Жаныл Кашымбековна, уборщица Айнура из «Кухни», проводит обряды очищения перед обрезанием

Жаныл Кашымбековна (та самая Айнура из сериального ресторана «Клод Моне») теперь развлекает публику на свадьбах, новосельях и детских праздниках, а еще может приехать перед операцией.

Особенно часто ее зовут на торжества по случаю обрезания ребенка. Ее «фишка» — «шоу очищения»: она выходит в народном костюме и устраивает обряд «алас‑алас». Заказчики уверены: это снимает стресс, убирает негатив и даже прогоняет злых духов.

Стандартный корпоратив с 5–6 песнями и ритуальной частью обходится клиентам примерно в 15 тысяч рублей. Жаныл с детства увлекалась музыкой, но только сейчас пение стало ее главным заработком. В этом году у нее всего два кинопроекта — основной доход приносят выступления на частных мероприятиях.

Актриса живет в Подмосковье и ездит на любые заказы. В 2023 году у нее были серьезные финансовые сложности: долги по кредитам доходили до полумиллиона рублей. Тогда она крутилась как могла — снималась в кино и пела на корпоративах, чтобы закрыть долги.

