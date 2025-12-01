Против Долиной даже коты: какие звезды и бренды выступают за отмену певицы после истории с ее квартирой

В России распространятся флешмоб, направленный против певицы Ларисы Долиной. Поводом стало судебное решение о возврате ей квартиры, которую ранее певица продала за 112 миллионов рублей.

Долина утверждала, что стала жертвой мошенников, однако покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег.

Ситуацию усугубило появление артистки в рекламе жилищной лотереи вскоре после этого инцидента. Правда, чуть позже представители лотереи убрали все упоминания о звезде.

В знак протеста ряд российских компаний заявил о прекращении обслуживания Долиной.

Какие бренды больше не хотят иметь дело с Ларисой Долиной

Так, первым это сделал московский ресторан "Кафе Пушкинъ", убрав с сайта информацию о предстоящем концерте певицы. Кстати, вход на него стоил 95 000 рублей. Но теперь вместо Долиной там споет цыганский ансамбль. О выступлении медведей не сообщается.

Затем к акции присоединилась сеть Burger King, опубликовав в соцсетях заявление об исключении адреса певицы из зоны доставки до тех пор, пока покупательнице квартиры не будут возвращены средства.

"Возможно, это сурово, но точно справедливо. Вы с нами?" — прокомментировали свой шаг представители бренда.

Сатирическая кампания против Ларисы Долиной набрала обороты после того, как в прошедшую субботу московское котокафе "Котики и люди" в своем посте запретило певице появляться в их заведении от имени питомцев.