Невеста Тимати объявила о беременности

Валентина Иванова удивила поклонников признанием о том, что она ждет ребенка. После того, как в прессе стали возникать слухи об интересном положении модели из Сыктывкара, она прервала молчание. При этом манекенщица использовала необычный способ для того, чтобы подтвердить свое интересное положение. Она показала кадры из отпуска на море, засветив заметно округлившийся животик. Вопросов у фанатов не осталось: избранница рэпера Тимати ждет первенца.

У музыканта уже есть дочка Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмин от манекенщицы Анастасии Решетовой. Примечательно, что своих избранниц рэпер Тимати бросал почти сразу после того, как те рожали ему детей. Хейтеры пророчат Валентине Ивановой ту же участь. Они считают, что музыкант оставит и ее, когда та подарит ему ребенка.