банк. Однако по дороге его жестоко избили.
Удар арматурой по голове стоил артисту не только сознания, но и всех накоплений. Очнувшись на больничной койке, Магдьяш понял, что потерял деньги, документы и остался без жилья.
После того как Валерий Магдьяш выписался из больницы, его жизнь полностью перевернулась. Оставшись без крыши над головой и без денег, он оказался на улице.
Некоторое время актер бродяжничал, ночуя в подъездах. Пытаясь найти выход из положения, он отправился в Минеральные Воды, где поселился на железнодорожном вокзале. Полицейские его не прогоняли, а иногда даже угощали чаем и бутербродами.
Судьба неожиданно дала ему шанс: однажды прохожая по имени Татьяна узнала в бездомном мужчине того самого Джамшута из популярного шоу. Она проявила сострадание и предложила ему переехать к ней в Анапу.
В какой-то момент артист пытался вернуться в кино и восстановить карьеру, но тогда у него начались серьезные проблемы с алкоголем. Обеспокоенные его состоянием неравнодушные люди обратились за помощью, и было принято решение отправить Магдьяша на лечение в санаторий в Пятигорске. Там актер прошел курс реабилитации.
Тогда Валерий Александрович вновь получил паспорт, который терял уже не в первый раз. Теперь у него есть возможность бесплатно получать необходимую медицинскую помощь. По информации на март 2025 года, артисту предстояла сложная операция на глазах. Его зрение ухудшилось до минус десяти.
Сейчас Магдьяш живет в приюте для бездомных в поселке Кумской, где помогает по хозяйству: убирает и готовит. В свободное время он иногда выступает на сцене в местных домах культуры. И, конечно, живет на пенсию и небольшие подачки.
Что касается семьи, то актер был женат трижды. И в этих браках у него родились две дочери: Виктория и Ксения. Но с ними Валерий Александрович не общается.
Дато Бахтадзе
А вот судьба грузинского актера Дато Бахтадзе, который сыграл Артура в продолжение культовой картины «Ирония судьбы. Продолжение» и водителя пожарной машины во франшизе Тимура Бекмамбетова «Елки» сложилась более блистательно.
Ему удалось построить карьеру в Голливуде, снимаясь вместе с мировыми звездами. В 2004 году он появился в криминальной драме «Столкновение» с Сандрой Буллок в главной роли. Картина, завоевавшая шесть премий «Оскар», имела огромный успех.
В 2010 году Бахтадзе получил главную роль в американской картине «Затерянная Аркадия».
В 2011 году Бахтадзе снялся в фильме «Фантом». Однако одной из ключевых работ в его фильмографии можно назвать ленту «Особо опасен», где его партнерами по съемочной площадке стали Анджелина Джоли, Морган Фримен, Джеймс Макэвой и другие знаменитости.
Одна из последних на данный момент работ актера — роль Автандила в боевике «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2», вышедшем в 2023 году.
А вот информацию о своей семье: жене и детях Дато Бахтадзе тщательно скрывает от посторонних глаз.
Азиз Бейшеналиев
Российские зрители, и автор этих строк в частности, помнят этого актера, сына знаменитого киргизского артиста Болота Бейшеналивева по роли в сериале «Побег» с Юрием Чурсиным. Азиз сыграл в этой ленте секретаря министра финансов с экстравагантной фамилией Лаптандер.
Также этого артиста можно было увидеть в российских фильмах и сериалах: «Скорая помощь – 2», «Параграф 78», «Начальник разведки» и других кинопроектах.
В 2024 году в интервью YouTube-каналу Commutator Азиз Бейшеналиев заявил, что больше не планирует сниматься в России.
Тогда он говорил, что намерен работать в Казахстане, где, по его словам, появились талантливые режиссеры, такие как Адильхан Ержанов. В творческом портфолио актера также есть проекты Олжаса Ибраева и Дмитрия Кырыкбаева, которых он называет мастерами. Но впоследствии Азиз Бейшеналиев решил попытать счастья и в Америке.
Переезд в США был связан с желанием его сына Сейтека жить в стране небоскребов. Бейшеналиев нашел миграционного адвоката, который помог ему оформить «творческую» грин-карту.
Первое время отец и сын жили у знакомых. Азиз также нашел агента, работающего с русскими актерами в Голливуде. Его рекомендовали артисту еще много лет назад. Английским актер владеет на достаточном для работы уровне, а новым для него форматом кастинга стала видеовизитка.
Сейчас Азиз Бейшеналиев, живущий на два континента, продолжает творческую деятельность и параллельно делится новостями в соцсетях. В конце апреля 2025 года в интервью на YouTube-канале Commutator артист рассказал о своей жизни в США и съемках в фильме казахского режиссера Еркена Ялгашева с участием Эрика Робертса и Микаэлы Роуз.
Особый интерес у собеседника вызвало его желание снять полнометражную ленту о ветеране войны Халиде Мамановой. Сценарий фильма Азиз написал в соавторстве с женой, сейчас решаются вопросы финансирования. Актер отметил важность донесения до зрителей истории этой женщины.
Идею байопика подсказал миф о женском танковом экипаже из Казахстана. Изучая документы, Бейшеналиев нашел много реальных историй и решил увековечить память Халиды. Для привлечения молодой аудитории, по его словам, потребуются новые кинематографические приемы.
Что касается семьи артиста, то Азиз Бейшеналиев сейчас женат во второй раз. Первой его супругой стала студентка режиссерской факультета по имени Галия. Он воспитывал также ее сына Ильяса от первого брака. А позже у пары появился совместный сын Сейтек.
Со второй супругой Еленой Азиз Бейшеналиева работает над многими творческими проектами. И опять же он принял ее сына Никиту от первого брака и выстроил с ним прекрасные отношения.
