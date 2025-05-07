Пророчество: Тимати станет отцом пятерых детей

Избранница Тимати, модель Валентина Иванова ждет ребенка. Слухи об интересном положении возлюбленной рэпера ходили давно, но официально подтвердились только сейчас.
Валентина показала кадры из отпуска на море, где виден ее округлившийся животик. Она безмерно счастлива!
Меж тем наши люди в соцсетях считают, что еще рано радоваться. После рождения дочери Алисы от модели Алены Шишковой Тимати расстался с некогда любимой женщиной. Та же самая история случилась и с Анастасией Решетовой, подарившей рэперу сына Ратмира. Не исключено, что та же участь постигнет и Валентину Иванову, уверены пользователи Интернета.
Есть ли в этих словах доля истины? На этот вопрос Teleprogramma.org ответила экстрасенс, шаманка Аделина Панина.
Аделина Панина. Фото: из личного архива Аделины Паниной
«Валентину постигнет та же участь, что и предыдущих жен»
«Иногда кажется, что у Тимати есть программа по распространению генов и какой-то пунктик, что каждый новый ребенок будет рождаться от новой красивой женщины, - говорит Аделина Панина.
- В принципе это неплохой план. Но как сложится судьба этой пары?
Такое впечатление, что Валентину постигнет та же участь, что и предыдущих его гражданских жен, матерей его детей. Они не будут жить вместе. Я этого просто не вижу».
Тимати и Валентина Иванова. Фото: соцсети
«Возможно, следующая дама родит близнецов»
- А что же видите?
- Отношения Тимати и Валентины Ивановой будут развиваться ровно до рождения ребенка. А дальше Валентину ждет самостоятельная жизнь с хорошей финансовой поддержкой.
Но Валентина Иванова не последняя «жена» Тимати. И малыш от нее не последний его ребенок.
Вообще, у певца может быть четверо, а то и пятеро детей от разных женщин. Возможно, следующая его дама, но уже не Валентина, родит сразу двоих – близнецов.
Читайте также: