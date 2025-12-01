Против Долиной даже коты: какие звезды и бренды выступают за отмену певицы после истории с ее квартирой

В России распространятся флешмоб, направленный против певицы Ларисы Долиной. Поводом стало судебное решение о возврате ей квартиры, которую ранее певица продала за 112 миллионов рублей.
Долина утверждала, что стала жертвой мошенников, однако покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег.
Ситуацию усугубило появление артистки в рекламе жилищной лотереи вскоре после этого инцидента. Правда, чуть позже представители лотереи убрали все упоминания о звезде.
В знак протеста ряд российских компаний заявил о прекращении обслуживания Долиной.
Какие бренды больше не хотят иметь дело с Ларисой Долиной
Так, первым это сделал московский ресторан "Кафе Пушкинъ", убрав с сайта информацию о предстоящем концерте певицы. Кстати, вход на него стоил 95 000 рублей. Но теперь вместо Долиной там споет цыганский ансамбль. О выступлении медведей не сообщается.
Затем к акции присоединилась сеть Burger King, опубликовав в соцсетях заявление об исключении адреса певицы из зоны доставки до тех пор, пока покупательнице квартиры не будут возвращены средства.
"Возможно, это сурово, но точно справедливо. Вы с нами?" — прокомментировали свой шаг представители бренда.
Сатирическая кампания против Ларисы Долиной набрала обороты после того, как в прошедшую субботу московское котокафе "Котики и люди" в своем посте запретило певице появляться в их заведении от имени питомцев.
"Наконец, в стране появился разрешенный протест. Мы присоединяемся к компаниям, которые запрещают Ларисе Долиной вход. Котики не хотят видеть ее в наших котокафе", — говорится в сообщении заведения.
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
Эстафету подхватили и другие бизнесы: популярное бистро Underdog отказалось продавать ей хот-доги, а студия Mun Nails — делать маникюр. Сеть "Много лосося" добавила в эту акцию юмора, пообещав в соцсетях некий сет "Долина": "Берем деньги, привозим, потом забираем назад, денег не отдаем".
Также обслуживать певицу отказывается один из магазинов Томска, продающий духи.
А что говорят звезды
Не остались в стороне от флешмоба против исполнительницы хита "Погода в доме" и наши звезды. Как всегда свои пять копеек вставила телеведущая Ксения Собчак.
В своем видео Ксения в ироничной форме обратилась к суду с просьбой компенсировать ей расходы на совместную с мужем Константином Богомоловым поездку в Китай.
Под музыку из хита Ларисы Долиной она пояснила, что решение об этом зарубежном отпуске они с супругом приняли под воздействием мошенников.
"Мы не отдавали себе отчета в своих действиях и не могли их контролировать", — гласила подпись к ролику.
Эту ситуацию также прокомментировала экс-звезда "Дома-2" Алена Водонаева, опубликовав пародийный клип на песню "Погода в доме". В своем посте она с сарказмом написала, что, находясь под влиянием мошенников, потратила все средства на ювелирные изделия, и потребовала, чтобы суд взыскал с магазина потраченную сумму в ее пользу.
А вот эпатажный Никита Джигурда вообще назвал Ларису Долину бесстыжей. Он призвал певицу добровольно вернуть квартиру покупательнице либо же возместить Полине Лурье материальный ущерб.
"А если она этого не сделает, то войдет в историю как сказочный персонаж, красиво поющий о погоде в своем доме, но грабящий чужие дома!" — бескомпромиссно заявляет Джигурда.
Певица Слава в свойственной ей прямолинейной манере резко высказалась о народной артистке. Причиной гневной тирады стали финансовые трудности: Слава утверждает, что не может продать свою квартиру.
Средства от продажи были запланированы для помощи семье — на покупку жилья для старшей дочери и на ремонт для сестры. Артистка заявила, что вынуждена посещать наркологические клиники и прочие инстанции, чтобы доказать свою вменяемость.
По ее мнению, статус знаменитости теперь отпугивает покупателей, которые боятся быть обманутыми. Вся эта ситуация, по мнению Славы, — следствие инцидента, произошедшего с Ларисой Долиной.
Вопиющей сложившуюся ситуацию назвала и экс-солистка группы "Мираж" Светлана Разина. По ее словам, теперь артисты, которые захотят продать квартиру, лишатся кредита доверия у потенциальных покупателей и подвергнутся унизительным проверкам.
"Скоро начнут за ручку отводить с нотариусом к врачу. Это унизительная процедура, тем более для певицы. Мы видим ее по телевизору в записи, а она в этот момент стоит у психотерапевта на приеме, получает справку о том, что нормальная", — высказалась певица в интервью изданию "Абзац".
Лариса Долина. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Отменят ли Ларису Долину организаторы концертов и новогодних голубых огоньков?
Неудивительно, что в СМИ появилась информация о растущем числе отказов от билетов на концерты Ларисы Долиной. По данным Telegram-канала Baza, во Владивостоке, где певица выступала 29 ноября, количество свободных мест резко возросло с 25 до 224. Аналогичная ситуация в Хабаровске на концерт 2 декабря: число непроданных билетов увеличилось с 7 до 35.
Ходят слухи, что Ларису Долину вырежут и из телевизионных новогодних концертов — "голубых огоньков". Но пока, к примеру, Лариса Александровна остается в списке участников фестиваля "Песня года". Поэтому зрители телеканала "Россия" увидят ее выступление 1 и 2 января.
"Старушка, старушка, не обмани с двушкой"
Меж тем закономерным итогом происшедшего стало то, что в России участились случаи мошенничества с недвижимостью по схеме "эффект Долиной".
Участниками аферы становятся и пенсионеры. Пожилых людей вводят в заблуждение, после чего они через суд признают сделку купли-продажи недействительной и забирают свою квартиру обратно. Добросовестный покупатель при этом теряет и жилье, и деньги, которые остаются у злоумышленников.
По информации на 29 ноября суды уже отменили более 3000 подобных сделок. Количество судебных споров по оспариванию сделок с недвижимостью за последние два года возросло на 15–20%.
Однако наш народ как всегда реагирует на все свои злоключения с юмором. Представьте, какая вакханалия творится в соцсетях. Люди упражняются в остроумии на все лады, выкладывая многочисленные мемы с изображением Ларисы Долины, а также список услуг, в которых необходимо отказать певице.
Лариса Долина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
В Москве у дома артистки, где находится та самая "нехорошая квартира", даже появилась необычная стихийная инсталляция, которую местные жители окрестили "стеной Долины". Это место стало точкой притяжения для горожан, которые вот уже несколько дней оставляют у стены символы домашнего уюта — мягкие игрушки и тапочки.
Как поясняют посетители, эти предметы служат своего рода оберегами, призванными защитить от недобросовестных сделок с недвижимостью. Кроме вещей, люди оставляют здесь и записки с пожеланиями удачи в жилищных вопросах.
Несмотря на свой неофициальный статус, эта импровизированная достопримечательность быстро завоевала популярность среди тех, кто связан с покупкой или продажей квартир. Для надежности многие из будущих покупателей недвижимости повторяют про себя присказку: "Старушка, старушка, не обмани с двушкой".
