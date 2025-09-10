Почему Михаил Ширвиндт расстался с молодой женой и кем были его бывшие супруги

Распалась еще одна звездная пара. 35-летняя жена 67-летнего ведущего Михаила Ширвиндта, Анастасия Пономарева, объявила, что их брак подошел к концу. "Любовь заканчивается", — написала она в соцсетях.

Почему Михаил Ширвиндта расстается с молодой женой

Причина развода непонятна. Анастасия на своей странице пустилась в научные объяснения, отметив, что романтическая страсть держится на выбросах дофамина, благодаря которой мы смотрим на партнера сквозь розовые очки. Однако потом эти всплески заканчиваются.

Короче говоря, когда страсть сходит на нет, все превращается в рутину. С партнером становится скучно. И мы уже не видим его в идеальном свете. В общем, любовь прошла — завяли помидоры. И бывшие влюбленные не первые и не последние, с кем произошла эта досадная неприятность.

Возможно, Анастасия не хочет выносить сор из избы, уверены пользователи Сети. Скорее всего, причина расставания может быть прозаичнее — измена кого-то из партнеров, считают наши подписчики. Тем не менее пара расстается мирно и без скандалов, как это уже было в других браках сына актера Александра Ширвиндта.

Бывшие жены Ширвиндта-младшего Татьяна и Елена

Михаил Александрович был официально женат трижды. Его первый брак с девушкой Еленой оказался недолгим. Однако в этом союзе в 1981 году родился сын Андрей, названный так в честь друга отца Михаила, Андрея Миронова.

В театре "Сатирикон" Михаил Александрович встретил свою вторую супругу — Татьяну Морозову, артистку театра и экс-солистку танцевального трио "Экспрессия". В 1986 году Татьяна родила ведущему дочь Александру, после чего оставила сцену и начала помогать мужу в телевизионных проектах.