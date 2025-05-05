Невеста Тимати объявила о беременности

Валентина Иванова удивила поклонников признанием о том, что она ждет ребенка. После того, как в прессе стали возникать слухи об интересном положении модели из Сыктывкара, она прервала молчание. При этом манекенщица использовала необычный способ для того, чтобы подтвердить свое интересное положение. Она показала кадры из отпуска на море, засветив заметно округлившийся животик. Вопросов у фанатов не осталось: избранница рэпера Тимати ждет первенца.
У музыканта уже есть дочка Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмин от манекенщицы Анастасии Решетовой. Примечательно, что своих избранниц рэпер Тимати бросал почти сразу после того, как те рожали ему детей. Хейтеры пророчат Валентине Ивановой ту же участь. Они считают, что музыкант оставит и ее, когда та подарит ему ребенка.
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова перестала скрывать беременность. Фото: соцсети
Возраст Валентины Ивановой регулярно становится темой жарких дискуссий в Сети. Родившаяся в городе Сыктывкар, Валентина неоднократно заявляла, что ей лишь 21 год. Однако поклонники склонны сомневаться в достоверности данной информации. Они считают, что настоящий возраст модели значительно превышает указанный.
Журналисты нашли выписку ЕГРН, в которой значится дата рождения Валентины: 15 октября 1993 года. Подобная информация усиливает подозрения поклонников, пишет
Подтверждением служит также архив фотографий, датированных 2014 годом. На них Валентина выглядит гораздо старше. Также имеются сведения, что двенадцать лет назад модель якобы поступала в Петербургский технологический университет.
Подписчики модели даже поинтересовались об этом у матери Тимати — Симоны Юнусовой. «А почему Валя обманывает аудиторию, что ей якобы 21?» — спросили блогершу. Та сослалась на чувство юмора избранницы сына. «По-моему, она просто шутит», — ответила Юнусова.