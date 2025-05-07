Пророчество: Тимати станет отцом пятерых детей

Избранница Тимати, модель Валентина Иванова ждет ребенка. Слухи об интересном положении возлюбленной рэпера ходили давно, но официально подтвердились только сейчас.

Валентина показала кадры из отпуска на море, где виден ее округлившийся животик. Она безмерно счастлива!

Меж тем наши люди в соцсетях считают, что еще рано радоваться. После рождения дочери Алисы от модели Алены Шишковой Тимати расстался с некогда любимой женщиной. Та же самая история случилась и с Анастасией Решетовой, подарившей рэперу сына Ратмира. Не исключено, что та же участь постигнет и Валентину Иванову, уверены пользователи Интернета.

Есть ли в этих словах доля истины? На этот вопрос Teleprogramma.org ответила экстрасенс, шаманка Аделина Панина.