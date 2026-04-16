Экс-подруга Лерчек: "Я знаю про них столько, что вся страна офигеет"

Блогеры Артём и Валерия Чекалины. Фото: КП/Борис Кудрявов

Пока Валерия Чекалина (Лерчек) борется с раком желудка четвертой стадии, а ее бывший муж Артем получил семь лет колонии, в сети всплыли старые угрозы стилиста Эльвиры Янковской.

Эльвира Янковская, известный стилист, работавший со многими звездами, еще в 2025 году записала видеообращение. Она намекнула, что знает о семье Чекалиных нечто такое, что может шокировать общественность.

"Я знаю столько про ребят, про их деятельность, что если открою рот, офигеют не только подписчики, но и вся страна. Поэтому давайте не будем углубляться. Честно говоря, хочу просто спокойно жить, работать, общаться, но в обиду себя не дам!" — заявляла тогда Янковская.

По данным СМИ, именно конфликт с Янковской стал отправной точкой для уголовного преследования Чекалиных. Якобы стилист "сдала" их бухгалтерию, после чего на блогеров завели сначала дело о неуплате налогов на 311 миллионов рублей, а затем — о выводе средств за границу с использованием подложных документов.

Эльвира Янковская долгое время сотрудничала с Лерчек. Однако между ними произошел разрыв, после которого стилист, по слухам, передала правоохранителям компрометирующую информацию. Сама Янковская отрицала вину, но Валерии удалось добиться возбуждения против нее уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.

В 2025 году стилиста отправили в СИЗО. Причиной стало нарушение подписки о невыезде — Янковская улетела за границу, сначала в Баку (через Белоруссию), затем оказалась в Милане и Париже. Суд не смог приступить к рассмотрению дела из-за ее неявки.

Сейчас о Янковской почти ничего не слышно. На связь выходит лишь ее команда, которая поздравила стилиста с днем рождения.

